W Muzeum Polin w Warszawie 20 października 2025 roku rozdano Telekamery "Tele Tygodnia" - nagrody, które od 28 lat pozostają jednym z najważniejszych wyróżnień polskiej telewizji. Galę prowadzili Agnieszka Hyży i Błażej Stencel, a muzycznymi gwiazdami wieczoru byli Carla Fernandes i Michał Szczygieł. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Vanessa Aleksander (Aktorka), Adam Woronowicz (Aktor) i serial "Szpital św. Anny". Jednak w tym roku szczególną uwagę publiczności przyciągnęły dwie statuetki - dla Krzysztofa Ibisza w kategorii Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show oraz dla programu "Awantura o kasę" jako najlepszego formatu rozrywkowego.

Krzysztof Ibisz znów na szczycie

Krzysztof Ibisz, niezmiennie obecny na antenach polskich stacji od lat 90., po raz kolejny udowodnił, że jego medialny magnetyzm nie słabnie. Gospodarz wielu kultowych formatów, od "Czar par" po "Taniec z gwiazdami", tym razem został uhonorowany za styl prowadzenia programów rozrywkowych i teleturniejów, które bawią i przyciągają publiczność z różnych pokoleń. To przykład prezentera, który potrafi połączyć profesjonalizm z dystansem i ciepłym humorem. Dla Ibisza to kolejna Telekamera w dorobku (wcześniej otrzymał w 2002 r. i 2003 r.). Symbol nie tylko długowieczności kariery, ale i umiejętności dopasowania się do zmieniających się formatów telewizyjnych.

"Awantura o kasę". Powrót legendy teleturniejów

Drugą nagrodzoną gwiazdą wieczoru była "Awantura o kasę" - format, który zdobył status kultowego. Dynamiczny, pełen emocji i nieprzewidywalny teleturniej, w którym drużyny licytowały pytania za punkty, łączył wiedzę z taktyką i rywalizacją. To właśnie tam wielu widzów po raz pierwszy zobaczyło Ibisza w roli prowadzącego, który potrafił utrzymać napięcie na planie niczym zawodowy konferansjer. Choć emisja pierwszej edycji zakończyła się dawno temu, program wrócił w nowej odsłonie. I, jak widać, wciąż potrafi porwać publiczność. Tegoroczna Telekamera w kategorii "Format rozrywkowy" jest więc nie tylko nagrodą dla twórców, ale też swoistym hołdem dla ery telewizji, w której emocje i humor liczyły się bardziej niż efekty specjalne.

Gala z historią i symboliką

28. edycja Telekamer była też edycją zmian. Po raz pierwszy w historii plebiscytu nominacje obejmowały nie tylko tradycyjną telewizję, ale również twórców cyfrowych. Jury przyznało nagrody w większości kategorii, natomiast w trzech (Aktor, Aktorka i Serial) decydowali widzowie. Na scenie nie zabrakło też momentów symbolicznych: specjalną Telekamerę z okazji 25-lecia serialu "M jak miłość" odebrali jego aktorzy, a tytuł "

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News