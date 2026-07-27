Wakacje last minute. Gdzie jechać na taki urlop?

Expedia Group, firma działająca w branży turystycznej, opublikowała niedawno dane dotyczące trendów podróżniczych w te wakacje.

Analiza oparła się na danych własnych Expedia Group z I kwartału 2026 r., które pokazują zmieniające się preferencje podróżnych w kwestii hoteli, linii lotniczych, rejsów, wynajmu samochodów i korzystania z ofert biur podróży.

Ustalenia firmy wskazują na 25-procentowy wzrost liczby rezerwacji last minute na całym świecie. Jakie kierunki są popularne?

Częściej wybieramy malownicze miasta i ciepłe plaże

Dane pokazują, że w tym roku zainteresowanie planowania podróży z wyprzedzeniem, jeszcze przed sezonem, wyraźnie rosło. Jednak wydarzenia geopolityczne i lokalne incydenty osłabiały popyt.

Porównanie rok do roku pokazuje, że tym samym w wakacje wzrosła liczba wyszukiwań dokonywanych 7-13 dni przed podróżą (+25 proc.), co sugeruje większą skłonność do spontanicznych rezerwacji. Szczególnie wielkie wydarzenia - zwłaszcza sportowe i kulturalne - coraz mocniej wpływają na decyzje podróżnych.

Gdzie dokonywane są rezerwacje? Ludzie na całym świecie coraz częściej wybierają na urlop ciepłe, słoneczne kierunki, szczególnie atrakcyjne miasta i rejony z pięknymi plażami. W Europie widać wzrost popularności Barcelony, Palmy czy Paryża. Wysoko plasuje się również Stambuł w Turcji.

Turcja to jeden z najpopularniejszych kierunków last minute. Kusi cenami, atrakcyjnymi kurortami i czystą wodą. Biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce/ Fot. TGA materiały prasowe

Last minute w Turcji. Wybrzeże Egejskie czy Riwiera Turecka?

Dla osób polujących na oferty last minute, korzystne ceny i klimat Turcja pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków. Warto odwiedzić nie tylko Stambuł, czyli największe i najludniejsze miasto kraju.

Riwiera Turecka, z ponad 300 słonecznymi dniami w roku, to jeden z najlepszych kierunków na wakacje last minute. Jej centrum stanowi Antalya - najpopularniejszy kurort w Turcji. Region wyróżnia się największą na świecie liczbą plaż z certyfikatem jakości - Błękitną Flagą. Jest ich tu aż 232. Plaże Belek, Gündoğdu i Kadriye znalazły się w rankingu TUI najpiękniejszych plaż świata. Do największych atrakcji należą również plaże Kaputaş z turkusową wodą i Patara z żółwiami Caretta caretta, oraz kąpiele nad zatopionymi ruinami starożytnego miasta Kekova.

Wybrzeże Egejskie łączy natomiast malownicze plaże, zabytkowe miasta i luksusowy wypoczynek z bogatą ofertą kulinarną.Wśród największych atrakcji regionu znajdują się także plaże Assos, wyspa Bozcaada, urzekające malowniczymi uliczkami Ayvalık i wyspa Cunda. Sercem regionu Morza Egejskiego jest tętniący życiem Izmir, wokół którego rozciągają się popularne kurorty Çeşme czy Alaçatı. Region zyskuje dodatkowy rozgłos za sprawą premiery filmu "Odyseja" Christophera Nolana, który przypomina o legendarnej Troi. Jej ruiny znajdują się w prowincji Çanakkale. Wszystkie te miejsca oferują piękne krajobrazy, szlaki winiarskie czy nagradzane restauracje.



