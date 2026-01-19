Helen McCaw, która przez dekadę pracowała w dziale bezpieczeństwa finansowego Banku Anglii, skierowała do prezesa tej instytucji, Andrew Baileya, list z apelem o opracowanie planów awaryjnych na wypadek ujawnienia pozaziemskiej inteligencji przez administrację Donalda Trumpa lub inny rząd, bo jej zdaniem reakcja rynków mogłaby być w takiej sytuacji natychmiastowa i ekstremalna.

W przypadku oficjalnego ogłoszenia, popartego jednoznacznymi dowodami, w ciągu kilku godzin można spodziewać się całkowitej niestabilności finansowej. Musimy być przygotowani na taki scenariusz, nawet jeśli wydaje się mało prawdopodobny

Całkowita niestabilność w kilka godzin

Była analityczka ostrzega, że nagłe "ujawnienie" mogłoby doprowadzić do tzw. szoku ontologicznego - psychologicznej reakcji ludzkości na utratę dotychczasowego obrazu świata. W praktyce oznaczałoby to chaos na giełdach, utratę zaufania do metod wyceny aktywów i ryzyko upadłości banków.

Rozwiń

W swoich analizach McCaw przedstawia kilka możliwych reakcji rynków finansowych. W pierwszej fazie mogłoby dojść do gwałtownej ucieczki kapitału w kierunku złota, metali szlachetnych czy obligacji rządowych. Chociaż i one mogą utracić status bezpiecznej przystani, jeśli nowe technologie umożliwią pozyskiwanie metali z asteroid, bo nadpodaż surowców z przestrzeni kosmicznej mogłaby drastycznie obniżyć ich wartość.

Od złota po Bitcoina. Dokąd uciekną inwestorzy?

Niewykluczone są też kryptowaluty, a przede wszystkim Bitcoin, który może okazać się najstabilniejszym aktywem w razie "ujawnienia obcych", bo jego ograniczona podaż - ustalona na 21 milionów monet - chroni go przed wspomnianym wyżej "kosmicznym efektem nadprodukcji".

McCaw ostrzega jednak, że nawet on nie jest wolny od zagrożeń, bo komputery kwantowe oraz manipulacje społeczne (np. zachęcanie do korzystania z alternatywnych kryptosieci) mogłyby podważyć jego stabilność w dłuższej perspektywie.

Może nastąpić masowy zwrot ku walutom cyfrowym, takim jak Bitcoin, jeśli ludzie zaczną kwestionować legitymizację rządów i utracą zaufanie do aktywów wspieranych przez państwa

I choć wizja "kryzysu UFO" może brzmieć jak spekulacja z pogranicza science fiction, Bank Anglii traktuje ją jak realne zagrożenie systemowe - obok cyberataków, pandemii czy upadku globalnych łańcuchów dostaw. Zwłaszcza że jak podkreślają ekonomiści, współczesne rynki są bardziej podatne na panikę informacyjną niż kiedykolwiek wcześniej, a szybkie przepływy kapitału i natychmiastowy obieg informacji mogą uczynić z "ontologicznego szoku" potężny katalizator kryzysu finansowego.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu 2026 Associated Press