Tropiki w środku Polski? Łódź planuje całoroczną dżunglę pod szkłem

Karol Kubak

Szklana kopuła, tropikalny las i most prowadzący prosto do zoo. Pomysł dżungli w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi ma być wizytówką nowoczesnego miasta, ale już dziś wywołuje ostry spór.

Kobieta spacerująca po wiszącym moście wśród gęstej, egzotycznej roślinności w oranżerii pełnej kolorowych kwiatów i promieni słonecznych wpadających przez szklaną kopułę.
Dżungla 360 w Łodzi. Tropiki pod szkłem w Ogrodzie BotanicznymUM Łódźmateriały prasowe

Dżungla w Łodzi? Brzmi jak oksymoron, ale to właśnie ta nowa inwestycja rozgrzewa debatę o przyszłości Ogrodu Botanicznego w centrum Polski. "Dżungla 360", czyli całoroczny pawilon tropikalny pod szklanym dachem, miałby powstać na jednej z polan parku na Zdrowiu i, według zapowiedzi, przenieść odwiedzających prosto do lasu równikowego, niezależnie od pory roku.

Tropiki pod szkłem

Plan zakłada budowę wielkiego, przeszklonego obiektu, w którym odtworzony zostanie możliwie realistyczny ekosystem tropikalny. Kładki i podwieszane mosty mają prowadzić nawet 20 metrów nad ziemią. Pod kopułą swobodnie latałyby sobie ptaki i motyle.

- Chcemy zbudować w ogrodzie nowy pawilon z kolekcją egzotycznych, tropikalnych roślin, czynny cały rok. Byłby to projekt unikalny w kraju, ale też w Europie. Nie tylko duża atrakcja turystyczna, ale też miejsce, w którym łodzianie mogliby przez okrągłe 12 miesięcy spędzać czas w otoczeniu przyrody, niezależnie od pogody na zewnątrz - mówi Łukasz Goss, prezes Holdingu Łódź, który ma być inwestorem przedsięwzięcia.

Rodzina spacerująca po tropikalnej szklarni otoczonej bujną roślinnością, taką jak palmy i egzotyczne kwiaty, z dużą ilością naturalnego światła wpadającego przez szklane ściany.
Wizja pawilonu z tropikalnymi roślinami w ŁodziUM Łódźmateriały prasowe

Nauka, technologie i most do zoo

Pawilon o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych miałby osiągnąć blisko 30 metrów wysokości i zostać połączony kładką z Orientarium Zoo Łódź. W planach są także funkcje badawcze i edukacyjne, realizowane we współpracy z uczelniami.

- Innowacyjność i interdyscyplinarność to dziś kluczowe kierunki rozwoju ogrodów botanicznych, pozwalające tworzyć przestrzenie odpowiadające zarówno na potrzeby poznawcze społeczeństwa, jak i na rosnące oczekiwania w zakresie edukacji oraz badań - podkreśla dr hab. prof. Tomasz Jurczak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dżungla w Łodzi? Mieszkańcy mówią "nie"

Projekt od początku budzi silne emocje. W mediach społecznościowych pojawiły się ostre komentarze i petycje przeciwko inwestycji. Profil Mapa Drzew Łodzi napisał wprost:

- Zapowiedzi przekształcenia łódzkiego Ogrodu Botanicznego w "singapurską dżunglę" za 380 milionów złotych to szczyt technokratycznej arogancji.

Autorzy krytyki zarzucają miastu gadżetowe myślenie kosztem ochrony lokalnej przyrody.

Do dyskusji włączyła się także prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, studząc nastroje i podkreślając wstępny charakter koncepcji. Zapewnia, że pawilon zajmie nie więcej niż 1,5 proc. powierzchni ogrodu, projekt będzie konsultowany z mieszkańcami i naukowcami, a środki nie pochodzą z miejskiego budżetu.

Historia zatacza tu zresztą ciekawy krąg. Już w 1963 roku architekt Stefan Łobacz zaproponował w tym rejonie futurystyczną palmiarnię ze szklanych kul. Czy nowy obiekt powstanie? Jeśli uda się go zrealizować, zapewne będzie dodatkową atrakcją przyciągającą turystów do miasta.

Źródła: UM Łódź, Facebook

