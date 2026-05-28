W skrócie TikTok Shop zostanie uruchomiony w Polsce 15 czerwca i umożliwi zakupy bezpośrednio z poziomu aplikacji podczas oglądania materiałów wideo i transmisji na żywo.

InPost został partnerem logistycznym TikTok Shop, a płatności w serwisie będą obsługiwane przez system BLIK, odpowiadający obecnie za ponad 70 proc. transakcji online w polskim e-commerce.

Nowa usługa zapewni polskim sprzedawcom, zwłaszcza z branż modowej, kosmetycznej i lifestyle, dostęp do rynku unijnego oraz europejskiej sieci afiliacyjnej twórców.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

TikTok Shop nowym graczem na polskim rynku e-commerce

Na polskim rynku e-commerce szykuje się potężny debiut. Już 15 czerwca wystartuje usługa TikTok Shop, która pozwoli użytkownikom dokonywać zakupów bezpośrednio w aplikacji TikTok, bez konieczności jej opuszczania. To nowe rozwiązanie łączy świat rozrywki, treści wideo i transmisji na żywo ze sprzedażą bezpośrednią. Oficjalnym partnerem logistycznym platformy w Polsce został operator Paczkomatów - InPost, a preferowanym dostawcą systemu płatności - BLIK.

Zapowiedź nowej usługi spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony liderów rynku technologicznego i logistycznego. Rafał Brzoska dostrzega w tym projekcie ogromny krok naprzód dla całej branży. "Wejście TikTok Shop na polski rynek to dla nas wyraźny sygnał, że ekosystem e-commerce dojrzewa i oferuje konsumentom coraz więcej możliwości. Nowe kanały sprzedaży to nowe możliwości dla kupujących, a to jest dokładnie kierunek, który wspieramy. Kibicujemy TikTok Shop i cieszymy się, że możemy być częścią tej zmiany" - powiedział założyciel i CEO InPost.

Wejście platformy do Polski to również ogromna szansa dla rodzimych przedsiębiorców. "Uruchomienie TikTok Shop w Polsce daje lokalnym sprzedawcom dostęp do ekosystemu, w którym działa już ponad 100 tys. sprzedawców w Unii Europejskiej oraz blisko 100 mln użytkowników na rynkach, gdzie ta usługa jest dostępna" - przekazał TikTok w oficjalnym komunikacie.

Wśród polskich marek, które pojawią się w usłudze od pierwszego dnia, znajdą się sprzedawcy z branż fashion, beauty oraz lifestyle. Lokalni przedsiębiorcy zyskają nie tylko dostęp do zagranicznych rynków unijnych, ale też do europejskiej sieci afiliacyjnej twórców.

TikTok napędzi konsumpcję w Polsce. W innych krajach to działa

Równolegle z polskim debiutem TikTok Shop pojawi się także w Austrii, Belgii i Holandii, dołączając do krajów takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Irlandia i Włochy, gdzie usługa działa już od przełomu 2024 i 2025 r. W tych państwach zanotowano trzycyfrowy wzrost dziennej wartości sprzedanych towarów brutto między sierpniem 2025 a lutym 2026 r.

Usługa może również napędzić konsumpcję nad Wisłą. TikTok gromadzi w Polsce ponad 14,2 mln aktywnych użytkowników, z których co drugi deklaruje, że to właśnie tam odkrywa nowe produkty i marki. W sprawnym domykaniu transakcji pomóc ma pełne dopasowanie do lokalnych przyzwyczajeń płatniczych Polaków, w czym kluczową rolę odegra system BLIK, odpowiadający obecnie za ponad 70 proc. transakcji w polskim e-commerce.

"Polska jest dziś jednym z najbardziej mobile-first rynków e-commerce w Europie, a konsumenci przyzwyczaili się do płatności, które są szybkie, intuicyjne i realizowane w kilka sekund. To właśnie dlatego BLIK jest naturalnym elementem zakupów w sieci. Dziś odpowiada już za ponad 70 proc. transakcji płatniczych w polskim e-commerce, a tylko w pierwszym kwartale tego roku użytkownicy zrealizowali nim blisko 379 mln transakcji online" - wyjaśnia Magdalena Kubisa, dyrektorka departamentu rozwoju biznesu w Polskim Standardzie Płatności (PSP).

"Dla globalnej platformy, takiej jak TikTok Shop, integracja BLIKA już od pierwszego dnia obecności w Polsce jest ważnym sygnałem dla konsumentów. Pokazuje, że platforma dobrze rozumie lokalne nawyki zakupowe i eliminuje wszelkie bariery na etapie finalizacji zakupów" - dodaje ekspertka.

Dzięki połączeniu (czasem aż zanadto) angażujących formatów wideo ze znanymi i zaufanymi rozwiązaniami płatniczymi oraz logistycznymi, nowa platforma ma szansę zaoferować wyjątkowo szybki, intuicyjny i wygodny proces zakupowy, budując zupełnie nowe relacje między markami, twórcami a konsumentami.





Sherlock Holmes o mało wtedy nie zginął. Słynna scena przy wodospadzie Reichenbach © 2026 Associated Press