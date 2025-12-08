Spis treści: Młodzieżowe Słowo Roku 2025 - znamy wyniki Szponcić/szpont Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Co oznacza? Jakie słowa konkurowały o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025? Jakie słowa wygrały w minionych edycjach Młodzieżowego Słowa Roku?

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 - znamy wyniki

W 2025 roku obchodzimy 10-lecie konkursu Młodzieżowe Słowo Roku. Gala z tej okazji odbyła się w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Spośród 15 wytypowanych wyrazów, na które głosowano, w końcu wyłoniono zwycięzcę.

Jakie słowo zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025? W tym roku zwyciężyło słowo szponcić/szpont.

Szponcić/szpont Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Co oznacza?

Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN szponcić to słowo używane albo z żartobliwą dezaprobatą: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować. Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym ze znaczeniem "kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia". Rzeczownik szpont odnosi się w zależności od kontekstu do m.in. "zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku".

Jakie słowa konkurowały o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025?

Zgłoszenia do Młodzieżowego Słowa Roku 2025 można było składać od 8 października przez miesiąc. Następnie jury, w skład którego wchodzili Anna Wileczek, Ewa Kołodziejek, Marek Łaziński i Bartek Chaciński, analizowali wszystkie zgłoszone słowa, a 13 listopada rozpoczęło się głosowanie. Jaką konkurencję miało słowo szponcić/szpont?

W tym roku o wygraną walczyły:

67 brainrot bro fr freaky GOAT klasa lowkey OKPA skibidi slay szacun szponcić/szpont tuff twin

Jakie słowa wygrały w minionych edycjach Młodzieżowego Słowa Roku?

Od początku trwania wydarzenia przez kolejne lata zwycięzcami zostawały poniższe słowa:

2016 - sztos,

2017 - XD,

2018 - dzban,

2019 - alternatywka,

2020 - Plebiscyt nierozstrzygnięty, nagroda jury: tozależyzm,

2021 - śpiulkolot,

2022 - essa,

2023 - rel,

2024 - sigma,

2025 - szponcić/szpont.

