Szponcić to Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Wiesz, co oznacza?
Do tegorocznego finału Młodzieżowego Słowa Roku trafiło 15 popularnych wyrażeń, m.in. GOAT, freaky czy OKPA. Znamy już wyniki plebiscytu.
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 - znamy wyniki
W 2025 roku obchodzimy 10-lecie konkursu Młodzieżowe Słowo Roku. Gala z tej okazji odbyła się w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Spośród 15 wytypowanych wyrazów, na które głosowano, w końcu wyłoniono zwycięzcę.
Jakie słowo zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025? W tym roku zwyciężyło słowo szponcić/szpont.
Szponcić/szpont Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Co oznacza?
Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN szponcić to słowo używane albo z żartobliwą dezaprobatą: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować. Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym ze znaczeniem "kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia". Rzeczownik szpont odnosi się w zależności od kontekstu do m.in. "zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku".
Jakie słowa konkurowały o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025?
Zgłoszenia do Młodzieżowego Słowa Roku 2025 można było składać od 8 października przez miesiąc. Następnie jury, w skład którego wchodzili Anna Wileczek, Ewa Kołodziejek, Marek Łaziński i Bartek Chaciński, analizowali wszystkie zgłoszone słowa, a 13 listopada rozpoczęło się głosowanie. Jaką konkurencję miało słowo szponcić/szpont?
W tym roku o wygraną walczyły:
- 67
- brainrot
- bro
- fr
- freaky
- GOAT
- klasa
- lowkey
- OKPA
- skibidi
- slay
- szacun
- szponcić/szpont
- tuff
- twin
Jakie słowa wygrały w minionych edycjach Młodzieżowego Słowa Roku?
Od początku trwania wydarzenia przez kolejne lata zwycięzcami zostawały poniższe słowa:
2016 - sztos,
2017 - XD,
2018 - dzban,
2019 - alternatywka,
2020 - Plebiscyt nierozstrzygnięty, nagroda jury: tozależyzm,
2021 - śpiulkolot,
2022 - essa,
2023 - rel,
2024 - sigma,
2025 - szponcić/szpont.