Sekret tkwi w połączeniu tradycyjnego smażenia z użyciem mikrofalówki. Jak wyjaśniają badacze, klasyczne smażenie pozwala uzyskać chrupiącą skórkę, ale jednocześnie sprawia, że frytki wchłaniają sporo tłuszczu. Z kolei mikrofalówka gotuje od wewnątrz, ograniczając wnikanie oleju, choć sama w sobie nie nadaje potrawie charakterystycznej chrupkości.

Smak i tekstura bez kompromisu

Rozwiązaniem okazało się wykorzystanie obu metod w odpowiedniej kolejności. Frytki są najpierw podgrzewane tradycyjnie na oleju, by uzyskać złocistą, chrupiącą powłokę. Następnie trafiają do specjalnej mikrofalówki, gdzie proces gotowania kończy się od środka, bez dodatkowego tłuszczu.

Proponujemy połączenie obu metod w jednym urządzeniu. Tradycyjne podgrzewanie utrzymuje chrupkość, a mikrofalowe ogranicza zużycie oleju

Dlaczego frytki są takie tłuste?

Smażenie tradycyjne uznawane jest za mniej zdrową metodę przygotowywania potraw, bo olej wnika do wnętrza produktów. W początkowej fazie smażenia woda zawarta w porach ziemniaka chroni przed wnikaniem tłuszczu, ale w miarę odparowywania wody frytki wchłaniają coraz więcej oleju.

Mikrofala, gotując od środka, eliminuje ten problem, ale bez tradycyjnego smażenia frytki stają się miękkie i pozbawione chrupkości. Według naukowców nowa metoda pozwala uzyskać frytki o smaku i teksturze zbliżonej do klasycznej przekąski, lecz o wyraźnie niższej zawartości tłuszczu.

Konsumenci chcą zdrowych potraw, ale w momencie zakupu często wygrywa apetyt. Wysoka zawartość oleju dodaje smaku, ale także kalorii

Czy frytki zdrowe będą dostępne w domu? Na razie urządzenia do łączenia smażenia z mikrofalowaniem w jednej maszynie są prototypowe, więc minie trochę czasu, zanim zdrowe frytki będzie można przygotować w domowej kuchni.

