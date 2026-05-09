W "Awanturze o kasę" widzieliśmy już wiele niespodziewanych zwrotów akcji, ale ten odcinek od samego początku zapowiadał się wyjątkowo. Drużyny weszły do gry bez kalkulowania i bardzo szybko okazało się, że jedna decyzja może wywrócić cały przebieg programu.

Niebiescy to silne osobowości z Wybrzeża. Jakub pracuje jako informatyk, Krzysztof jest śpiewakiem operowym, Kamil asystentem doradcy podatkowego, a drużyną dowodzi Wojciech - audytor finansowy.

Zieloni to z kolei małżeństwo i znajomi z Krakowa. Krzysztof oraz Maciej pracują w branży IT jako handlowcy, Paweł jest programistą, a Magdalena - adwokatką. Kapitanem drużyny został Maciej.

Żółci tworzą rodzinno-przyjacielski skład. Szymon pracuje jako górnik mechanik w kopalni soli, Marta jest ekspedientką w sklepie z toruńskimi piernikami, Małgorzata dyrektorką szkoły podstawowej, a Katarzyna - inżynierka cyberbezpieczeństwa - pełni rolę kapitanki.

W loży honorowej ponownie zasiedli mistrzowie, których widzowie zdążyli już dobrze poznać. Michał - dziennikarz i lektor radiowy, Przemysław - informatyk, Gustaw - lekarz i kapitan drużyny oraz Maja - tłumaczka przysięgła języka angielskiego wygrali już trzy odcinki programu. Na ich koncie znajduje się 139 tysięcy 500 złotych.

Va banque już na początku gry

Tym razem rywalizacja rozpoczęła się od kategorii "podpowiedź", która przy dobrej strategii potrafi dać ogromną przewagę. Później pojawiła się motoryzacja i… va banque. I to już przy pierwszym pytaniu.

Odważnie? Zdecydowanie.

Jeszcze większe zaskoczenie przyszło chwilę później. Po drugim pytaniu wszystko było już jasne - poznaliśmy finalistów. To chyba jedna z najbardziej niecodziennych sytuacji w historii "Awantury o kasę".

Jeśli właśnie pojawiła wam się w głowie myśl: "jak to możliwe?", to włączajcie szybko Polsat, bo od 17:30 leci już kultowy teleturniej.

Finał rozstrzygnęła fizyka

Po takim początku finał zapowiadał się wyjątkowo ciekawie - i rzeczywiście nie zawiódł. Drużyny mierzyły się z pytaniami z historii, kulinariów, sztuki, technologii i rozmaitości. Emocji nie brakowało do samego końca.

Jedno z pytań szczególnie mogło zainteresować fanów Geekweeka, bo dotyczyło fizyki:

"Żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć takiego samego kompletu czterech liczb kwantowych". Jaką nazwę, od nazwiska jej odkrywcy, nosi ta reguła?

Powiem więcej, to pytanie w zasadzie rozstrzygnęło cały odcinek i wyłoniło zwycęzcę w niezwykle równej walce. Zobaczcie koniecznie ten odcinek, warto!

