Słynny diament sprzedany na aukcji za miliony. Wielkie zaskoczenie
W domu aukcyjnym Christie's sprzedano za miliony rzadki, 9,51-karatowy niebieski diament "Mellon Blue". Słynny kamień przez lata należał do kolekcjonerki Rachel Bunny Mellon. Jego oszałamiająca barwa i czystość zachwyciły ekspertów, jednak przebieg aukcji ich zaskoczył. Spodziewano się innego wyniku. Co wpłynęło na sprzedaż?
Mellon Blue trafił na aukcję. "Oszałamiający" niebieski diament
Dom aukcyjny Christie's wystawił na sprzedaż słynny diament "Mellon Blue". Okaz opisano jako "oszałamiający, 9,51-karatowy diament Fancy Vivid Blue, należący niegdyś do Bunny Mellon, amerykańskiej królowej ogrodów". Rachel Bunny Mellon była znaną amerykańską ogrodniczką, filantropką i kolekcjonerką dzieł sztuki. Diament przez dziesięciolecia stanowił część jej wyjątkowej kolekcji.
Kamień klasyfikowany jako Fancy Vivid Blue "reprezentuje najwyższy poziom nasycenia i czystości koloru. Odcień jest wyrazisty, ton żywy, a nasycenie maksymalne", wyjaśnia serwis "Diamond Banc". Tego typu diamenty są rzadkie i uważa się je za wyjątkowo cenne.
- Kiedy masz doskonały kształt i wspaniały kolor, patrzysz na klejnot wśród klejnotów - powiedział cytowany przez "ABC News" Max Fawcett. Globalny szef działu biżuterii w domu aukcyjnym Christie's zwrócił uwagę na klasyfikację kamienia jako Fancy Vivid Blue i Internally Flawless, nadaną przez Gemological Institute of America.
Rzadki diament sprzedany. W przeliczeniu ok. 108 mln złotych
Rzadki kamień oprawiono jako pierścień. Wartość diamentu "Mellon Blue" szacowano na od 20 do 30 mln dolarów.
- Jest to rzadki wyraz naturalnego blasku, niezwykły zarówno ze względu na intensywny kolor, jak i niezwykłą czystość. Jeden z najwspanialszych kolorowych diamentów, jakie pojawiły się na rynku - opisywał dom aukcyjny.
Niebieski diament o masie niemal 10 karatów, znany jako "Mellon Blue", został sprzedany na aukcji Christie's w Genewie w Szwajcarii 11 listopada 2025 r. Łącznie ze wszystkimi opłatami nabywca zapłacił za niego za 20,5 miliona franków szwajcarskich (26,6 mln dolarów). W przeliczeniu w dzień sprzedaży to ok. 108 milionów złotych.
Mellon Blue sprzedany. Wysoka cena, ale rekordu nie ma
Właściciel domu aukcyjnego poinformował, że cena kamienia mieści się w szacowanej kwocie, zaznacza "ABC News". Choć suma jest niebotyczna, to jednak pojawiło się pewne zaskoczenie w branży. "Blue Mellon" już raz bowiem sprzedano, miało to miejsce w 2014 r., po śmierci Rachel Bunny Mellon. Kamień osiągnął wówczas cenę ponad 32 mln. Teraz padają głosy, że w 2025 r. spodziewano się wyższego wyniku.
- To nie był spektakularny moment, którego się spodziewałem - stwierdził Tobias Kormind, dyrektor zarządzający internetowego sklepu jubilerskiego 77 Diamonds, cytowany przez "ABC News". - Napięcia geopolityczne - od wojny na Ukrainie po cła Trumpa - i osłabiona gospodarka Chin, która odstraszyła wielu stałych nabywców, sprawiły, że w sali zapanowała wyraźna ostrożność.
Najdroższy niebieski diament w historii to "Oppenheimer Blue", który został sprzedany za ponad 57 milionów dolarów. Miało to miejsce w 2016 r., a sprzedaż również prowadził dom aukcyjny Christie's.