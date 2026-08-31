Atrakcje Poznania. Palmiarnia zamknięta dla turystów

Poznań, stolica Wielkopolski, przyciąga turystów zarówno bogatą historią, jak i licznymi zabytkami oraz atrakcjami.

Wśród nich można wymienić m.in. Stary Rynek z renesansowym ratuszem i trykającymi się koziołkami na jego wieży, a także wyspę na Warcie - Ostrów Tumski, czy też Zamek Cesarski, Bramę Poznania i jezioro oraz fontannę na Malcie.

Jedna z popularnych atrakcji miasta zostanie jednak czasowo wyłączona z ruchu turystycznego. Turyści przez dłuższy czas nie będą mogli zwiedzać słynnej Palmiarni Poznańskiej.

Palmiarnia Poznańska. Ponad 100 lat historii i ponad 1000 roślin

Licząca ponad 100 lat Palmiarnia Poznańska jest położona w malowniczym Parku Wilsona. To jedno z najstarszych i największych tego typu miejsc w Polsce i jedno z najstarszych w Europie.

Historia atrakcji pełnej roślinności sięga 1910 roku, kiedy otwarto pierwsze obiekty palmiarni. Z czasem kompleks był rozbudowywany i modernizowany, a dziś można w nim podziwiać rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych świata. W dziewięciu pawilonach można zobaczyć ich ponad tysiąc różnych gatunków, a w akwariach znajduje się 170 gatunków ryb oraz około 50 gatunków roślin wodnych.

Charakterystyczne szklane pawilony stały się nie tylko atrakcją turystyczną, lecz także ważnym miejscem edukacji przyrodniczej. Teraz jednak na odwiedzających czekają zmiany.

Palmiarnia Poznańska przejdzie największe od 40 lat zmiany. Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER East News

Miasto Poznań poinformowało, że Palmiarnia Poznańska zostanie zamknięta dla zwiedzających od 1 września 2026 roku z powodu rozpoczęcia największej od 40 lat przebudowy i modernizacji.

- W ramach inwestycji zaplanowano wymianę oszklenia pawilonów, wprowadzenie ścieżki na wysokości, przebudowę akwarium, kawiarni, części administracyjnej i zaplecza - podaje na oficjalnym profilu Miasto Poznań.

Palmiarnia Poznańska zamknięta od 1 września 2026 r. Kiedy otwarcie?

Na stronie na Facebooku Palmiarni Poznańskiej pojawiła się już informacja o przerwie w dostępności obiektu dla zwiedzających.

Rozwiń

Kiedy Palmiarnia Poznańska zostanie ponownie otwarta?

- Prace zostały podzielone na etapy tak, by pod koniec 2028 r. część przebudowanych pawilonów od strony ul. Matejki została ponownie otwarta - informuje Miasto Poznań.

Całość prac ma natomiast zostać zakończona w 2030 roku.

- O ponownym otwarciu oraz możliwości zwiedzania poinformujemy w naszych oficjalnych kanałach komunikacji - podaje Palmiarnia Poznańska.



