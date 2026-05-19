Wrocław od lat był kojarzony głównie z jednym wysokościowcem - charakterystycznym Sky Tower. Wszystko wskazuje, że teraz się to zmieni. Przy ulicy Fabrycznej planowana jest budowa nowego drapacza chmur, który według zapowiedzi inwestora ma osiągnąć 272 metry wysokości do dachu. To oznaczałoby nowy rekord Unii Europejskiej w kategorii wieżowców o mieszanym przeznaczeniu, liczonych bez iglic i technicznych masztów. O sprawie poinformował m.in. portal PropertyNews.pl.

Projekt o roboczej nazwie Giant Tower ma powstać na terenie pomiędzy dawnymi zakładami Pafawag a ogródkami działkowymi. Inwestorem jest Giant Development Group, która kupiła działkę od Wrocławskiego Parku Technologicznego. W planach są nie tylko biura, ale także hotel, apartamenty na wynajem krótkoterminowy, restauracje, przestrzenie konferencyjne i usługi.

Nowy rekord wysokości we Wrocławiu

Najwięcej emocji budzi oczywiście wysokość budynku. Dziś najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej pozostaje Varso Tower, którego dach znajduje się na poziomie około 230 metrów. Wyższa część konstrukcji to jednak iglica techniczna. W przypadku planowanej Giant Tower mowa o 272 metrach do samego dachu, bez dodatkowych elementów.

To ważne rozróżnienie, bo rekordy wysokości coraz częściej zależą od sposobu pomiaru. Warto też pamiętać, że najwyższy całkowicie mieszkalny wieżowiec w Unii Europejskiej ma powstać w Hiszpanii, ale i on będzie niższy od dolnośląskiego. O tym projekcie pisałem w Interii Geekweek zaledwie kilka dni temu. Wrocławski gigant byłby natomiast najwyższym wysokościowcem o funkcji mieszanej - łączącym hotel, biura, usługi i apartamenty.

Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, może to być ogromna zmiana w krajobrazie Wrocławia.

Co ciekawe, nie oznacza to, że wszystkie europejskie miasta rozpoczynają architektoniczny wyścig w kierunku nieba. Odwrotną strategię przyjął Paryż, który zabronił budowy kolejnych drapaczy chmur ustawiając limit zaledwie 37 metrów. Obecnie w stolicy Francji powstaje ostatni tego typu budynek.

Przy Fabrycznej ma powstać nowe "city"

Sam Giant Tower to tylko część większego planu. Według informacji podawanych przez media branżowe, okolice ulicy Fabrycznej mogą w najbliższych latach zamienić się w największe skupisko wysokościowców we Wrocławiu. Obok planowane są kolejne wieże biurowe, z których najwyższa ma mieć ponad 214 metrów wysokości.

Do tego dochodzą prywatne akademiki dla studentów. W pierwszym etapie inwestycji mają powstać cztery budynki z setkami lokali mieszkalnych. Teren jest atrakcyjny między innymi ze względu na bliskość uczelni i rozwijającej się zachodniej części miasta.

Gigantyczny projekt za miliardy złotych

Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest obecnie na około 2,6 miliarda złotych netto. Na razie projekt znajduje się na etapie przygotowań i kompletowania dokumentacji. Inwestor rozważa różne modele realizacji, w tym współpracę z zagranicznymi partnerami finansowymi.

Za projekt wieży odpowiada wrocławska pracownia Arche Marka Skorupskiego.

Źródło: propertynews.pl

