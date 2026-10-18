Wulgarny okrzyk w "Awanturze o kasę". Ibisz zareagował z humorem

Karol Kubak

Karol Kubak

W "Awanturze o kasę" wystarczy chwila, by emocje wzięły górę. Przekonał się o tym jeden z graczy, któremu po usłyszeniu prawidłowej odpowiedzi wymknęło się przekleństwo. Rywale od razu podchwycili temat, a Krzysztof Ibisz zaskoczył reakcją. Co wydarzy się w najbliższym odcinku?

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Uczestnikowi programu puściły nerwy w "Awanturze o kasę". Ibisz zaskoczył wszystkichAgata Kubismateriał prasowy

W "Awanturze o kasę" nie brakuje emocji, ale czasami uczestnicy dają się im ponieść bardziej, niż planowali. W najbliższym odcinku przekona się o tym Arkadiusz z drużyny Żółtych. Po poznaniu prawidłowej odpowiedzi nie zdoła powstrzymać przekleństwa. Reakcja rywali będzie natychmiastowa, a Krzysztof Ibisz skomentuje całe zajście w swoim stylu.

"Awantura o kasę" to emocje, których nie da się ukryć

W teleturnieju liczą się wiedza, refleks i umiejętność podejmowania decyzji pod presją. Jeden błąd może oznaczać utratę szansy na wygraną, a świadomość, że odpowiedź była na wyciągnięcie ręki, potrafi dodatkowo... zirytować zawodników.

Tak będzie w szóstym odcinku programu. Drużyna Żółtych nie poradzi sobie z jednym z pytań, a kiedy pozna prawidłową odpowiedź, Arkadiusz nie ukryje rozczarowania. Z jego ust wyrwie się przekleństwo (oczywiście zostanie "wypikane" w programie).

Konkurenci szybko wychwycą tę sytuację.

- Jakaś kara za złe słówko? - zapytają zawodnicy drużyny Niebieskich.

Na reakcję prowadzącego nie trzeba będzie długo czekać. Krzysztof Ibisz nie zdecyduje się na surowe upomnienie, lecz podejdzie do sprawy z humorem.

- A mówiłem, że emocje są ogromne i czasami właśnie po prostu ktoś mówi w języku łacińskim, to jest normalne w emocjach. Za to kochają nas widzowie, za autentyczność! Bądźcie sobą. Tu możecie u mnie w studio! - skomentuje prowadzący.

Będzie też technologicznie i jednocześnie nostalgicznie

Krzysztof Ibisz wylosuje dla uczestników, jak zwykle, mnóstwo ciekawych kategorii. Jedna z nich będzie dotyczyła technologii, a pytanie systemu używanego przez większość świata.

Windows XP był jednym z najdłużej wspieranych i używanych systemów operacyjnych Microsoftu. Co oznaczają litery XP w jego nazwie?

Wiecie? Jeśli nie, to włączajcie "Awanturę" na Polsacie w niedzielę o 16:30, a poznacie odpowiedź.

A inne pytania z tej kategorii znajdziesz w quizie poniżej.

Trzy drużyny i walka o finał

W odcinku pojawią się trzy zespoły. Niebiescy to rodzina z Torunia, która wcześniej wystąpiła razem w "Familiadzie". W jej skład wchodzą Mariola, księgowa, Katarzyna, farmaceutka i kapitan drużyny, Szymon, trener piłkarski, oraz Robert, barber przygotowujący się do otwarcia własnego salonu.

Czworo uśmiechniętych uczestników siedzi przy wspólnym stole na tle jasnych, koncentrycznych okręgów, każdy przed tabliczką ze swoim imieniem.
Niebiescy to rodzina z Torunia, która wcześniej wystąpiła razem w "Familiadzie"Agata Kubismateriał prasowy

Zieloni stawiają na wieloletnią przyjaźń. Kamil pracuje jako inżynier procesu w branży samochodowej, Karol jest handlowcem, Łukasz mechanikiem lotniczym i kapitanem, a Aleksandra prawniczką. Część zespołu zna się od lat dzięki wspólnym treningom piłkarskim i oglądaniu meczów.

Czworo uczestników siedzi przy stole z imionami, skupieni nad laptopem, w tle dynamiczne, zielone świetlne okręgi.
Zieloni stawiają na wieloletnią przyjaźńAgata Kubismateriał prasowy

Żółtych tworzy natomiast ekipa Studia pod Mostem, związana ze studiami, kinem i... tworzeniem filmów. Arkadiusz pracuje w sklepie odzieżowym i studiuje anglistykę, Jakub jest pracownikiem firmy geodezyjnej, a Kacper, kapitan zespołu, również studiuje anglistykę. W drużynie jest także Julia, lektorka języka angielskiego i partnerka Kacpra. Kapitan ma na koncie własny serial kryminalny opublikowany na YouTubie.

Czwórka młodych ludzi siedzi przy nowoczesnym panelu z imionami, za nimi dynamiczne oświetlenie, z boku widać kamerzystę rejestrującego przebieg wydarzenia.
Żółtych tworzy natomiast ekipa Studio pod MostemAgata Kubismateriał prasowy

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Karol Kubak
Karol Kubak

Od korporacyjnego życia do płótna. Przekształca miłość do zwierząt w sztukę© 2026 Associated Press
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