Spis treści: Ile prądu zużywa wiatrak? Ile prądu zużywa klimatyzacja? Ile prądu zużywa klimatyzator przenośny? Ile kosztuje 1 kWh prądu i jaki będzie rachunek za upał?

Ile prądu zużywa wiatrak?

Wiatrak domowy to prawdopodobnie jedno z najpopularniejszych urządzeń wykorzystywanych w trakcie upałów. Wentylator wymusza obieg powietrza w pomieszczeniu, a przyjemny powiew pomaga nam w przetrwaniu wysokiej temperatury. Wyróżniamy kilka rodzajów wiatraków domowych - od niewielkich sprzętów stawianych na biurku po nieco większe, stojące na ziemi lub montowane na suficie.

To, ile prądu zużywa wiatrak, jest w głównej mierze uzależnione od jego mocy. Zwykłe wentylatory biurkowe odznaczają się mocą na poziomie około 30-40 W. Nieco większe wiatraki kolumnowe mogą mieć z kolei około 60-70 W. Wobec tego, tego rodzaju sprzęty zużywają od około 0,03 do 0,07 kWh energii.

Ile prądu zużywa klimatyzacja?

Coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji w swoich mieszkaniach. Takie rozwiązanie może okazać się niezwykle skuteczne na upały, bowiem dość szybko obniżają temperaturę w danym miejscu. Warto jednak pamiętać, że rodzaj i moc sprzętu powinna być odpowiednio dobrana do powierzchni mieszkania.

Zazwyczaj przyjmuje się, że na 10 metrów kwadratowych mieszkania powinno przypadać około 1 kW mocy chłodniczej. Wobec tego, w 50-metrowym mieszkaniu dobrze jest mieć sprzęt o mocy 5 kW. Warto wspomnieć, że urządzenie nie pracuje cały czas na najwyższych obrotach. W trakcie intensywnych upałów, średni pobór energii wynosi około 1-1,4 kWh.

Ile prądu zużywa klimatyzator przenośny?

Klimatyzator przenośny to również warte uwagi urządzenie, które może pomóc nam schłodzić mieszkanie w trakcie upałów. To świetne rozwiązanie dla osób, które z pewnych względów nie mogą lub nie chcą zamontować klasycznej klimatyzacji. Tutaj również dostępny jest szeroki wybór modeli, które mogą różnić się od siebie między innymi mocą.

W upalne dni, klimatyzatory przenośne pobierają średnio około 0,8-1 kWh energii. Mocniejszy sprzęt i wyższa temperatura otoczenia mogą podwyższyć tę wartość do nawet 1,3 kWh.

Ile kosztuje 1 kWh prądu i jaki będzie rachunek za upał?

Przyjmując, że średnia cena 1 kWh to 1,20 zł, możemy spróbować obliczyć rachunek za upał. Przy użytkowaniu klasycznej klimatyzacji o średnim poborze 1 kWh przez około 4 godziny dziennie, przez cały miesiąc zużyjemy mniej więcej 120 kWh. Oznacza to koszt rzędu 144 zł. Z kolei wiatrak o mocy 50 W pracujący 4 godzin dziennie zużyje 6 kWh w miesiącu, czyli będzie nas kosztował około 7,20 zł.

Jak wygląda sprawa z klimatyzatorem przenośnym? Przy 4 godzinach dziennie urządzenie zużywające 0,8 kWh będzie pobierało około 96 kWh energii miesięcznie - jego koszt wyniesie więc około 115,20 zł. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nawet w lato zdarzają się chłodniejsze dni, podczas których opisane urządzenia nie muszą działać - wówczas rachunek okaże się z pewnością mniejszy.



