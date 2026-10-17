Tajemniczy przedmiot w "Awanturze o kasę". Co to jest?

Wiedza ogólna, szybkie decyzje i ryzykowne licytacje to nie wszystko, co tym razem czeka uczestników "Awantury o kasę". W najbliższym odcinku pojawi się również zagadka, w której trzeba będzie rozpoznać tajemniczy przedmiot. Jego kształt może zmylić niejednego widza. Czy uda ci się odgadnąć, do czego służy?

Nietypowa zagadka w "Awanturze o kasę"

Tym razem uczestnicy nie będą musieli popisywać się wyłącznie wiedzą. Drużyna Zielonych to absolwenci Politechniki Wrocławskiej. W ich skład wchodzą Julia, inżynier budowy, Wiktoria, kierowniczka robót mostowych, Marta, projektantka architektury drewnianej, oraz kapitan Łukasz, operator pieca do hartowania szkła.

Drużyna Zielonych w Awanturze o kasę Agata Kubis materiał prasowy

Staną przed zadaniem, które wymaga uważnego przyjrzenia się pewnemu przedmiotowi. Na zdjęciu widać biały obiekt przypominający gigantyczną pieprzniczkę albo futurystyczny gadżet. Nie łatwo będzie zgadnąć, jakie ma zastosowanie.

Element wyposażenia domu? Designerska kamerka internetowa? A może coś zupełnie innego... Czy techniczne doświadczenie pomoże im rozpoznać nietypowy przedmiot? Tego wam nie zdradzę. Ale pokażę i możecie spróbować już teraz swoich sił.

Trzy drużyny i walka o pieniądze

W piątym odcinku teleturnieju do rywalizacji przystąpią również Niebiescy i Żółci. Pierwszą drużynę tworzą znajomi z wrocławskiego Nadodrza. Piotr pracuje jako fizjoterapeuta, Małgorzata jest inżynierem elektrykiem, Kacper testerem oprogramowania, a kapitan Maciej menedżerem sprzedaży.

Niebiescy w "Awanturze o kasę" Agata Kubis materiał prasowy

Żółci to z kolei kuzyni i przyjaciele z Krakowa. Sebastian prowadzi działalność w branży logistycznej, Mateusz jest szefem kuchni, Michał zajmuje się logistyką handlu internetowego, a kapitan Łukasz pracuje jako doradca handlowy w branży medycznej.

Żółci w "Awanturze o kasę" Agata Kubis materiał prasowy

Każda z ekip ma inne doświadczenia, ale w programie liczą się przede wszystkim wiedza, współpraca i umiejętność podejmowania decyzji pod presją. Odpowiedź na jedno pytanie może przesądzić o dalszym przebiegu rozgrywki.

Kto zmierzy się z Mistrzami?

Zwycięstwo w pierwszym etapie nie oznacza jeszcze końca walki. Najlepsza drużyna stanie naprzeciw Mistrzów, którzy będą bronić swojej pozycji. Kto wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko? Czy zdecyduje wiedza, spryt, a może odważna licytacja?

Oglądaj nowy odcinek "Awantury o kasę" w sobotę, 17 października, o godz. 16:30 w Polsacie.



