W "Awanturze o kasę" postawili wszystko na jedną kartę. Pytanie o silnię

Czy też mieliście w szkole koleżanki i kolegów, którzy liczyli minuty do końca lekcji matematyki? A może sami nerwowo zaglądaliście na zegarek w obawie przed wywołaniem do tablicy? W najnowszym odcinku "Awantury o kasę" królowa nauk wraca i robi sporo zamieszania. Jedno pytanie z matematyki może zdecydować o wszystkim.

Trzy drużyny, jedno wyzwanie

O wejście do gry walczą trzy ekipy. Niebiescy to znajomi z castingu: Paweł, tłumacz języka ukraińskiego, Mateusz, przedsiębiorca z branży wykończeniowej, Jarek, handlowiec w firmie leasingowej, oraz Patrycja, wokalistka i kompozytorka, która pełni rolę kapitanki.

Zieloni to grupa rodzinno-teleturniejowa. W składzie są Marek, menedżer w firmie telekomunikacyjnej, Zuzanna, absolwentka inżynierii chemicznej, i Dariusz, iluzjonista i człowiek teatru. Drużynę prowadzi Nina, animatorka kultury.

Żółci to przyjaciele z przyjaciółką. Michał prowadzi agencję nieruchomości, Kamil jest menedżerem finansowym w banku, Natalia kieruje salonem odzieżowym, a kapitanem jest Adrian, ekspert sprzedaży w branży wnętrzarskiej.

Zwycięzców czeka trudne zadanie. Muszą zmierzyć się z mistrzami, którzy wygrali dotąd siedem odcinków programu.

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Od anatomii po motoryzację. Odcinek będzie wyjątkowo zróżnicowany

Pytania obejmą anatomię i medycynę, biologię, czasy współczesne, motoryzację, a także politykę i gospodarkę. Czy podczas przygotowań udało się przygotować na tak szeroką paletę kategorii?

Największe emocje czekają jednak w finale. Jedna z drużyn zmierzy się ze szkolną wiedzą z matematyki. A nawet więcej, postawi na szali swoje być albo nie być, grając va banque.

"Ile wynosi 5!?"

Właśnie takie, krótkie pytanie zada Krzysztof Ibisz. Dla tych, którzy w szkole odliczali sekundy do dzwonka, krótkie przypomnienie: wykrzyknik oznacza silnię. Silnia liczby naturalnej n to iloczyn wszystkich dodatnich liczb naturalnych nie większych niż n, zapisywany jako n!. Żeby policzyć 3!, trzeba wykonać działanie 3! = 1·2·3.

Myślę, że teraz bez problemu odpowiecie na pytanie Krzysztofa Ibisza. Niby nie jest to trudne, ale czy uczestnicy programu przypomną sobie teorię? Stawka jest spora, bo do wygrania jest pula przekraczająca 15 tysięcy złotych.

Finał trzyma w napięciu do samego końca. Warto obejrzeć na Polsacie w niedzielę o 16.30.



