Muszyna się rozwija. Popularne uzdrowisko z nową atrakcją

Muszyna to miejscowość uzdrowiskowa w Beskidzie Sądeckim (woj. małopolskie), która w ostatnich latach przechodzi prawdziwy turystyczny renesans.

Przyczynił się do tego m.in. zrewitalizowany zamek w Muszynie na górze Baszta, malowniczo usytuowany nad Popradem. Obecnie stanowi jeden z największych hitów turystycznych okolic. Jednak Muszyna ma do zaoferowania dużo więcej - to także pijalnie wód mineralnych, Park Zdrojowy Zapopradzie i ogrody - obszary o ciekawej tematyce, oferujące różnorodne atrakcje.

Uzdrowisko cały czas się rozwija i dodaje nowe urozmaicenia. Teraz poinformowano o kolejnym z nich - turystom udostępniono ogród wiklinowy.

Nowy ogród w Muszynie otwarty. Przestrzeń z urokliwą glorietą

Jak przekazał w mediach społecznościowych Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dr Jan Golba: "Zwieńczeniem budowy ogrodów tematycznych w Muszynie będzie uruchomienie ogrodu tzw. wiklinowego, z charakterystyczną dla ogrodów, ale też dla uzdrowisk, glorietą". Ogród wiklinowy to bowiem kolejna tego typu atrakcja w Muszynie - inne ogrody tematyczne i sensoryczne w tym uzdrowisku cieszą się dużą popularnością.

Ogród można już oglądać - burmistrz opublikował na Facebooku zdjęcia nowej atrakcji, pisząc: "Ogród wiklinowy z glorietą w Muszynie już dostępny. Jeszcze tylko trochę kosmetyki, kompozycje, wyposażenie i można się delektować kolejnym uroczym zakątkiem Muszyny. Zapraszamy".

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Przestrzeń ta posiada strefę wypoczynkową - można tam odpocząć w wiklinowych fotelach. Sercem ogrodu jest natomiast ozdobna glorieta - urokliwa budowla będzie miejscem organizacji kameralnych koncertów i wydarzeń artystycznych.

Wszystkie ogrody Muszyny - oprócz przestrzeni ze zwierzętami - można zwiedzać bezpłatnie.

Co robić w Muszynie? Piękno i zdrowie

Muszyna to doskonała propozycja zarówno dla tych, którzy szukają ciekawego miejsca na weekendowy wyjazd, jak i dla osób pragnących skorzystać z szerokiej opieki medycznej połączonej z wypoczynkiem w pięknej scenerii. Obok wspomnianych atrakcji i malowniczej okolicy z górskimi szlakami, Muszyna posiada bowiem pokaźną ofertę uzdrowiskową.

Muszyna jako miejscowość uzdrowiskowa jest znana z bogactwa wód mineralnych (szczawów), które obfitują w wodorowęglany, wapń, magnez, sód, żelazo, selen i lit. Wody te są stosowane podczas kąpieli leczniczych, inhalacji oraz kuracji pitnych, wspierając terapię licznych dolegliwości.

W Muszynie funkcjonują cenione ośrodki, które oferują turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczne programy zdrowotne oraz zabiegi. W Muszynie można podjąć leczenie m.in. chorób układu oddechowego, neurologicznych, narządu ruchu oraz schorzeń pokarmowych.



