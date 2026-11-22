W skrócie W najnowszym odcinku teleturnieju Awantura o kasę rywalizowały trzy drużyny: Niebiescy, Zieloni oraz Mistrzowie, którzy wygrali dwa poprzednie spotkania.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, w tym z geografii religii, przy pytaniu dotyczącym lokalizacji Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

W finałowej rozgrywce, przy puli zbliżającej się do 30 tysięcy złotych, o końcowym wyniku zadecydowała kategoria muzyki rozrywkowej.

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W "Awanturze o kasę" nie wystarczy wiedzieć dużo. Trzeba jeszcze umieć podejmować ryzyko, zachować zimną krew i czasami postawić wszystko na jedną kartę. W kolejnym odcinku teleturnieju Krzysztofa Ibisza uczestnicy zmierzyli się z pytaniami z różnych dziedzin. Jedno z nich szczególnie przykuło moją uwagę. Chodziło o geografię, ale w dość nieoczywistym wydaniu.

Kto walczył w kolejnym odcinku "Awantury o kasę"?

Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny. Niebiescy to grupa przyjaciół z Krakowa i okolic. W jej skład weszli Bartłomiej, analityk finansowy, Aleksandra, specjalistka ds. obsługi klienta, Przemysław, wokalista i lutnista, a także Joanna, specjalistka ds. finansowych. Kapitanem zespołu został Przemysław.

Niebiescy to grupa przyjaciół z Krakowa i okolic Agata Kubis materiał prasowy

Zieloni to małżeństwo i ich przyjaciele. Drużynę tworzyli Łukasz, kurier, Robert, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Małgorzata, kontroler jakości pracy robota i kapitan zespołu, oraz Adam, inżynier materiałoznawstwa.

Zieloni to małżeństwo i ich przyjaciele Agata Kubis materiał prasowy

Żółci to doświadczona grupa pubquizowa (znają się z poprzednimi mistrzami). W jej skład weszli Michał, inżynier oprogramowania, Dominika, analityczka finansowa, Marcin, inżynier budownictwa i kapitan drużyny, oraz Marta, lekarka w trakcie specjalizacji. Warto przypomnieć, że Mistrzowie mieli już na koncie dwa wygrane odcinki.

Żółci to doświadczona grupa pubquizowa Agata Kubis materiał prasowy

Pytanie z geografii zaskoczyło uczestników

Wśród kategorii pojawiły się między innymi biologia, sport oraz "Co to jest?". Ale to geografia przesądziła o pierwszej rundzie. W grze pozostały dwie drużyny, a zgromadzona pula wynosiła już 14,9 tys. złotych. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Jedna z ekip zdecydowała się na zagranie va banque. Czy takie ryzyko się opłaciło?

Pytanie z geografii w awanturze o kasę Polsat materiały prasowe

W którym województwie znajduje się to słynne sanktuarium maryjne - Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny?

Powiem szczerze, że spodziewałbym się zupełnie innych zagadnień z geografii. Ale pamiętajmy, że ta nauka obejmuje również geografię religii. Pytanie jest więc jak najbardziej na miejscu.

Czy sami bez problemu wskazalibyście właściwy region Polski?

Jeśli chcecie zmierzyć się z innymi pytaniami z tej dziedziny, to spróbujcie rozwiązać poniższy quiz.

QUIZ z "Awantury o kasę". Kategoria: Geografia. Będziesz lepszy od mistrzów? Rozpocznij quiz

Finał "Awantury o kasę". Pula urosła do niemal 30 tys. zł

Mistrzowie przystąpili do finału z kwotą zaledwie 8,5 tys. złotych. Ich rywale mieli więc na starcie wyraźną przewagę finansową. Nie oznaczało to jednak, że wynik był już przesądzony. Dotychczasowi zwycięzcy pokazali, że potrafią walczyć i nie zamierzają łatwo oddawać pieniędzy.

Finał rozpoczął się bardzo dynamicznie. Mistrzowie od pierwszych pytań próbowali przejąć część puli przeciwników. Nie było to jednak proste zadanie. Na uczestników czekały zagadnienia z chemii i matematyki, ale również seriale oraz czasy współczesne.

Nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć prawidłowo, a pieniądze w puli rosły. Ostatecznie zgromadzona kwota zbliżyła się do 30 tysięcy złotych. Wszystko miała rozstrzygnąć kategoria "Muzyka rozrywkowa". Krzysztof Ibisz wykorzystał ją, by jeszcze bardziej podgrzać atmosferę i podnieść ciśnienie uczestnikom. Czy Mistrzowie obronili swoją pozycję, czy może rywale odebrali im zwycięstwo?

Oglądajcie "Awanturę o kasę" w Polsacie o 16.30 w niedzielę.



