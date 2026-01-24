Jak relacjonują mieszkańcy, pierwsze worki cebuli zaczęły pojawiać się na brzegu pod koniec ubiegłego tygodnia. Szybko okazało się, że to dopiero początek, bo kiedy w weekend para spacerowiczów - Joel Bonnici i jego partnerka Trisha Barros - dotarła do odcinka plaży Falling Sands, zobaczyła widok przypominający tropikalną wyspę.

Z daleka wyglądało, jakby plaża była pokryta złotym piaskiem. Dopiero z bliska zorientowaliśmy się, że to frytki

Plastikowy dramat

Wkrótce na miejscu pojawili się wolontariusze i lokalne organizacje ekologiczne, które rozpoczęły akcję sprzątania skażonego wybrzeża. A zanieczyszczenia trafiły nie tylko na piasek, ale również w pobliże kolonii fok, liczącej około 20-30 osobników. Dla tych zwierząt plastikowe torby, w które zapakowana była żywność, stanowią śmiertelne zagrożenie. Tymczasem mimo wysiłków setek mieszkańców, część worków wciąż unosi się w wodzie, a przypływy mogą ponownie wyrzucać odpady na brzeg.

Foki i inne stworzenia morskie często mylą plastik z meduzami. To dramat tuż obok ich siedlisk

17 kontenerów zaginionych na morzu

Źródłem katastrofy okazał się statek Lombok Strait, który 8 stycznia podczas silnego sztormu stracił 17 chłodniczych kontenerów z żywnością. Jak potwierdziła firma Brand Marine, odpowiedzialna za operację ratunkową, ładunek obejmował produkty spożywcze w plastikowych opakowaniach, w tym właśnie frytki i cebulę.

Jak więc łatwo się domyślić, skala zanieczyszczeń jest ogromna i tylko w rejonie Brighton i Hove zebrano w ciągu jednej doby 1,9 tony odpadów, czyli czterokrotnie więcej niż normalnie o tej porze roku.

Współpracujemy z lokalnymi władzami i strażą przybrzeżną w celu odnalezienia i wydobycia kontenerów

Warto też przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy u wybrzeży Wielkiej Brytanii pojawiają się podobne prezenty. I tak, 6 grudnia w pobliżu wyspy Wight, a dokładniej na miejską plażę w Selsey położonym nad kanałem La Manche na półwyspie Manhood, fale wyrzuciły banany. Był to efekt incydentu, na skutek którego za burtą statku znalazło się łącznie 16 kontenerów z bananami i innymi produktami, w tym plantanami i awokado.

