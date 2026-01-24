To nie AI. Angielska plaża pod warstwą frytek i cebuli
Zamiast fal i piasku mieszkańców Eastbourne w hrabstwie East Sussex przywitało dziś coś zupełnie innego, a mianowicie setki kilogramów surowych frytek i cebuli rozsypanych po plaży. Wszystko wskazuje na to, że winny jest statek kontenerowy, który podczas sztormu zgubił część ładunku.
Jak relacjonują mieszkańcy, pierwsze worki cebuli zaczęły pojawiać się na brzegu pod koniec ubiegłego tygodnia. Szybko okazało się, że to dopiero początek, bo kiedy w weekend para spacerowiczów - Joel Bonnici i jego partnerka Trisha Barros - dotarła do odcinka plaży Falling Sands, zobaczyła widok przypominający tropikalną wyspę.
Z daleka wyglądało, jakby plaża była pokryta złotym piaskiem. Dopiero z bliska zorientowaliśmy się, że to frytki
Plastikowy dramat
Wkrótce na miejscu pojawili się wolontariusze i lokalne organizacje ekologiczne, które rozpoczęły akcję sprzątania skażonego wybrzeża. A zanieczyszczenia trafiły nie tylko na piasek, ale również w pobliże kolonii fok, liczącej około 20-30 osobników. Dla tych zwierząt plastikowe torby, w które zapakowana była żywność, stanowią śmiertelne zagrożenie. Tymczasem mimo wysiłków setek mieszkańców, część worków wciąż unosi się w wodzie, a przypływy mogą ponownie wyrzucać odpady na brzeg.
Foki i inne stworzenia morskie często mylą plastik z meduzami. To dramat tuż obok ich siedlisk
17 kontenerów zaginionych na morzu
Źródłem katastrofy okazał się statek Lombok Strait, który 8 stycznia podczas silnego sztormu stracił 17 chłodniczych kontenerów z żywnością. Jak potwierdziła firma Brand Marine, odpowiedzialna za operację ratunkową, ładunek obejmował produkty spożywcze w plastikowych opakowaniach, w tym właśnie frytki i cebulę.
Jak więc łatwo się domyślić, skala zanieczyszczeń jest ogromna i tylko w rejonie Brighton i Hove zebrano w ciągu jednej doby 1,9 tony odpadów, czyli czterokrotnie więcej niż normalnie o tej porze roku.
Współpracujemy z lokalnymi władzami i strażą przybrzeżną w celu odnalezienia i wydobycia kontenerów
Warto też przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy u wybrzeży Wielkiej Brytanii pojawiają się podobne prezenty. I tak, 6 grudnia w pobliżu wyspy Wight, a dokładniej na miejską plażę w Selsey położonym nad kanałem La Manche na półwyspie Manhood, fale wyrzuciły banany. Był to efekt incydentu, na skutek którego za burtą statku znalazło się łącznie 16 kontenerów z bananami i innymi produktami, w tym plantanami i awokado.