W skrócie Firma Tishman Speyer przeznaczy 235 mln dolarów na gruntowną odnowę Chrysler Building, obejmującą renowację słynnej elewacji oraz modernizację wnętrz.

Plan przebudowy zakłada stworzenie nowoczesnych biur o wysokim standardzie na 75 proc. powierzchni użytkowej oraz budowę strefy relaksu z tarasem na 61. piętrze.

Opłaty z tytułu dzierżawy terenu pod budynkiem, należącego do uczelni Cooper Union, wesprą jej działalność edukacyjną i realizację misji zwiększania dostępności nauki.

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Chrysler Building to jeden z ikonicznych budynków Nowego Jorku i jeden z najbardziej rozpoznawalnych wieżowców świata. Jego charakterystyczna korona od dekad wyróżnia się na tle nowojorskich drapaczy chmur. Teraz wieżowiec czeka gruntowna odnowa.

Chrysler Building odzyska dawny blask

Za przebudowę odpowiada firma deweloperska Tishman Speyer, która ponownie przejmuje zarządzanie budynkiem na podstawie umowy dzierżawy. Przedsiębiorstwo przeznaczyło na odnowę 235 mln dolarów, niezależnie od opłat wynikających z umowy. Plan obejmuje zarówno elewację, czyli zewnętrzną powierzchnię budynku, jak i dużą część jego wnętrz.

Chrysler Building zaprojektował architekt William Van Alen w latach 20. XX wieku na zlecenie koncernu Chrysler. Wieżowiec jest jednym z najbardziej znanych przykładów stylu art déco, który łączy geometryczne kształty z dekoracyjnymi detalami. Tishman Speyer chce odnowić fasadę i wypolerować charakterystyczną koronę wieżowca, aby przywrócić jej blask.

Co ciekawe, deweloper kupił budynek i przeprowadził jego renowację już w latach 90., a następnie sprzedał go w 2008 roku. W 2024 roku "The New York Times" zwracał uwagę na pogarszający się stan obiektu pod opieką ówczesnych właścicieli.

Nowe biura i tarasy na 61. piętrze

Tym razem zmiany obejmą także co najmniej 75 proc. powierzchni użytkowej budynku. Firma zamierza zmienić układ wnętrz i przygotować nowoczesne biura o wysokim standardzie, które będzie można szybko udostępnić najemcom. Przebudowa obejmie też instalacje techniczne budynku.

Jednym z ciekawszych pomysłów jest nowe wykorzystanie 61. piętra. Znajdują się tam słynne dekoracje przypominające gargulce, czyli kamienne stwory znane z architektury historycznej. W tym miejscu ma powstać przestrzeń dla użytkowników biur z salonem wypoczynkowym, strefą wellness i tarasami.

Jednym z ciekawszych pomysłów jest nowe wykorzystanie 61. piętra Reinhold Möller/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Mają pojawić się kamienne i drewniane podłogi oraz oszczędne dekoracje nawiązujące do art déco. Nie wszystkie przestrzenie będzie można jednak dowolnie zmienić. Część ogólnodostępnych pomieszczeń podlega ochronie ze względu na historyczne znaczenie budynku.

Renowacja wesprze uczelnię

Grunt pod Chrysler Building należy od 1902 roku do Cooper Union, nowojorskiej uczelni znanej z kształcenia w dziedzinie architektury i sztuki. Pieniądze z dzierżawy mają trafiać bezpośrednio do tej instytucji.

Jej prezydent Steven W. McLaughlin zaznaczył, że budynek od ponad wieku pomaga realizować wizję Petera Coopera, który chciał ułatwić dostęp do edukacji i ograniczać bariery finansowe. Nowa umowa ma pomóc uczelni w dalszym realizowaniu tej misji.



