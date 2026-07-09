Spis treści:
- Popularne parki rozrywki w Polsce. Sieć Majaland
- Czym jest Episodia?
- Atrakcje w parkach Majaland. Co się zmieni?
- Gdzie znajdują się parki rozrywki Majaland?
- Majaland - bilety, godziny otwarcia, promocje
Popularne parki rozrywki w Polsce. Sieć Majaland
Majaland (wkrótce jako Episodia) to sieć rodzinnych parków rozrywki w Polsce, które oferują dziesiątki atrakcji dla różnych grup wiekowych. Parki Majaland kojarzone są m.in. z rozrywką inspirowaną przygodami Pszczółki Mai, choć pojawia się w nich również wiele postaci ze świata bajek.
Parki znajdują się w trzech lokalizacjach. Są to Majaland Kownaty w woj. lubuskim, Majaland Warszawa w Góraszce w woj. mazowieckim oraz Majaland Gdańsk w woj. pomorskim. Latem 2027 roku planowane jest otwarcie kolejnego parku - w Gliwicach.
Czym jest Episodia?
Episodia to nowa odsłona dobrze znanej sieci parków rozrywki Majaland. Wraz z rozwojem parków właściciel, Momentum Leisure, podjął decyzję o zmianie nazwy sieci z Majaland na Episodia. Nazwa przywodzi na myśl zabawę złożoną z kolejnych "epizodów" pełnych emocji, jakie czekają na gości podczas wizyty.
Rebranding będzie przebiegać stopniowo i z czasem nazwa Majaland zostanie całkowicie zastąpiona marką Episodia. Najnowszy, gliwicki park, będzie pierwszym obiektem w całości funkcjonującym od początku pod marką Episodia.
Momentum Leisure podaje, że nadal będzie rozwijać współpracę z czołowymi partnerami z branży rozrywkowej, takimi jak Studio 100, Nickelodeon czy Smerfy, skupiając się na tworzeniu wysokiej jakości doświadczeń dla całych rodzin.
Atrakcje w parkach Majaland. Co się zmieni?
Na gości w parkach Majaland czekają rodzinne kolejki, karuzele, place zabaw oraz atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, które szukają aktywnej rozrywki. We wszystkich trzech parkach Majaland jest ponad 75 atrakcji. Przykładowe z nich to:
Majaland Gdańsk:
- Karuzela Dinozaurów,
- Plac Zabaw Mai,
- Smerfowa Kolejka
- Wodny Plac Zabaw SpongeBoba.
Majaland Kownaty:
- Karuzela Kwiatów,
- Rollercoaster Wikingów,
- Wilkołak,
- Wulkan.
Majaland Warszawa:
- Aqua Team Playground
- Łodzie Wikingów,
- Sky Fly,
- Wielki Drakkar.
Osoby planujące wizytę nie muszą obawiać się rewolucji w związku z rebrandingiem. Zmiana nazwy na Episodia nie oznacza zamknięcia parków ani rezygnacji z rodzinnego charakteru parków. W kolejnych etapach rozwoju mogą natomiast pojawiać się nowe strefy tematyczne i dodatkowe atrakcje.
Gdzie znajdują się parki rozrywki Majaland?
Majaland Gdańsk - Adres: ul. Meteorytowa 12, 80-299 Gdańsk. Powierzchnia blisko 2 ha zachęca różnorodnymi atrakcjami pod dachem i na zewnątrz.
Majaland Kownaty - Adres: Kownaty 17, 66-235 Torzym. Centrum rozrywki o powierzchni 10 ha to flagowy i najstarszy park tej sieci w Polsce, otwarty w 2018 roku.
Majaland Warszawa - Adres: ul. Przelotowa 1, Góraszka, 05-642. Park o powierzchni ok. 2 ha znajduje się ok. 25 km od centrum Warszawy i jest jedną z najpopularniejszych rodzinnych atrakcji w okolicy.
Park w Gliwicach, którego otwarcie planowane jest na lato 2027 r., powstaje na powierzchni ok. 7 ha, w sąsiedztwie parku handlowego Europa Centralna, przy ulicy Pszczyńskiej.
Majaland - bilety, godziny otwarcia, promocje
Ceny biletów oraz godziny otwarcia parków Majaland by Episodia mogą różnić się w zależności od lokalizacji, sezonu oraz aktualnych promocji. Koszt wejściówki zależnie od wybranego miejsca i opcji waha się od ok. 80 do ok. 160 zł.
Dostępne są bilety jednodniowe dla dzieci i dorosłych, a także specjalne oferty rodzinne, grupowe oraz urodzinowe. W ofercie są też karty roczne.
Przed wizytą warto sprawdzić aktualny cennik online dla wybranego parku Majaland, dostępność i ceny parkingu. Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie sieci.