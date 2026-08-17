Śpij pośród rekinów i płaszczek. Bilety na "Nocowanie w Afrykarium"

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Zoo Wrocław ogłosiło trzecią edycję "Nocowania w Afrykarium". To jedna z najbardziej spektakularnych atrakcji wrocławskiego ogrodu zoologicznego - nocleg w tunelu pośród rekinów i płaszczek. Ruszyła już sprzedaż biletów, tym razem dostępnych jest 12 terminów.

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Grupa osób w przezroczystym tunelu akwariowym Afrykarium we Wrocławiu, nad nimi płynie płaszczka i rekiny.
Wraca wielki hit - ruszyła sprzedaż biletów na "Nocowanie w Afrykarium".Albin MarciniakEast News

Wraca "Nocowanie w Afrykarium". Hit wrocławskiego zoo

W zoo we Wrocławiu regularnie odbywają się różne inicjatywy, które mają za zadanie promować ogród zoologiczny oraz upowszechniać wiedzę o zamieszkujących go gatunkach zwierząt.

Parę lat temu po raz pierwszy zorganizowano m.in. "Nocowanie w Afrykarium" - wówczas 30 osób mogło spędzić noc w tunelu Kanału Mozambickiego, śpiąc pośród pływających naokoło płaszczek i rekinów.

Oferta ta okazała się hitem. Zainteresowanie noclegiem w tym miejscu było tak duże, że wiele osób dopytywało, czy będzie jeszcze szansa skorzystać z tej atrakcji w przyszłości. Tak też się stało, zapowiedziano kolejne terminy, a chętnych nie brakowało - z oferty nocowania w tunelu Kanału Mozambickiego skorzystało ponad pół tysiąca osób.

"Nocowanie w Afrykarium" wraca także w tym roku. Ruszyła już sprzedaż biletów na trzecią edycję wydarzenia - dostępnych jest aż 12 terminów.

Rekin płynący obok skały w błękitnej wodzie akwarium.
Oprócz noclegu w tunelu Kanału Mozambickiego "Noc w Afrykarium" oferuje też inne atrakcje.Palickap, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Noc pośród rekinów i płaszczek. Tunel Kanału Mozambickiego

Afrykarium we Wrocławiu to "największe oceanarium w Polsce i pierwszy obiekt tego typu w kraju poświęcony wyłącznie faunie Afryki" - czytamy na stronie internetowej wrocławskiego zoo. Można tam podziwiać między innymi hipopotamy nilowe, kotiki afrykańskie, manaty, pingwiny przylądkowe czy żółwia zielonego. Ten ostatni pływa w dużym basenie w strefie Kanału Mozambickiego, razem z płaszczkami, rekinami i licznymi gatunkami ryb koralowych.

To właśnie pośród tych stworzeń można spędzić noc w ramach "Nocowania w Afrykarium" - śpiąc w 18-metrowym przezroczystym tunelu w Kanale Mozambickim. W 2026 roku uczestnicy mogą wybierać spośród 12 terminów - każdorazowo bilet obejmuje nocne zwiedzanie Afrykarium z edukatorem, wejście na zaplecze i oglądanie niedostępnych na co dzień miejsc, nocleg pośród rekinów i płaszczek, śniadanie i poranne zwiedzanie zoo.

"Nocowania w Afrykarium" 2026/2027. Terminy i bilety

Tegoroczna odsłona "Nocowania w Afrykarium" potrwa od października 2026 do marca 2027 r. Każdy termin oferuje bilety dla maksymalnie 32 osób - w wydarzeniu mogą brać udział osoby dorosłe, a także młodzież, która ukończyła 16 lat. Uczestnicy niepełnoletni muszą pozostawać pod nadzorem dorosłego opiekuna prawnego.

Wydarzenie rozpoczyna się każdorazowo o godz. 19:00 w piątek (wyjątek stanowi 12 grudnia - w sobotę). Na nocleg należy zabrać własny śpiwór, karimatę, artykuły higieniczne oraz power bank, drobną przekąskę na wieczór oraz zatyczki do uszu.

Ruszyła już sprzedaż biletów na "Nocowanie w Afrykarium", są one dostępne na stronie zoo w zakładce "oferty specjalne". Cena udziału w wydarzeniu wynosi 450 zł brutto za osobę. Dostępnych jest 12 terminów:

  • 09.10.2026
  • 16.10.2026
  • 06.11.2026
  • 13.11.2026
  • 04.12.2026
  • 12.12.2026
  • 22.01.2027
  • 29.01.2027
  • 12.02.2027
  • 19.02.2027
  • 05.03.2027
  • 12.03.2027

Ze szczegółami na temat wydarzenia można zapoznać się w regulaminie udostępnianym na stronie Zoo Wrocław.

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