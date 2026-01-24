To nie AI. Angielska plaża pod warstwą frytek i cebuli

Zamiast fal i piasku mieszkańców Eastbourne w hrabstwie East Sussex przywitało dziś coś zupełnie innego, a mianowicie setki kilogramów surowych frytek i cebuli rozsypanych po plaży. Wszystko wskazuje na to, że winny jest statek kontenerowy, który podczas sztormu zgubił część ładunku.

Wolontariusz w szarych spodniach stoi na plaży pokrytej dużą ilością białych przedmiotów przypominających fragmenty roślin lub śmieci. W tle widoczne są skały i fragment morski.
Statek zgubił kontenery. Plaża zmieniła się w gigantyczny śmietnik pełen frytek i cebuliBBC Sussex @BBCSussex (screeny z nagrania)Twitter

Jak relacjonują mieszkańcy, pierwsze worki cebuli zaczęły pojawiać się na brzegu pod koniec ubiegłego tygodnia. Szybko okazało się, że to dopiero początek, bo kiedy w weekend para spacerowiczów - Joel Bonnici i jego partnerka Trisha Barros - dotarła do odcinka plaży Falling Sands, zobaczyła widok przypominający tropikalną wyspę.

Z daleka wyglądało, jakby plaża była pokryta złotym piaskiem. Dopiero z bliska zorientowaliśmy się, że to frytki
wspomina Bonnici w rozmowie z CNN.

Plastikowy dramat

Wkrótce na miejscu pojawili się wolontariusze i lokalne organizacje ekologiczne, które rozpoczęły akcję sprzątania skażonego wybrzeża. A zanieczyszczenia trafiły nie tylko na piasek, ale również w pobliże kolonii fok, liczącej około 20-30 osobników. Dla tych zwierząt plastikowe torby, w które zapakowana była żywność, stanowią śmiertelne zagrożenie. Tymczasem mimo wysiłków setek mieszkańców, część worków wciąż unosi się w wodzie, a przypływy mogą ponownie wyrzucać odpady na brzeg.

Foki i inne stworzenia morskie często mylą plastik z meduzami. To dramat tuż obok ich siedlisk
ostrzegają działacze z grupy Plastic Free Eastbourne, która w niedzielę apelowała o wsparcie dla akcji porządkowej.

17 kontenerów zaginionych na morzu

Źródłem katastrofy okazał się statek Lombok Strait, który 8 stycznia podczas silnego sztormu stracił 17 chłodniczych kontenerów z żywnością. Jak potwierdziła firma Brand Marine, odpowiedzialna za operację ratunkową, ładunek obejmował produkty spożywcze w plastikowych opakowaniach, w tym właśnie frytki i cebulę.

Jak więc łatwo się domyślić, skala zanieczyszczeń jest ogromna i tylko w rejonie Brighton i Hove zebrano w ciągu jednej doby 1,9 tony odpadów, czyli czterokrotnie więcej niż normalnie o tej porze roku.

Współpracujemy z lokalnymi władzami i strażą przybrzeżną w celu odnalezienia i wydobycia kontenerów
poinformowała spółka w oświadczeniu dla CNN.

Warto też przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy u wybrzeży Wielkiej Brytanii pojawiają się podobne prezenty. I tak, 6 grudnia w pobliżu wyspy Wight, a dokładniej na miejską plażę w Selsey położonym nad kanałem La Manche na półwyspie Manhood, fale wyrzuciły banany. Był to efekt incydentu, na skutek którego za burtą statku znalazło się łącznie 16 kontenerów z bananami i innymi produktami, w tym plantanami i awokado.

