Wulgarny okrzyk w "Awanturze o kasę". Ibisz zareagował z humorem

W "Awanturze o kasę" nie brakuje emocji, ale czasami uczestnicy dają się im ponieść bardziej, niż planowali. W najbliższym odcinku przekona się o tym Arkadiusz z drużyny Żółtych. Po poznaniu prawidłowej odpowiedzi nie zdoła powstrzymać przekleństwa. Reakcja rywali będzie natychmiastowa, a Krzysztof Ibisz skomentuje całe zajście w swoim stylu.

"Awantura o kasę" to emocje, których nie da się ukryć

W teleturnieju liczą się wiedza, refleks i umiejętność podejmowania decyzji pod presją. Jeden błąd może oznaczać utratę szansy na wygraną, a świadomość, że odpowiedź była na wyciągnięcie ręki, potrafi dodatkowo... zirytować zawodników.

Tak będzie w szóstym odcinku programu. Drużyna Żółtych nie poradzi sobie z jednym z pytań, a kiedy pozna prawidłową odpowiedź, Arkadiusz nie ukryje rozczarowania. Z jego ust wyrwie się przekleństwo (oczywiście zostanie "wypikane" w programie).

Konkurenci szybko wychwycą tę sytuację.

- Jakaś kara za złe słówko? - zapytają zawodnicy drużyny Niebieskich.

Na reakcję prowadzącego nie trzeba będzie długo czekać. Krzysztof Ibisz nie zdecyduje się na surowe upomnienie, lecz podejdzie do sprawy z humorem.

- A mówiłem, że emocje są ogromne i czasami właśnie po prostu ktoś mówi w języku łacińskim, to jest normalne w emocjach. Za to kochają nas widzowie, za autentyczność! Bądźcie sobą. Tu możecie u mnie w studio! - skomentuje prowadzący.

Będzie też technologicznie i jednocześnie nostalgicznie

Krzysztof Ibisz wylosuje dla uczestników, jak zwykle, mnóstwo ciekawych kategorii. Jedna z nich będzie dotyczyła technologii, a pytanie systemu używanego przez większość świata.

Windows XP był jednym z najdłużej wspieranych i używanych systemów operacyjnych Microsoftu. Co oznaczają litery XP w jego nazwie?

Wiecie? Jeśli nie, to włączajcie "Awanturę" na Polsacie w niedzielę o 16:30, a poznacie odpowiedź.

A inne pytania z tej kategorii znajdziesz w quizie poniżej.

QUIZ z Awantury o kasę. Kategorie: nauka i technologie. Zdobędziesz 7/7? Rozpocznij quiz

Trzy drużyny i walka o finał

W odcinku pojawią się trzy zespoły. Niebiescy to rodzina z Torunia, która wcześniej wystąpiła razem w "Familiadzie". W jej skład wchodzą Mariola, księgowa, Katarzyna, farmaceutka i kapitan drużyny, Szymon, trener piłkarski, oraz Robert, barber przygotowujący się do otwarcia własnego salonu.

Niebiescy to rodzina z Torunia, która wcześniej wystąpiła razem w "Familiadzie" Agata Kubis materiał prasowy

Zieloni stawiają na wieloletnią przyjaźń. Kamil pracuje jako inżynier procesu w branży samochodowej, Karol jest handlowcem, Łukasz mechanikiem lotniczym i kapitanem, a Aleksandra prawniczką. Część zespołu zna się od lat dzięki wspólnym treningom piłkarskim i oglądaniu meczów.

Zieloni stawiają na wieloletnią przyjaźń Agata Kubis materiał prasowy

Żółtych tworzy natomiast ekipa Studia pod Mostem, związana ze studiami, kinem i... tworzeniem filmów. Arkadiusz pracuje w sklepie odzieżowym i studiuje anglistykę, Jakub jest pracownikiem firmy geodezyjnej, a Kacper, kapitan zespołu, również studiuje anglistykę. W drużynie jest także Julia, lektorka języka angielskiego i partnerka Kacpra. Kapitan ma na koncie własny serial kryminalny opublikowany na YouTubie.

Żółtych tworzy natomiast ekipa Studio pod Mostem Agata Kubis materiał prasowy