Spis treści: Jakie zmiany czekają PKP w Mysłowicach? Nowa numeracja peronów w Mysłowicach Jeden numer ma ułatwić znalezienie pociągu Kolejne stacje dołączą w grudniu

Jakie zmiany czekają PKP w Mysłowicach?

Na stacji nie powstaną dwa dodatkowe perony. Zmiana obejmie oznaczenia: osobny numer otrzyma każda z pięciu krawędzi, przy których zatrzymują się pociągi. Trzy istniejące konstrukcje pozostaną bez zmian.

Dziś numer peronu nie zawsze wystarcza do znalezienia miejsca odjazdu. Jeśli pociągi zatrzymują się po obu jego stronach, pasażer musi sprawdzić również numer toru. W pilotażu każda strona będzie identyfikowana oddzielnie.

Dobrze pokazuje to obecny peron 2. Jego krawędź przy torze 3 zachowa numer 2, natomiast ta przy torze 1 zostanie oznaczona jako peron 3. Podróżny otrzyma więc jeden numer wskazujący konkretną stronę, po której ma czekać.

Nowa numeracja peronów w Mysłowicach

Zmiana wejdzie w życie 25 października 2026 r. Dotychczasowe oznaczenia zostaną zastąpione według następującego schematu:

Peron 1 przy torze 11 zachowa numer 1.

Peron 2 przy torze 3 zachowa numer 2.

Peron 2 przy torze 1 otrzyma numer 3.

Peron 3 przy torze 2 otrzyma numer 4.

Peron 3 przy torze 4 otrzyma numer 5.

Informacje dotyczące nowego układu są już dostępne w Portalu Pasażera. Mają pojawić się również na plakatowych rozkładach jazdy na stacji.

Osoby regularnie korzystające z Mysłowic powinny zwrócić uwagę na nowe oznaczenia, bo dotychczasowy "peron 3" będzie oznaczał inne miejsce niż przed zmianą. Przez pierwsze dni warto sprawdzać informację o odjeździe zamiast kierować się wyłącznie przyzwyczajeniem.

Jeden numer ma ułatwić znalezienie pociągu

Założenie PKP PLK jest proste: pasażer ma szybko ustalić, gdzie czekać na swój pociąg. Numer toru, potrzebny do opisu infrastruktury kolejowej, nie musi być dodatkową informacją dla podróżnego.

Nowe oznaczenia mają ograniczyć sytuacje, w których ktoś dociera na właściwy peron, ale staje po niewłaściwej stronie. Czy rzeczywiście będą bardziej czytelne, pokażą testy. Na razie jest to pilotaż, a nie zapowiedź zmiany numeracji na wszystkich polskich stacjach.

Kolejne stacje dołączą w grudniu

Od 13 grudnia 2026 r. pilotaż ma objąć również Milówkę, Sól, Rajczę, Skarżysko-Kamienną i Środę Wielkopolską. PKP PLK zapowiadają ankiety wśród pasażerów w ciągu miesiąca od rozpoczęcia testów. Ich wyniki mają pomóc w ocenie rozwiązania przed ewentualnym rozszerzeniem go na następne stacje.

Dla podróżnych najważniejsza będzie zatem zmiana sposobu odczytywania miejsca odjazdu. W Mysłowicach od końca października trzeba będzie szukać konkretnego numeru peronu, który wskaże od razu właściwą krawędź.



