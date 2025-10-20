Telewizja naziemna nie działa. Czarny ekran, co się dzieje?

Spis treści: Dlaczego znika sygnał telewizyjny. Najczęstsze przyczyny Czy EmiTel jest winny każdej awarii? Skąd wiadomo, że to przerwa techniczna? Co robić, gdy telewizja przestaje działać?

EmiTel to operator infrastruktury nadawczej, który odpowiada za emisję sygnałów telewizji naziemnej (DVB-T i DVB-T2/HEVC) oraz wielu stacji radiowych. Obsługuje największe obiekty nadawcze w kraju - od Raszyna, przez Śrem, po Kosztowy i Święty Krzyż.

To właśnie EmiTel sprawia, że sygnał telewizji trafia do ponad 98 procent gospodarstw domowych w Polsce. Dzięki niemu działają multipleksy telewizyjne (MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-6, MUX-8), na których widzowie odbierają kilkadziesiąt darmowych kanałów.

Dlatego, jeśli z sygnałem dzieje się coś niepokojącego, to oprócz awarii może to być też przerwa techniczna zaplanowana przez EmiTel.

Dlaczego znika sygnał telewizyjny. Najczęstsze przyczyny

Najczęstsze powody są proste i mają charakter techniczny, choć dla użytkownika zawsze kończą się tak samo - ciemnym ekranem.

EmiTel co miesiąc publikuje harmonogram planowanych przerw w emisji - zwykle dotyczą one kilku godzin w nocy lub nad ranem. Celem jest m.in. kalibracja anten, wymiana elementów instalacji, kontrola urządzeń chłodzących czy modernizacja do nowszych standardów transmisji. Planowane prace konserwacyjne. Sieć nadajników wymaga regularnych przeglądów, modernizacji i pomiarów.. Celem jest m.in. kalibracja anten, wymiana elementów instalacji, kontrola urządzeń chłodzących czy modernizacja do nowszych standardów transmisji.

Awaria techniczna. Choć infrastruktura nadawcza jest redundantna (czyli z zapasowym zasilaniem i systemami awaryjnymi), usterki się zdarzają. Przepięcia, burze, awarie energetyczne, uszkodzenia światłowodów - to wszystko może chwilowo odciąć emisję sygnału w danym regionie.

Zmiany częstotliwości lub standardu nadawania. Polska zakończyła proces przejścia na standard DVB-T2/HEVC, ale nadal prowadzone są lokalne korekty częstotliwości i parametrów technicznych. Dla widza może to oznaczać chwilową utratę kanałów, które po prostu "zniknęły" z listy , dopóki odbiornik nie zostanie ponownie przeszukany.

Problemy z sygnałem lokalnym. W mniejszych ośrodkach emisje są nadawane z mniejszych nadajników pomocniczych (tzw. doświetlających). Ich awaria nie wpływa na cały kraj, ale powoduje problemy dla kilku gmin lub dzielnic.

Czy EmiTel jest winny każdej awarii?

Nie zawsze. W wielu przypadkach widzowie automatycznie obarczają winą operatora, choć źródło problemu leży bliżej - w domowej instalacji antenowej.

Zdarza się, że:

antena jest źle ustawiona lub ma zbyt mały zysk,

przewody antenowe są stare, zaśniedziałe lub źle ekranowane,

wzmacniacz antenowy został zalany wodą,

telewizor nie został ponownie skonfigurowany po zmianie częstotliwości.

Według instalatorów RTV to nawet 30-40% zgłoszeń, które nie mają nic wspólnego z EmiTel, tylko z błędami po stronie użytkownika.

Skąd wiadomo, że to przerwa techniczna?

EmiTel prowadzi publiczny serwis informacyjny, w którym codziennie aktualizuje harmonogram prac konserwacyjnych. Każdy użytkownik może sprawdzić, czy w jego rejonie zaplanowano przerwę emisji - zarówno dla telewizji, jak i radia.

Znajdują się tam konkretne dane: data, godzina, obiekt nadawczy i typ multipleksu, którego dotyczą prace.

Z reguły planowane przerwy trwają od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, a najczęściej realizowane są między północą a 6:00 rano, by nie zakłócać wieczornego oglądania.

W najbliższych dniach konserwacje nadajników planowane są:

21 października w godzinach nocnych : SLR Łódź / Dąbrowa, RTON Koszalin / Góra Chełmska, RTCN Dęblin / Ryki, SLR Bydgoszcz, RON Skierniewice / Bartniki, RTCN Dęblin / Ryki, RTON Gdańsk / Jaśkowa Kopa, RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec.

22 października w godzinach nocnych : RTON Kudowa / Góra Parkowa, TON Głogów / Jakubów, RkCN Gdynia / Oksywie.

23 października w godzinach nocnych : TSR Nowy Sącz / Chruślice, TSR Ochotnica Górna / g. Utocze, TSR Łącko / g. Cebulówka, TSR Kamionka Wlk. / g. Dybówka, TSR Niedzica / g. Biała, TSR Ochotnica Dolna / g. Koci Zamek, RTON Szczawnica / g. Przehyba, TSR Męcina / Play, RTCN Szczecin / Kołowo, RTON Ostrołęka / Ławy, RTON Ostrołęka / Ławy, TSR Ścięgny / g. Pohulanka, TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze, RTON Lubań / Nowa Karczma, TSR Karpacz Górny / ul. Spokojna, RON Mrągowo / ul. Spacerowa, RTCN Szczecin / Kołowo, TON Kobyla Góra / Parzynów.

24 października w godzinach nocnych: TON Częstochowa / Błeszno, RTCN Przysucha / Kozłowiec, RTCN Wrocław / Ślęża, TON Dobryń Duży, RTCN Kalisz / Mikstat.

W przypadku awarii komunikaty publikowane są rzadziej i nie zawsze natychmiast, ponieważ operator najpierw musi zdiagnozować przyczynę. Gdy problem dotyczy jednej stacji lub multipleksu, można to rozpoznać po tym, że część kanałów nadal działa.

Awaria techniczna - sygnał znika nagle i bez zapowiedzi; brak informacji o planowanych pracach na stronie operatora.

Przerwa konserwacyjna - wpis w harmonogramie EmiTel z konkretnymi godzinami i datą.

Problem z odbiorem lokalnym - dotyczy tylko pojedynczego obszaru, często nie potwierdzony przez operatora, ale zgłaszany przez widzów.

Co robić, gdy telewizja przestaje działać?

Zaczekaj. Często to kwestia kilkunastu minut. Sprawdź inne kanały. Jeśli np. działa TVP, ale nie działa Polsat, to znaczy, że nie wszystkie multipleksy są niedostępne. Wejdź na stronę EmiTel i sprawdź, czy w Twoim regionie są prace techniczne. Zrób ponowne wyszukiwanie kanałów w telewizorze Sprawdź antenę - czy nie jest uszkodzona, przesunięta lub zalana. Dopiero wtedy warto pytać lokalnych instalatorów lub zgłaszać problem do serwisu EmiTel.

Choć system DVB-T2 jest nowoczesny i daje lepszą jakość obrazu, wymaga również bardziej precyzyjnej infrastruktury i mocniejszych urządzeń nadawczych. EmiTel prowadzi więc systematyczne modernizacje, wymiany urządzeń i testy rezerwowych torów nadawczych.

W raporcie firmy podkreślono, że utrzymanie ciągłości emisji wymaga nieustannej konserwacji: od pomiarów fal elektromagnetycznych, przez testy zasilania awaryjnego, po zabezpieczenia przed cyberatakami. Działania te mają minimalizować ryzyko przerw w nadawaniu, ale nie eliminują ich całkowicie.

