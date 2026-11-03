Dzisiaj nie wyobrażamy sobie kuchni bez piekarnika. Dla wielu stał się stałym elementem wyposażenia, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak energochłonne jest to urządzenie o stosunkowo dużej mocy. A przez to rachunek za prąd może niepotrzebnie wzrosnąć.

Piekarnik pobiera tyle prądu, ile 65 lodówek

Przy częstym pieczeniu piekarnik potrafi pobierać nawet 500 kWh rocznie. Oznacza to wydatek rzędu 500 zł na rok - przy orientacyjnej cenie 1 zł za 1 kWh. Sprzęt o mocy 2500 W używany codziennie przez pół godziny pobiera około 456 kWh w skali roku. Kiedy się nagrzewa, pobiera nawet 2500 W - jest to zużycie porównywalne do około 65 lodówek działających jednocześnie. Później termostat jedynie okresowo uruchamia grzałki, aby wyrównać temperaturę i utrzymać ją na pożądanym poziomie.

Są to oczywiście tylko szacunki, a nie realne stałe kwoty, które zapłaci każdy użytkownik piekarnika. Nie każdego dnia się piecze, a bywają okresy, kiedy piekarnik chodzi cały dzień - np. podczas świąt czy ważnych uroczystości. Na ostateczny koszt wpływ ma nie tylko czas użytkowania, ale także wybrana przez nas temperatura i model urządzenia.

Jak zmniejszyć zużycie prądu podczas pieczenia?

Warto wdrożyć kilka prostych nawyków, które pozwolą zaoszczędzić nieco na rachunkach za prąd:

Korzystaj z termoobiegu , jeśli przepis na to pozwala - dzięki temu będziesz mógł piec w niższej temperaturze w porównaniu do grzania góra-dół.

Nie otwieraj niepotrzebnie drzwi piekarnika podczas pieczenia . Przez to ciepło szybko się ulatnia, a urządzenie musi na nowo się nagrzać do odpowiedniej temperatury.

Wykorzystuj ciepło resztkowe . Piekarnik nie wychładza się natychmiast po wyłączeniu. Możesz dokończyć pieczenie w wyłączonym urządzeniu, które wciąż trzyma ciepło.

Dopasuj wielkość piekarnika do swoich realnych potrzeb .

Zachowuj swoje urządzenie w czystości - zabrudzenia mogą pogarszać efektywność pracy.



