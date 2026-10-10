Trzy ryby i wielka zagwozdka. Tak zacznie się walka o pieniądze w "Awanturze o kasę"

W najbliższym odcinku "Awantury o kasę" uczestnicy ponownie będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również refleksem i umiejętnością podejmowania decyzji pod presją. Tym razem na kole pojawią się m.in. historia, język polski, fizyka i wędkarstwo. Jedna z zagadek będzie dotyczyła herbu Giżycka. I choć pytanie może wydawać się proste, dla jednej z drużyn okaże się poważną zagwozdką.

Pabianic walczą o pieniądze

W trzecim odcinku piątego sezonu programu zmierzą się ze sobą trzy drużyny. Zieloni to grupa przyjaciół związanych z Orkiestrą Dętą "Górka Pabianicka". Joanna jest inżynierem budownictwa i gra na klarnecie, Norbert pracuje jako nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej i jest tubistą. W składzie znalazło się także dwóch Robertów. Jeden jest lekarzem, adiunktem i perkusistą, drugi pracuje w administracji, gra na trąbce, a dodatkowo jest dyrygentem oraz kapitanem drużyny.

Zieloni to grupa przyjaciół związanych z Orkiestrą Dętą "Górka Pabianicka" Polsat materiał prasowy

Muzycy znają się od lat, a orkiestrę traktują jak drugą rodzinę. Pomysł na wspólny udział w "Awanturze o kasę" pojawił się podczas jednego z koncertów. Robert, który jest fanem teleturniejów, zaproponował kolegom próbę sił w programie. Jeśli uda im się wygrać, część pieniędzy chcieliby przeznaczyć na zakup instrumentów potrzebnych orkiestrze.

Trzy ryby i trudna decyzja

Przed Zielonymi pojawią się jednak niełatwe zadania. W jednym z nich uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na pytanie: co pływa w herbie Giżycka? Na ekranie pojawią się trzy ryby, a zawodnicy będą musieli zdecydować, która odpowiedź jest właściwa. Zacznie się szybka narada i szukanie odpowiedzi w zakamarkach pamięci.

Co pływa w herbie Giżycka? Polsat materiał prasowy

O zwycięstwo powalczą również Żółci Parkieciarze. Tomasz jest inżynierem serwisu pomiarów fizykochemicznych, Kamil menadżerem zespołu w bankowości, Elżbieta prezeską firmy budowlanej i kapitanem drużyny, a Marcin przedsiębiorcą oraz właścicielem klubokawiarni. Poznali się podczas udziału w innym teleturnieju. Połączyły ich zamiłowanie do quizów, podróży i zdobywania wiedzy.

Żółtych połączyły zamiłowanie do quizów, podróży i zdobywania wiedzy. Polsat materiał zewnętrzny

Niebiescy to z kolei studenci prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jan, Zuzanna, Diana i Rafał są na trzecim roku studiów. Kapitanką drużyny jest Diana. Wspólnie działają na uczelni, a teraz swoją wiedzę i logiczne myślenie sprawdzą w teleturniejowym studiu.

Niebiescy to studenci prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polsat materiał prasowy

Mistrzowie znów staną do walki

W programie pojawią się także dotychczasowi Mistrzowie, czyli Kumple z Internetu. Bartłomiej jest wideostreamerem, Kacper tworzy materiały o tematyce naukowej na YouTube, Przemysław jest streamerem i kapitanem drużyny, a Amadeusz działa jako twórca internetowy, streamer i DJ. Do tej pory wygrali 27 600 zł oraz diament.

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Wszystkie drużyny mają więc o co walczyć. Pytania mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin, a jedna pozornie prosta zagadka może zdecydować o losach całej rozgrywki. Czy Zieloni poradzą sobie z pytaniem o herb Giżycka? A może to właśnie ono okaże się dla nich kosztowne?

Nowy odcinek "Awantury o kasę" będzie można zobaczyć w sobotę o godz. 16:30 w Polsacie.



