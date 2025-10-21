Spis treści: Kto ma najwięcej subskrypcji na świecie? Kto ma najwięcej subskrypcji w Polsce?

Kto ma najwięcej subskrypcji na świecie?

Na szczycie tej cyfrowej piramidy stoi MrBeast, czyli Jimmy Donaldson, który z pozornie banalnych internetowych wyzwań uczynił widowiska o skali porównywalnej z hollywoodzkimi superprodukcjami. YouTuber zgromadził ponad 445 milionów subskrybentów. Na swoim kanale prezentuje filmy z survivalu na bezludnej wyspie i organizuje loterie, w których widzowie mogą wygrać od kilkuset do kilku milionów dolarów. Natomiast budowa szpitali i studni w Afryce ma być częścią jego narracji o globalnej odpowiedzialności.

Jednak nawet najbardziej lśniące imperium nie jest wolne od cieni. W 2025 roku Donaldson znalazł się w centrum burzy, gdy uczestnicy reality show Beast Games na Amazon Prime oskarżyli go o nieludzkie traktowanie i brak wynagrodzenia za udział w ekstremalnych wyzwaniach. Relacje o symulowanych pożarach, kontrolowanych eksplozjach i zadaniach balansujących na granicy bezpieczeństwa przywodziły na myśl dystopijne wizje rodem ze Squid Game. Krytycy pytali wprost: gdzie kończy się rozrywka, a zaczyna cyniczne igranie z ludzkim zdrowiem w imię cyfrowej chwały?

Na tym nie koniec. Wizerunek MrBeasta nadwyrężyły także skandale wokół jego marek - od głośnej afery z produktami Lunchly, w których wykryto pleśń mimo aktualnych dat przydatności, po zarzuty o lekceważenie konsumenckich skarg. Donaldson i jego zespół tłumaczyli to machinacjami konkurencji, lecz dla części odbiorców był to sygnał, że nawet najbardziej charyzmatyczny twórca nie jest odporny na erozję zaufania.

Tuż za nim plasuje się T-Series, indyjski gigant muzyczny i filmowy, z wynikiem 305 milionów subskrypcji. To nie pojedynczy kanał, lecz rozbudowany ekosystem, obejmujący dziesiątki odgałęzień tematycznych - klasykę Bollywood, treści religijne czy produkcje dla dzieci. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają kanały rodzinne i dziecięce, takie jak Cocomelon (198 mln), SET India (187 mln) czy Vlad and Niki (146 mln). Cocomelon, ze swoim pastelowym światem, towarzyszy najmłodszym w nauce i zabawie, a SET India pełni rolę cyfrowej telewizji, dostarczając dramaty i seriale oglądane w Indiach zamiast tradycyjnych kanałów TV.

Kto ma najwięcej subskrypcji w Polsce?

Polska scena YouTube nie epatuje hollywoodzkim rozmachem, ale nadrabia autentycznością. Tutaj sukces rodzi się z bliskości i długofalowej więzi z widzem. Według zestawień Social Blade w październiku 2025 liderem jest Mamiko z 9,4 milionami subskrybentów. Autorka umiejętnie łączy elementy anime, gier wideo i popkulturowych trendów, tworząc narracje atrakcyjne dla polskiej publiczności, oraz dla odbiorców w Azji. Jej fenomen pokazuje, że polski twórca może skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej, jeśli potrafi uchwycić uniwersalny język współczesnej kultury.

Na drugim miejscu uplasował się Blum z około 8 milionami obserwujących. YouTuber stworzył na swoim kanale swoistą mapę po świecie kryptowalut i nowych technologii. Jego siłą jest umiejętność przekładania zawiłych mechanizmów blockchainu na język codziennych rozmów. Dzięki temu stał się przewodnikiem dla początkujących inwestorów, którzy w gąszczu cyfrowych walut szukają prostych i zrozumiałych wyjaśnień. Trzecie miejsce zajmuje Bazylland (7,44 mln), fenomen na pozór niszowy. Filmy o traktorach i maszynach budowlanych - często w formie gameplayów - oglądają zarówno dzieci zafascynowane światem wielkich pojazdów, jak i dorośli pasjonaci mechaniki. YouTube nie zna granic tematycznych: każda pasja może znaleźć globalną publiczność.

Wśród klasyków polskiego internetu wciąż mocno trzyma się Blowek (Karol Gązwa), z 5,39 mln subskrypcji. Zaczynał od Minecrafta, lecz dziś jego kanał to rozrywka w pełnym wymiarze - vlogi, wyzwania, humorystyczne formaty. Blowek dorastał razem ze swoją publicznością, stając się kronikarzem pokolenia wychowanego na grach. Karol "Friz" Wiśniewski (5,33 mln) poszedł inną drogą - jego projekty, zwłaszcza Ekipa, to hybryda lifestyle'u i biznesu. Codzienne wyzwania i grupowe eskapady stały się fundamentem merchandisingu i budowania marki, która angażuje młode pokolenie w sposób niemal interaktywny.

Warto również wspomnieć o muzycznych gigantach - Step Records (4,03 mln) i SBM Label (3,42 mln). To kanały, które przeniosły polski rap do cyfrowej przestrzeni, oferując zarówno premiery teledysków, jak i dokumenty zza kulis, które budują poczucie uczestnictwa w kulturze miejskiej. Obok nich wciąż obecni są weterani - ReZigiusz, Stuu czy Naruciak - którzy, choć nie notują już tak gwałtownych wzrostów, nadal przyciągają widzów dzięki gamingowym vlogom i osobistym narracjom.

Ten mozaikowy obraz polskiego YouTube'a prowadzi do wniosku, że prawdziwą walutą w cyfrowym świecie nie są same liczby, lecz zaangażowanie. Potwierdza to badanie z 2023 roku opublikowane Liva College. Autorzy podkreślają, że to czas oglądania, komentarze i interakcje decydują o sile twórcy. Subskrypcja jest deklaracją, ale dopiero emocjonalna więź zamienia widza w lojalnego uczestnika cyfrowej wspólnoty.

