Zbuduj sobie Kosmiczny Teleskop Hubble'a z LEGO. Nowy zestaw już w ofercie

Kosmiczny Teleskop Hubble'a doczekał się nowego zestawu klocków z serii LEGO Icons. Sprzedaż stacjonarna rozpocznie się w przyszłym miesiącu i znamy polską cenę.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a nowym zestawem z 1252 klocków LEGO Icons

Kosmiczny Teleskop Hubble'a to nowy zestaw z serii LEGO Icons o numerze seryjnym 11382. Konstrukcja jest repliką kultowego obserwatorium, które znajduje się w kosmosie od ponad 35 lat i nadal dostarcza cenne dane naukowe.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a to zestaw LEGO składający się z 1252 klocków. Lego materiały prasowe

Nowy zestaw klocków LEGO składa się z aż 1252 elementów, które umożliwią zbudowanie wiernej repliki Kosmicznego Teleskopu Hubble'a z odwzorowaniem licznych szczegółów. W zestawie znajduje się także jedna minifigurka astronauty, która oddaje skalę modelu oraz specjalny stojak, na którym można umieścić zbudowane obserwatorium.

Zdejmij panele zewnętrzne, aby odsłonić szczegółową komorę przyrządów, w której znajdują się żyroskopy oraz lustra główne i pomocnicze. Ustaw panele słoneczne i anteny, otwórz drzwi przysłony i ustaw teleskop na statywie wraz z tabliczką informacyjną

Kosmiczny Teleskop Hubble'a z LEGO ma wiele ruchomych elementów, które pozwolą lepiej zapoznać się z potężnym obserwatorium. Dotyczy to m.in. paneli słonecznych, anteny czy klapy przysłony.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a z LEGO w Polsce od sierpnia i znamy cenę

Nowy zestaw klocków LEGO będzie dostępny w sklepach od 1 sierpnia. Obecnie trwa jego przedsprzedaż w cenie 559,99 złotych. Rozłożona konstrukcja ma 32 cm wysokości, 38 cm długości i 38 cm szerokości.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a w przeszłości już występował w formie klocków LEGO. Mowa o zestawie nr 10283 z serii Icons, który pozwala zbudować wahadłowiec Discovery agencji NASA. W jego ładowni znajdowała się mała replika teleskopu. Ta nowa jest znacznie większa i bardziej odwzorowuje poszczególne detale.

Warto dodać, że od maja w Polsce dostępna jest aplikacja LEGO Insiders. Wcześniej dostęp do programu oferowany był w kraju tylko z poziomu przeglądarki internetowej. Teraz można to wygodnie robić na telefonie.



