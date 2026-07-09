Spis treści: Popularne parki rozrywki w Polsce. Sieć Majaland Czym jest Episodia? Atrakcje w parkach Majaland. Co się zmieni? Gdzie znajdują się parki rozrywki Majaland? Majaland - bilety, godziny otwarcia, promocje

Popularne parki rozrywki w Polsce. Sieć Majaland

Majaland (wkrótce jako Episodia) to sieć rodzinnych parków rozrywki w Polsce, które oferują dziesiątki atrakcji dla różnych grup wiekowych. Parki Majaland kojarzone są m.in. z rozrywką inspirowaną przygodami Pszczółki Mai, choć pojawia się w nich również wiele postaci ze świata bajek.

Parki znajdują się w trzech lokalizacjach. Są to Majaland Kownaty w woj. lubuskim, Majaland Warszawa w Góraszce w woj. mazowieckim oraz Majaland Gdańsk w woj. pomorskim. Latem 2027 roku planowane jest otwarcie kolejnego parku - w Gliwicach.

W parkach Majaland znajduje się ponad 75 różnych atrakcji wewnętrznych i zewnętrznych. KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News

Czym jest Episodia?

Episodia to nowa odsłona dobrze znanej sieci parków rozrywki Majaland. Wraz z rozwojem parków właściciel, Momentum Leisure, podjął decyzję o zmianie nazwy sieci z Majaland na Episodia. Nazwa przywodzi na myśl zabawę złożoną z kolejnych "epizodów" pełnych emocji, jakie czekają na gości podczas wizyty.

Rebranding będzie przebiegać stopniowo i z czasem nazwa Majaland zostanie całkowicie zastąpiona marką Episodia. Najnowszy, gliwicki park, będzie pierwszym obiektem w całości funkcjonującym od początku pod marką Episodia.

Momentum Leisure podaje, że nadal będzie rozwijać współpracę z czołowymi partnerami z branży rozrywkowej, takimi jak Studio 100, Nickelodeon czy Smerfy, skupiając się na tworzeniu wysokiej jakości doświadczeń dla całych rodzin.

Majaland przechodzi transformację w Episodia - markę parasolową, która spaja coraz bogatszy świat postaci, historii i rodzinnych przygód. matriały prasowe materiały prasowe

Atrakcje w parkach Majaland. Co się zmieni?

Na gości w parkach Majaland czekają rodzinne kolejki, karuzele, place zabaw oraz atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, które szukają aktywnej rozrywki. We wszystkich trzech parkach Majaland jest ponad 75 atrakcji. Przykładowe z nich to:

Majaland Gdańsk:

Karuzela Dinozaurów,

Plac Zabaw Mai,

Smerfowa Kolejka

Wodny Plac Zabaw SpongeBoba.

Majaland Kownaty:

Karuzela Kwiatów,

Rollercoaster Wikingów,

Wilkołak,

Wulkan.

Majaland Warszawa:

Aqua Team Playground

Łodzie Wikingów,

Sky Fly,

Wielki Drakkar.

Osoby planujące wizytę nie muszą obawiać się rewolucji w związku z rebrandingiem. Zmiana nazwy na Episodia nie oznacza zamknięcia parków ani rezygnacji z rodzinnego charakteru parków. W kolejnych etapach rozwoju mogą natomiast pojawiać się nowe strefy tematyczne i dodatkowe atrakcje.

Wilkołak to inspirowana opowieściami o wilkołakach kultowa kolejka górska w Majaland Kownaty. OGPawlis, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Gdzie znajdują się parki rozrywki Majaland?

Majaland Gdańsk - Adres: ul. Meteorytowa 12, 80-299 Gdańsk. Powierzchnia blisko 2 ha zachęca różnorodnymi atrakcjami pod dachem i na zewnątrz.

Majaland Kownaty - Adres: Kownaty 17, 66-235 Torzym. Centrum rozrywki o powierzchni 10 ha to flagowy i najstarszy park tej sieci w Polsce, otwarty w 2018 roku.

Majaland Warszawa - Adres: ul. Przelotowa 1, Góraszka, 05-642. Park o powierzchni ok. 2 ha znajduje się ok. 25 km od centrum Warszawy i jest jedną z najpopularniejszych rodzinnych atrakcji w okolicy.

Park w Gliwicach, którego otwarcie planowane jest na lato 2027 r., powstaje na powierzchni ok. 7 ha, w sąsiedztwie parku handlowego Europa Centralna, przy ulicy Pszczyńskiej.

Majaland - bilety, godziny otwarcia, promocje

Ceny biletów oraz godziny otwarcia parków Majaland by Episodia mogą różnić się w zależności od lokalizacji, sezonu oraz aktualnych promocji. Koszt wejściówki zależnie od wybranego miejsca i opcji waha się od ok. 80 do ok. 160 zł.

Dostępne są bilety jednodniowe dla dzieci i dorosłych, a także specjalne oferty rodzinne, grupowe oraz urodzinowe. W ofercie są też karty roczne.

Przed wizytą warto sprawdzić aktualny cennik online dla wybranego parku Majaland, dostępność i ceny parkingu. Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie sieci.



