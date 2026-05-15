Spis treści: Dlaczego każda ściana w Zalipiu to gotowe tło pod zdjęcie? Najlepsze pory dnia na zwiedzanie i ukryte zakamarki Jak uszanować prywatność mieszkańców podczas robienia zdjęć?

Dlaczego każda ściana w Zalipiu to gotowe tło pod zdjęcie?

Zalipie słynie z tradycji malowania domów w kwiatowe wzory. Początkowo nie miało to na celu wzbudzenie zainteresowania turystów, bardziej chodziło o upiększenie wnętrz i obejść, zwłaszcza w czasach, gdy ściany izb szybko ciemniały od dymu. Z prostych plam i ornamentów z czasem powstały coraz bardziej rozbudowane, artystyczne bukiety, girlandy i kwiatowe kompozycje.

Kwiaty w Zalipiu pojawiają się na ścianach, okiennicach, drzwiach, studniach, płotach, budynkach gospodarczych, kapliczkach, a nawet przedmiotach codziennego użytku. Można tu robić zdjęcia na wiele sposobów, fotografując zarówno całe obiekty, zabudowania, jak i pojedyncze detale, np. wzory na framudze, wiadrze, belce.

Znakiem rozpoznawczym wsi Zalipie są ręcznie malowane kwiaty, które zdobią tutaj niemal wszystko. Adrian Slazok East News

W Zalipiu są zwłaszcza trzy miejsca dające najwięcej fotograficznych możliwości i szczególnie przykuwające wzrok gości.

Pierwsze to Dom Malarek , czyli centrum lokalnej tradycji, wystaw i warsztatów.

Dalej jest Zagroda Felicji Curyłowej , a więc muzealna przestrzeń związana z jedną z najbardziej znanych zalipiańskich malarek.

Trzecie to kościół św. Józefa, również ozdobiony charakterystycznymi motywami kwiatowymi.

Sieć Najciekawszych Wsi wskazuje też m.in. remizę, przedszkole, szkołę, izby regionalne i prywatne malowane obejścia jako elementy warte zobaczenia podczas wizyty w Zalipiu.

Najlepsze pory dnia na zwiedzanie i ukryte zakamarki

Na zdjęcia do Zalipia najlepiej przyjechać rano albo późnym popołudniem. W południe ostre światło potrafi przepalić białe ściany chat i spłaszczyć kolory. Rano zyskasz spokojniejsze kadry, mniej ludzi i miękkie światło na drewnianych elewacjach. Późne popołudnie dobrze wydobywa fakturę ścian, dachów, płotów i malowanych detali.

Każdy autor ma swój unikatowy styl 123RF/PICSEL

Najbardziej oczywistym punktem startowym jest Dom Malarek. To dobre miejsce, żeby zapytać o aktualną trasę, warsztaty i obiekty dostępne dla turystów. W sezonie, według informacji publikowanych w materiałach Sieci Najciekawszych Wsi, Dom Malarek działa dłużej, także w weekendy, natomiast poza sezonem funkcjonuje głównie w dni robocze. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne godziny, bo mogą się zmieniać.

Potem udaj się na spacer po wsi, gdzie niemal na każdym kroku czekają na ciebie warte sfotografowania obiekty. Nie brakuje tu:

malowanych studni i pomp,

płotów i bram,

narożników domów, gdzie wzory przechodzą z jednej ściany na drugą,

okien z kwiatowymi ramami,

budynków gospodarczych,

wnętrz dostępnych do zwiedzania, zwłaszcza w Zagrodzie Felicji Curyłowej.

Dobrym terminem na wyjazd jest okres po Bożym Ciele, kiedy odbywa się konkurs "Malowana Chata". To najstarszy konkurs tego typu związany ze sztuką ludową w Polsce, organizowany od 1948 roku, a obecnie odbywa się w Zalipiu w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele. W tym czasie wiele obejść jest odnowionych, a wieś wygląda szczególnie efektownie.

Jak uszanować prywatność mieszkańców podczas robienia zdjęć?

To najważniejsza zasada w Zalipiu: wiele malowanych domów to prywatne posesje. Nawet jeśli budynek wygląda jak atrakcja turystyczna, pamiętaj, że nadal może być czyimś domem, podwórkiem, ogrodem i codzienną przestrzenią życia. Dlatego nie wchodź za bramę bez zgody, nie zaglądaj do okien, nie fotografuj mieszkańców z bliska i nie ustawiaj sesji na cudzym podwórku tylko dlatego, że "ładnie wygląda".

Chaty, obejścia, studnie, budy - tradycja malowania kwiatów w Zalipiu ma grubo ponad 100 lat 123RF/PICSEL

Najbezpieczniej fotografować z drogi, z przestrzeni publicznej albo w miejscach wyraźnie udostępnionych do zwiedzania. Jeśli ktoś zaprasza na teren posesji, zapytaj, czy można robić zdjęcia. Jeżeli widzisz tabliczkę z prośbą o niewchodzenie lub zakaz fotografowania, uszanuj ją bez dyskusji.

Warto też pamiętać o podstawowych zasadach ruchu drogowego i kultury: nie blokuj wjazdu samochodem, nie zostawiaj śmieci, nie hałasuj pod domami i nie traktuj mieszkańców jak elementu scenografii. Zalipie jest wyjątkowe właśnie dlatego, że tradycja malowania nadal funkcjonuje w prawdziwej wsi, a nie w sztucznie zbudowanym parku tematycznym.

