Sześć razy był w Afganistanie. Teraz zaskoczy w "Awanturze o kasę"

W skrócie Konrad, emerytowany żołnierz Sił Powietrznych i uczestnik teleturnieju, był sześciokrotnie na misjach wojskowych w Afganistanie.

Uczestnik był pierwszym Polakiem, który zdobył uprawnienia instruktora na samolocie AWACS w zakresie kontroli i dowodzenia lotnictwem.

W najnowszym odcinku Awantury o kasę Konrad wykaże się szeroką wiedzą historyczną, odpowiadając na pytanie wojskowe przed końcem czytania przez prowadzącego.

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Niektóre historie uczestników teleturniejów są ciekawsze niż same pytania, na które muszą odpowiedzieć. W najnowszym odcinku "Awantury o kasę" poznamy Konrada, emerytowanego żołnierza, który sześciokrotnie uczestniczył w misjach w Afganistanie. Jego życiorys zrobi wrażenie na Krzysztofie Ibiszu, ale prawdziwe emocje pojawią się dopiero podczas licytacji. Były wojskowy usłyszy pytanie z historii i nie będzie długo zastanawiał się nad odpowiedzią.

"Awantura o kasę". Sześć razy był na misji w Afganistanie

Konrad ma 48 lat i jest emerytowanym żołnierzem Sił Powietrznych. W swojej karierze aż sześciokrotnie brał udział w misjach wojskowych w Afganistanie. Jako pierwszy Polak zdobył również uprawnienia instruktora na samolocie AWACS w zakresie kontroli i dowodzenia lotnictwem. Nic dziwnego, że jego opowieści zainteresują prowadzącego program.

- Ale panie Konradzie, pana postać mnie fascynuje, no bo pan ma po prostu taki życiorys, że pan by parę żyć mógł obdzielić, prawda? Sześć razy Afganistan! - zauważy Krzysztof Ibisz.

Uczestnik opowie również o najniebezpieczniejszych chwilach podczas służby. Nie będzie ukrywał, że szczególnie mocno zapamiętał sytuację, w której znalazł się pod ostrzałem.

- Najniebezpieczniejsza, no to ostrzał oczywiście, bycie pod ostrzałem. I no to tak docenia się wtedy bardzo życie i z dużą pokorą podchodzi do niego - wyzna Konrad.

Pytanie z historii i błyskawiczna odpowiedź

Wiedza wojskowa przyda się Konradowi również w studiu "Awantury o kasę". Jego drużyna wybierze kategorię "Historia", której wcześniej obawiali się pozostali uczestnicy.

Zagadnienie dotyczyć będzie polskiego generała i marszałka konfederacji barskiej, który zginął w 1779 roku podczas bitwy pod Savannah. Chodzi o postać zapamiętaną w Stanach Zjednoczonych jako ojciec amerykańskiej kawalerii.

Zagadnienie dotyczyć będzie polskiego generała i marszałka konfederacji barskiej, Polsat materiał prasowy

Co ciekawe, Konrad poda odpowiedź, zanim Krzysztof Ibisz zdąży przeczytać całe pytanie. Czy jego pewność siebie będzie uzasadniona? Tego widzowie dowiedzą się w sobotę.

Kto jeszcze wystąpi w "Awanturze o kasę"?

Konrad zagra w żółtej drużynie, którą stworzy z synem Michałem oraz bliźniakami Pauliną i Patrykiem. Do udziału w programie rodzina postanowiła zgłosić się podczas wspólnej Wigilii.

Rywalami będą niebiescy, czyli dwie zaprzyjaźnione pary, oraz zieloni, którą tworzy rodzina, a łączy ich także zamiłowanie do Włoch. Na zwycięzców licytacji czekają aktualni mistrzowie, "Studio pod mostem". Czwórka przyjaciół będzie musiała obronić tytuł przed nowymi przeciwnikami.

Emisja jedenastego odcinka "Awantury o kasę" już w sobotę, 7 listopada, od godziny 16:30 w Polsacie.

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