Atrakcje woj. podkarpackiego. Zobacz Zamek w Rzeszowie

Województwo podkarpackie słynie z malowniczych krajobrazów, urokliwych miejsc i cennych zabytków, które przypominają o bogatej historii tej części Polski. To kierunek chętnie wybierany zarówno przez osoby szukające pomysłu na weekendowy wyjazd, jak i turystów, którzy chcą odkrywać mniej oczywiste atrakcje kraju podczas dłuższych urlopów.

Wśród licznych atrakcji woj. podkarpackiego nie brakuje miejsc związanych z historią, kulturą i architekturą, które warto uwzględnić podczas zwiedzania regionu.

Wśród nich ważne miejsce zajmuje zespół Zamku Rzeszowskiego i fortyfikacji. To największy zabytek Rzeszowa i cenny przykład architektury obronnej z XVII i XVIII wieku. Położony przy placu Śreniawitów 3 zamek od września będzie można zwiedzać na nowych zasadach.

Zamek Rzeszowski od września dostępny raz w miesiącu

Historia Zamku w Rzeszowie sięga XVII wieku i działań dawnego właściciela miasta, Mikołaja Spytka Ligęzy. Obiekt zmieniał właścicieli i poddawany był kolejnym przebudowom - znajdował się w rękach rodu Lubomirskich, później przejęły go władze austriackie. Podczas zaborów i w czasie II wojny światowej funkcjonowało tam więzienie. W latach 1902-1906 budynek został praktycznie wzniesiony od nowa, lecz zachowano część historycznych elementów.

Założenie, którego charakterystycznym elementem jest historyczna wieża zwieńczona efektownym hełmem, a także częściowo zachowane fragmenty fortyfikacji bastionowych z czasów Ligęzów i Lubomirskich, dziś pełni rolę siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. W wybrane dni zabytek można zwiedzać.

Po wakacyjnym okresie cotygodniowego oprowadzania, zamek będzie teraz można oglądać raz w miesiącu.

Jak podaje serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, "zwiedzanie odbywa się w ramach cyklu "Poniedziałkowe zwiedzanie Zamku Rzeszowskiego", organizowanego przez Rzeszowskie Piwnice we współpracy z Sądem Okręgowym w Rzeszowie, Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz PTTK Rzeszów".

Po Zamku Rzeszowskim będą oprowadzać przewodnicy zrzeszeni w rzeszowskim oddziale PTTK.

Zamek w Rzeszowie będzie można zwiedzać raz w miesiącu. Karolmr/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en) Wikimedia Commons

Zwiedzanie Zamku w Rzeszowie z przewodnikiem. Terminy i ceny biletów

Każdego dnia organizowane będą trzy tury zwiedzania Zamku Rzeszowskiego: o godz. 15:00, 16:30 oraz 17:45. Miejsce zbiórki znajduje się pod zamkiem.

Terminy zwiedzania do końca 2026 roku to:

7 września

5 października

9 listopada

7 grudnia

Bilet kosztuje 40 zł, a zwiedzanie trwa około 1,5 godziny. "Rzeszowskie Piwnice" zwraca uwagę, że "zwiedzanie przeznaczone jest dla osób dorosłych oraz młodzieży. Ze względu na tematykę, rekomendowany minimalny wiek uczestników to 10 lat. Obiekt jest częściowo dostępny architektonicznie - występuje duża liczba schodów oraz wąskie przejście przez fosę".



