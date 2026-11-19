Rekordowa kwota za obraz Vincenta van Gogha

Na prowadzonej w Nowym Jorku aukcji domu aukcyjnego Sotheby's doszło do rekordowej sprzedaży dzieła Vincenta van Gogha.

Dzieło "Châtaigniers en fleurs", przedstawiające kwitnące kasztanowce, osiągnęło cenę 190,4 mln dolarów - najwyższą, jaką kiedykolwiek zapłacono za dzieło holenderskiego malarza. Wcześniejszy rekord sprzedaży dzieła van Gogha dzierżył obraz "Orchard with Cypresses" z 1888 r., który w listopadzie 2022 roku został wylicytowany za 117,2 miliona dolarów.

Na wyjątkową cenę obrazu z kasztanowcami wpłynęło nie tylko nazwisko słynnego malarza oraz rzadkość dzieła, ale i spór dotyczący jego burzliwej historii.

Dzieło z burzliwą historią. Aukcję poprzedziło porozumienie

"Châtaigniers en fleurs" został namalowany w 1890 r., w ostatnich miesiącach życia van Gogha. Według domu aukcyjnego Sotheby's jest to wyjątkowe dzieło mistrza z tego okresu. Od 1975 roku należało do argentyńskiej kolekcji Blaquier-Arrieta i przez ponad pół wieku nie było pokazywane publicznie. Rodzina nie wypożyczała bowiem swoich zbiorów do muzeów.

Przez lata dzieło było przedmiotem sporu związanego z jego losami. W 1909 roku praca ta znalazła się w posiadaniu niemieckiego wydawcy, Samuela Fischera. W 1936 roku, w obliczu rosnących represji antysemickich ze strony nazistów, rodzina Fischerów miała zostać zmuszona do sprzedaży tego płótna.

Przez długi czas potomkowie Fischera walczyli o uznanie, iż do sprzedaży "Châtaigniers en fleurs" doszło pod przymusem wynikającym z ówczesnych uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gospodarczych. Tuż przed licytacją domu aukcyjnego Sotheby's osiągnięto poufne porozumienie między rodziną Blaquier-Arrieta a spadkobiercami dawnego właściciela, który sprzedał obraz.

- W uznaniu złożonej historii obrazu z czasów nazistowskich oraz cierpień, jakich doświadczyła rodzina Fischerów podczas Holokaustu, obie rodziny osiągnęły wzajemnie satysfakcjonujące rozwiązanie i dzieło zostanie sprzedane zgodnie z zawartym porozumieniem" - poinformował dom aukcyjny Sotheby's.

190,4 mln dolarów za "Châtaigniers en fleurs" van Gogha

Obraz "Châtaigniers en fleurs" trafił teraz w ręce Williama Acquavelli, nowojorskiego handlarza sztuką i dyrektora Acquavella Galleries. 190,4 mln dolarów to kwota z wliczonymi opłatami aukcyjnymi.



