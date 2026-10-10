Trzy ryby i wielka zagwozdka. Tak zacznie się walka o pieniądze w "Awanturze o kasę"

Karol Kubak

Karol Kubak

Jedno pytanie o herb Giżycka może kosztować drużynę sporo pieniędzy. W najnowszym odcinku "Awantury o kasę" uczestnicy zmierzą się m.in. z zagadkami z historii, fizyki i języka polskiego. Na kole pojawi się też pytanie o ryby, które wywoła wśród zawodników gorącą dyskusję.

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Krzysztof Ibisz za biurkiem przed logo programu "Awantura o kasę"
Jak poradzą sobie drużyny w nowym odcinku "Awantury o kasę"?Polsatmateriały prasowe

W najbliższym odcinku "Awantury o kasę" uczestnicy ponownie będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również refleksem i umiejętnością podejmowania decyzji pod presją. Tym razem na kole pojawią się m.in. historia, język polski, fizyka i wędkarstwo. Jedna z zagadek będzie dotyczyła herbu Giżycka. I choć pytanie może wydawać się proste, dla jednej z drużyn okaże się poważną zagwozdką.

Pabianic walczą o pieniądze

W trzecim odcinku piątego sezonu programu zmierzą się ze sobą trzy drużyny. Zieloni to grupa przyjaciół związanych z Orkiestrą Dętą "Górka Pabianicka". Joanna jest inżynierem budownictwa i gra na klarnecie, Norbert pracuje jako nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej i jest tubistą. W składzie znalazło się także dwóch Robertów. Jeden jest lekarzem, adiunktem i perkusistą, drugi pracuje w administracji, gra na trąbce, a dodatkowo jest dyrygentem oraz kapitanem drużyny.

Czworo osób siedzi za nowoczesnym, podświetlanym stołem z imionami przed sobą, na tle futurystycznej zielonej grafiki przedstawiającej tunel optyczny.
Zieloni to grupa przyjaciół związanych z Orkiestrą Dętą "Górka Pabianicka"Polsatmateriał prasowy

Muzycy znają się od lat, a orkiestrę traktują jak drugą rodzinę. Pomysł na wspólny udział w "Awanturze o kasę" pojawił się podczas jednego z koncertów. Robert, który jest fanem teleturniejów, zaproponował kolegom próbę sił w programie. Jeśli uda im się wygrać, część pieniędzy chcieliby przeznaczyć na zakup instrumentów potrzebnych orkiestrze.

Trzy ryby i trudna decyzja

Przed Zielonymi pojawią się jednak niełatwe zadania. W jednym z nich uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na pytanie: co pływa w herbie Giżycka? Na ekranie pojawią się trzy ryby, a zawodnicy będą musieli zdecydować, która odpowiedź jest właściwa. Zacznie się szybka narada i szukanie odpowiedzi w zakamarkach pamięci.

Herb Giżycka z trzema srebrnymi rybami na niebieskim tle, poniżej zielony pasek z pytaniem quizowym dotyczącym gatunku ryb widocznych w herbie.
Co pływa w herbie Giżycka?Polsatmateriał prasowy

O zwycięstwo powalczą również Żółci Parkieciarze. Tomasz jest inżynierem serwisu pomiarów fizykochemicznych, Kamil menadżerem zespołu w bankowości, Elżbieta prezeską firmy budowlanej i kapitanem drużyny, a Marcin przedsiębiorcą oraz właścicielem klubokawiarni. Poznali się podczas udziału w innym teleturnieju. Połączyły ich zamiłowanie do quizów, podróży i zdobywania wiedzy.

Czworo uśmiechniętych jurorów siedzi przy półokrągłym stole z wyraźnie widocznymi imionami, na tle efektownej, spiralnej grafiki z dominującą barwą złotą.
Żółtych połączyły zamiłowanie do quizów, podróży i zdobywania wiedzy.Polsatmateriał zewnętrzny

Niebiescy to z kolei studenci prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jan, Zuzanna, Diana i Rafał są na trzecim roku studiów. Kapitanką drużyny jest Diana. Wspólnie działają na uczelni, a teraz swoją wiedzę i logiczne myślenie sprawdzą w teleturniejowym studiu.

Czwórka młodych osób siedzących przy półokrągłym, podświetlonym stole w studiu telewizyjnym z imponującą, futurystyczną scenografią w tle, z wyraźnie widocznymi imionami przed każdą osobą.
Niebiescy to studenci prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Polsatmateriał prasowy

Mistrzowie znów staną do walki

W programie pojawią się także dotychczasowi Mistrzowie, czyli Kumple z Internetu. Bartłomiej jest wideostreamerem, Kacper tworzy materiały o tematyce naukowej na YouTube, Przemysław jest streamerem i kapitanem drużyny, a Amadeusz działa jako twórca internetowy, streamer i DJ. Do tej pory wygrali 27 600 zł oraz diament.

Wszystkie drużyny mają więc o co walczyć. Pytania mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin, a jedna pozornie prosta zagadka może zdecydować o losach całej rozgrywki. Czy Zieloni poradzą sobie z pytaniem o herb Giżycka? A może to właśnie ono okaże się dla nich kosztowne?

Nowy odcinek "Awantury o kasę" będzie można zobaczyć w sobotę o godz. 16:30 w Polsacie.

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