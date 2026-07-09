Wielkie zmiany w parkach Majaland. Co z biletami i atrakcjami?

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Wśród największych i najpopularniejszych parków rozrywki w Polsce znajduje się sieć Majaland. Parki te, kojarzące się głównie z Pszczółką Mają, oferują strefy dedykowane również innym bohaterom, takim jak Smerfy, Psi Patrol czy SpongeBob. Wkrótce otwarty zostanie czwarty park sieci, ogłoszono również rebranding - Majaland zmieni nazwę na Episodia. Jakie atrakcje czekają w tych parkach, ile kosztują bilety i z czym wiążą się deklarowane zmiany?

Grupa osób na atrakcji w kształcie pirackiego okrętu w parku rozrywki Majaland, inni patrzą z dołu.
Majaland (wkrótce Episodia) to popularna sieć rodzinnych parków rozrywki w Polsce.KAROLINA MISZTAL/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. Popularne parki rozrywki w Polsce. Sieć Majaland
  2. Czym jest Episodia?
  3. Atrakcje w parkach Majaland. Co się zmieni?
  4. Gdzie znajdują się parki rozrywki Majaland?
  5. Majaland - bilety, godziny otwarcia, promocje

Popularne parki rozrywki w Polsce. Sieć Majaland

Majaland (wkrótce jako Episodia) to sieć rodzinnych parków rozrywki w Polsce, które oferują dziesiątki atrakcji dla różnych grup wiekowych. Parki Majaland kojarzone są m.in. z rozrywką inspirowaną przygodami Pszczółki Mai, choć pojawia się w nich również wiele postaci ze świata bajek.

Parki znajdują się w trzech lokalizacjach. Są to Majaland Kownaty w woj. lubuskim, Majaland Warszawa w Góraszce w woj. mazowieckim oraz Majaland Gdańsk w woj. pomorskim. Latem 2027 roku planowane jest otwarcie kolejnego parku - w Gliwicach.

Grupa ludzi obserwująca wagoniki kolejki górskiej wyjeżdżające z tunelu wykutego w sztucznej skale z podświetlonymi oczami przypominającej potwora, całość otoczona wodą i elementami drewnianej kładki.
W parkach Majaland znajduje się ponad 75 różnych atrakcji wewnętrznych i zewnętrznych.KAROLINA MISZTAL/REPORTEREast News

Czym jest Episodia?

Episodia to nowa odsłona dobrze znanej sieci parków rozrywki Majaland. Wraz z rozwojem parków właściciel, Momentum Leisure, podjął decyzję o zmianie nazwy sieci z Majaland na Episodia. Nazwa przywodzi na myśl zabawę złożoną z kolejnych "epizodów" pełnych emocji, jakie czekają na gości podczas wizyty.

Rebranding będzie przebiegać stopniowo i z czasem nazwa Majaland zostanie całkowicie zastąpiona marką Episodia. Najnowszy, gliwicki park, będzie pierwszym obiektem w całości funkcjonującym od początku pod marką Episodia.

Momentum Leisure podaje, że nadal będzie rozwijać współpracę z czołowymi partnerami z branży rozrywkowej, takimi jak Studio 100, Nickelodeon czy Smerfy, skupiając się na tworzeniu wysokiej jakości doświadczeń dla całych rodzin.

Kolorowy napis EPISODIA na pierwszym planie, w tle zarysy wesołego miasteczka z diabelskim młynem, karuzelą łańcuchową i fragmentem kolejki górskiej.
Majaland przechodzi transformację w Episodia - markę parasolową, która spaja coraz bogatszy świat postaci, historii i rodzinnych przygód.matriały prasowemateriały prasowe

Atrakcje w parkach Majaland. Co się zmieni?

Na gości w parkach Majaland czekają rodzinne kolejki, karuzele, place zabaw oraz atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, które szukają aktywnej rozrywki. We wszystkich trzech parkach Majaland jest ponad 75 atrakcji. Przykładowe z nich to:

Majaland Gdańsk:

  • Karuzela Dinozaurów,
  • Plac Zabaw Mai,
  • Smerfowa Kolejka
  • Wodny Plac Zabaw SpongeBoba.

Majaland Kownaty:

  • Karuzela Kwiatów,
  • Rollercoaster Wikingów,
  • Wilkołak,
  • Wulkan.

Majaland Warszawa:

  • Aqua Team Playground
  • Łodzie Wikingów,
  • Sky Fly,
  • Wielki Drakkar.

Osoby planujące wizytę nie muszą obawiać się rewolucji w związku z rebrandingiem. Zmiana nazwy na Episodia nie oznacza zamknięcia parków ani rezygnacji z rodzinnego charakteru parków. W kolejnych etapach rozwoju mogą natomiast pojawiać się nowe strefy tematyczne i dodatkowe atrakcje.

Drewniany rollercoaster wjeżdżający pod górę obok upiornej konstrukcji przypominającej nawiedzoną chatę z wyciętymi oczami i ustami w elewacji.
Wilkołak to inspirowana opowieściami o wilkołakach kultowa kolejka górska w Majaland Kownaty.OGPawlis, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Gdzie znajdują się parki rozrywki Majaland?

Majaland Gdańsk - Adres: ul. Meteorytowa 12, 80-299 Gdańsk. Powierzchnia blisko 2 ha zachęca różnorodnymi atrakcjami pod dachem i na zewnątrz.

Majaland Kownaty - Adres: Kownaty 17, 66-235 Torzym. Centrum rozrywki o powierzchni 10 ha to flagowy i najstarszy park tej sieci w Polsce, otwarty w 2018 roku.

Majaland Warszawa - Adres: ul. Przelotowa 1, Góraszka, 05-642. Park o powierzchni ok. 2 ha znajduje się ok. 25 km od centrum Warszawy i jest jedną z najpopularniejszych rodzinnych atrakcji w okolicy.

Park w Gliwicach, którego otwarcie planowane jest na lato 2027 r., powstaje na powierzchni ok. 7 ha, w sąsiedztwie parku handlowego Europa Centralna, przy ulicy Pszczyńskiej.

Majaland - bilety, godziny otwarcia, promocje

Ceny biletów oraz godziny otwarcia parków Majaland by Episodia mogą różnić się w zależności od lokalizacji, sezonu oraz aktualnych promocji. Koszt wejściówki zależnie od wybranego miejsca i opcji waha się od ok. 80 do ok. 160 zł.

Dostępne są bilety jednodniowe dla dzieci i dorosłych, a także specjalne oferty rodzinne, grupowe oraz urodzinowe. W ofercie są też karty roczne.

Przed wizytą warto sprawdzić aktualny cennik online dla wybranego parku Majaland, dostępność i ceny parkingu. Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie sieci.

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