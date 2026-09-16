Wieża widokowa w Wiśle z tytułem "Budowa XXI wieku". Pokonała setki rywali

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Beskidzka atrakcja została doceniona w ogólnopolskim konkursie. Wieża Widokowa Skolnity w Wiśle otrzymała tytuł "Budowa XXI wieku", pokonując setki innych inwestycji z całego kraju.

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Drewniana Wieża Widokowa Skolnity z krętą kładką pośród jesiennych drzew w Beskidzie Śląskim
Wieża Widokowa Skolnity w Beskidzie Śląskim nagrodzona w prestiżowym konkursie.Autorstwa A2905agii – Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=178907304Wikimedia Commons

Wieża Widokowa Skolnity nagrodzona. "Budowa XXI wieku"

Jedna z nowszych realizacji w Beskidzie Śląskim właśnie została uhonorowana tytułem "Budowa XXI wieku".

Mowa o wyjątkowym punkcie widokowym ze ścieżką w koronach drzew - Wieży Widokowej Skolnity w Wiśle.

Atrakcja, która pozwala podziwiać górskie krajobrazy z innej perspektywy, została nagrodzona podczas 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku".

- Inwestycja zdobyła tytuł "Budowa XXI wieku" w kategorii obiektów edukacyjno-turystycznych - podało Miasto Wisła. - Wyróżnienie jest tym większe, że w tegorocznej edycji konkursu rywalizowało aż 569 inwestycji z całej Polski.

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Spośród tych 569 inwestycji komisja sędziowska wybrała 83 finalistów.

Jak informuje Skolnity.pl, "każdy z finałowych obiektów został osobiście odwiedzony i oceniony przez członków komisji konkursowej".

- Traktujemy tę statuetkę nie tylko jako nagrodę dla samej inwestycji, ale także jako wyróżnienie dla Wisły i całego Beskidu Śląskiego. Chcemy tworzyć atrakcje, które dają kolejny powód, żeby przyjechać w góry, zostać tutaj dłużej i odkrywać region z zupełnie nowej perspektywy - mówi Rafał Barański, wiceprezes Skolnity Sp. z o.o.

Wieża widokowa na Wierchu Skalnity w Wiśle

Wieża Widokowa Skolnity w Wiśle to pierwsza drewniana wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew w Beskidzie Śląskim. Na szczyt prowadzą wijące się na setki metrów drewniane kładki i balkony widokowe zaprojektowane w kształcie dłoni.

Wierch Skalnity w Paśmie Stożka i Czantorii w Beskidzie Śląskim wznosi się na wysokość 763 m n.p.m. Zbudowana na jego szczycie wieża widokowa liczy 38,5 m wysokości. Taras na szczycie wieży ma niemal 300 mi zapewnia widoki na Beskidy oraz miasto.

Wejście pieszo z centrum Wisły na szczyt wzniesienia zajmuje ok. 45-60 minut - można też skorzystać z kolejki krzesełkowej Skolnity. Wjazd na górę trwa kilka minut. Pod wieżą, przy ul. Przy Skoczni, znajduje się parking.

Ile kosztuje wejście na Wieżę Widokową Skolnity?

Wieża Widokowa Skolnity jest czynna codziennie w godz. 9-18.

Wejście na wieżę widokową w Wiśle kosztuje w wersji podstawowej 99 zł dla osoby dorosłej oraz 79 zł w wersji ulgowej.

Dostępne są także pakiety, np. Wejście na Wieżę + Tężnia + wjazd i zjazd koleją krzesełkową - cena za atrakcje łączone to 125/112 zł. Najmłodsze dzieci wchodzą za złotówkę.

Szczegóły dotyczące pakietów, cen i inne przydatne informacje można znaleźć na stronie Skolnity. Można tam również kupić bilety online.

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