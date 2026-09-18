Malowniczo położone ruiny przejdą metamorfozę. Rewitalizacja Zamku w Krupem

Zamek w Krupem to wpisane do rejestru zabytków ruiny posiadłości położonej w woj. lubelskim, nad rozlewiskami rzeki Wieprz, przy drodze z Chełma do Krasnegostawu.

Obiekt, który powstał na przełomie XVI i XVII wieku, w czasach swojej świetności robił duże wrażenie - monumentalny gmach pokryty zdobieniami był otoczony stawem, fosą i murami z bastejami.

Przez lata zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, dotknęły go liczne nieszczęścia - m.in. pożary i oblężenia, jak i zniszczenia dokonane przez okupantów w trakcie II wojny światowej.

Od lat forteca popada w ruinę, choć zachowane mury i ślady dekoracji sgraffitowej przypominają o jej dawnym znaczeniu.

Teraz ruiny w Krupem mają przejść spektakularną metamorfozę. Na projekt obejmujący rewitalizację zabytku przeznaczono ponad 13 mln zł.

Zamek w Krupem. Miliony na ratowanie zabytku w woj. lubelskim

Jak podaje PAP, marszałek Jarosław Stawiarski podpisał z wójtem gminy Krasnystaw Wojciechem Kowalczykiem umowę o dofinansowanie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego zamku. Zdaniem Stawiarskiego "Zamek w Krupem to jeden z cenniejszych zabytków województwa lubelskiego".

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Obecnie na terenie ruin prowadzone są już prace archeologiczne, które poprzedzają planowaną inwestycję.

Wójt gminy Wojciech Kowalczyk przekazał w rozmowie z PAP, że rewitalizacja obiektu była długo wyczekiwana przez mieszkańców i władze. Pracami ma zostać objęte m.in. zabezpieczenie ścian zamku i odtworzenie powierzchni dziedzińca. Ponadto planowana jest budowa wiodącego na dziedziniec mostu na palach drewnianych, jak również wykonanie punktu widokowego na baszcie.

Mają też zostać przygotowane pomieszczenia, w których organizowane będą różne wystawy, w tym ekspozycja zabytków odnalezionych w trakcie prowadzonych prac badawczych. Wokół zamku zostaną wytyczone ścieżki spacerowe i zamontowane będzie oświetlenie.

- Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Rozpoczęcie prac planowane jest wiosną przyszłego roku. Inwestycja ma zakończyć się w 2028 r., aby w 2029 r. można było już zwiedzać zamek - zapowiedział wójt w rozmowie z PAP.

Problemy gminy i nowa szansa. Zamek w Krupem "może okazać się sensacją"

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypominał w 2020 r., że istniała szansa, by ruiny zostały zrewitalizowane już wcześniej:

- W 2019 r. Gmina Krasnystaw zrezygnowała z unijnego dofinansowania na zagospodarowanie zabytkowych ruin zamku ze względu na brak środków na pokrycie wkładu własnego (1,5 mln zł) oraz brak poparcia wśród większości radnych dla planowanych działań. Jednocześnie pozwolenie budowlane i konserwatorskie straciły ważność.

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Teraz jednak sprawa wygląda inaczej i niedługo poznamy informacje na temat wyłonionego wykonawcy. Cały projekt jest wart ponad 13 mln zł - oprócz rewitalizacji zamku obejmuje on również odtworzenie budynku świetlicy w pobliskim Krupcu. Prawie 10 mln zł dofinansowania pochodzi z Funduszy Europejskich.

- Rewitalizacja ruin Zamku w Krupem może okazać się archeologiczną sensacją na skalę Polski, a może i Europy - podaje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. - Zdaniem ekspertów podczas oczyszczania terenu mogą pojawić się zabytki, takie jak chociażby kaplica zamkowa w zamku dolnym, który był miejscem gospodarczym. Być może została wybudowana już po czasach, kiedy funkcjonowała tam rodzina Orzechowskich, czyli po 1644 roku. Po przeprowadzeniu kompleksowych prac ruiny Zamku w Krupem mają szanse stać się kolejną turystyczną perełką województwa lubelskiego.

W skrócie Ponad 13 mln zł przeznaczono na rewitalizację ruin Zamku w Krupem w województwie lubelskim, co pozwoli na zabezpieczenie murów oraz odtworzenie dziedzińca.

Inwestycja obejmuje budowę mostu na palach, utworzenie punktu widokowego w baszcie oraz przygotowanie pomieszczeń na wystawy zabytków odkrytych podczas prac.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na wiosnę 2027 roku, a całe przedsięwzięcie ma zostać ukończone w 2028 roku, aby udostępnić zabytek turystom w 2029 roku.

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