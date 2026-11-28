W skrócie W najbliższym odcinku programu Awantura o kasę uczestnicy powalczą o pulę przekraczającą 20 tysięcy złotych, odpowiadając na trudne pytanie z zakresu technologii.

O zwycięstwo w teleturnieju rywalizować będą trzy drużyny złożone ze specjalistów z różnych branż, w tym informatyków, inżynierów oraz nauczycieli akademickich.

Prowadzący Krzysztof Ibisz dwukrotnie zwiększy pulę nagród, a ostateczny skład finałowej rozgrywki pozostanie niepewny niemal do samego końca programu.

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W "Awanturze o kasę" czasem wystarczy jedno pytanie, żeby spokojna licytacja zamieniła się w walkę o dużą stawkę. W najnowszym odcinku uczestnicy zaczną od sportu i muzyki rozrywkowej, ale później na stole pojawi się technologia, a wraz z nią ponad 20 tys. zł. I to dopiero początek emocji.

"Awantura o kasę". Kto stanie do rywalizacji?

W odcinku zobaczymy trzy drużyny. Niebiescy to znajomi z pracy. Wojciech i Bartosz, nauczyciele języka angielskiego, Monika, lekarka stomatolog, oraz Michał, nauczyciel akademicki lotnictwa. Kapitanem zespołu jest Bartosz.

Niebiescy to znajomi z pracy Agata Kubis Polsat

Zieloni przyjechali z Krakowa. To quizowicze i kibice. Natalia, zastępczyni kierownika recepcji w hotelu, operatorka kamery i montażystka Jarka, internistka Gosia oraz informatyk Andrzej rozwijający sztuczną inteligencję. Drużynie przewodzi Gosia.

Zieloni przyjechali z Krakowa Agata Kubis Polsat

Żółci nazywają siebie przyjaciółmi "z różnych parafii". W ich składzie są pilot samolotów pasażerskich Mateusz, menedżerka doskonałości IT Kinga, inżynierka aplikacji Aleksandra i strażak Jakub. Mateusz na co dzień jest pilotem samolotu pasażerskiego Boeing 737, a ewentualną wygraną chciałby przeznaczyć na lot wojskowym MiG-iem.

Żółci nazywają siebie przyjaciółmi "z różnych parafii" Agata Kubis Polsat

Ponad 20 tysięcy złotych za pytanie o robota

Początek rozgrywki będzie pod znakiem sportu i muzyki rozrywkowej. Później pojawi się jednak pytanie z technologii, przy którym pula wystrzeli niemal w kosmos. Ponad 20 tysięcy złotych! Prawidłowa odpowiedź może dać jednej z drużyn ogromną przewagę. A pytanie wcale nie będzie łatwe.

Który kraj jako pierwszy na świecie nadał obywatelstwo robotowi - humanoidowi o imieniu Sophia?

Czy drużyna odpowie prawidłowo? Włączajcie Polsat w sobotę od 16:30 i śledźcie "Awanturę o kasę", żeby zobaczyć, jak zawodnicy poradzili sobie z tym niełatwym pytaniem.

A jeśli lubicie śledzić nowinki technologiczne to śledźcie Interię Geekweek, gdzie zawsze trzymamy rękę na technologicznym pulsie.

Więcej pytań z tej kategorii znajdziecie w naszym quizie.

QUIZ z Awantury o kasę. Kategorie: nauka i technologie. Zdobędziesz 7/7? Rozpocznij quiz

Ale to nie koniec rozrywki. Zapewniam was, że dalsza część pierwszej rundy będzie jeszcze bardziej trzymająca w napięciu. Pojawi się jeszcze technologia, co to jest i matematyka. Będzie się działo.

Krzysztof Ibisz podkręci rywalizację

A jeśli pierwsza runda nie podniesie wam ciśnienia odpowiednio mocno, to zaczekajcie do rywalizacji z mistrzami. Gwarantuję, nie będzie potrzebna kawa. Zróżnicowane kategorie, megapule i niezawodny Krzysztof Ibisz, który jak zwykle lubi podgrzać atmosferę. Tym razem aż dwa razy dorzuci się do puli.

Tak naprawdę do ostatniego pytania nie będzie wiadomo, którą drużynę zobaczymy w czarnych togach w niedzielnym odcinku. Zapowiada się rozgrywka, w której sytuacja może zmienić się do samego końca.

To może być najciekawszy odcinek tego sezonu.



