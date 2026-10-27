W Polsce mamy Raj. Ostatni moment na zwiedzanie wyjątkowej jaskini

Atrakcje woj. świętokrzyskiego. Ostatni moment, by zwiedzić Jaskinię Raj

Województwo świętokrzyskie słynie z wiekowych gór, malowniczej przyrody i wyjątkowych zabytków, jak ruiny potężnego Zamku Krzyżtopór czy pradziejowy kompleks górniczy Krzemionki Opatowskie.

To właśnie w tym rejonie Polski znajduje się też jedna z najpiękniejszych, udostępnionych do zwiedzania jaskiń w kraju - Jaskinia Raj. Rocznie wyjątkową formację koło Chęcin odwiedza ponad 100 tysięcy turystów. Teraz jest ostatni moment, by wybrać się na zwiedzanie tej atrakcji przed końcem sezonu - Jaskinia Raj zostanie bowiem wkrótce na kilka miesięcy zamknięta.

Zwiedzanie Jaskini Raj. Koniec sezonu w listopadzie

Jaskinia Raj, która zachwyca bogactwem formacji krasowych, a także unikalnym klimatem, działa sezonowo. Można ją zwiedzać od wtorku do niedzieli w terminie od 15 stycznia do 15 listopada.

Nie inaczej jest w 2026 r. - atrakcja będzie dostępna dla zwiedzających do 15 listopada, a następnie nastąpi przerwa. To ostatni moment, by zobaczyć piękne wnętrza Jaskini Raj w tym sezonie.

W październiku obiekt czynny jest od 9:00 do 17:00, a w listopadzie od 9:00 do 16:00. Koszt biletu wynosi 39 zł i można go zarezerwować przez internet, na oficjalnej stronie Jaskini Raj. Warto skorzystać z tej możliwości, ponieważ ze względu na wyjątkowość jaskini, każdego dnia liczba zwiedzających jest ograniczona.

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Na zwiedzających czeka przewodnik i 180 metrów podziemnej trasy, prowadzącej wśród ogromnej liczby zróżnicowanych nacieków krasowych, które natura kształtowała przez setki tysięcy lat. Przejście obiektu trwa ok. 45 minut.

W jaskini odnaleziono też prehistoryczne kości. Podziemia te zamieszkują ponadto nietoperze - zidentyfikowano tu kilka gatunków, które korzystają z podziemnych korytarzy jako schronienia do hibernacji i odpoczynku.

Niezależnie od pory wycieczki do Jaskini Raj, warto pamiętać o odpowiednim ubiorze - w podziemiach panuje stała temperatura wynosząca 9 stopni Celsjusza. Koniecznie należy też przestrzegać zasad zwiedzania - przede wszystkim poprzez zachowanie ciszy i kultury. Zabronione jest dotykanie szaty naciekowej - takie zachowanie może na stałe uszkodzić wyjątkowe formacje oraz zahamować trwające od tysięcy lat procesy, które wpływają na to, iż jaskinia nosi miano jednej z najpiękniejszych w Polsce.

Jaskinia Raj. Dojazd, parking, inne atrakcje

Jaskinia Raj mieści się pod adresem Dobrzączka, 26-060 Chęciny, otwiera się w nowym oknie. W pobliżu atrakcji znajduje się parking płatny, przeznaczony zarówno dla aut osobowych, jak i autokarów.

Wycieczkę można rozszerzyć o zwiedzanie pobliskiego Zamku Królewskiego w Chęcinach i spacer po Kieleckim Parku Krajobrazowym.



