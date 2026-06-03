Złoto Bałtyku czeka na plaży. Gdzie jest najwięcej bursztynu?

Spis treści: Jak rozpoznać bursztyn na bałtyckiej plaży i odróżnić go od kamienia? Gdzie nad Bałtykiem jest najwięcej bursztynów i jak je znaleźć? Ile kosztuje bursztyn? Ceny zależą od kilku czynników

Jak rozpoznać bursztyn na bałtyckiej plaży i odróżnić go od kamienia?

Bursztyn to organiczna żywica kopalna pochodząca z drzew iglastych. Najczęściej jest przezroczysty, przeświecający lub mętny i może przybierać żółtawą barwę w różnych odcieniach - przeważnie w miodowym, brązowym z domieszką pomarańczowego lub cytrynowym. Występują także bursztyny w kolorach kremowych i czerwonych. Najbardziej unikatowe okazy przybierają odcień zieleni lub czerni.

W jaki sposób można rozpoznać bursztyn na bałtyckiej plaży? Do tego celu najlepiej wykorzystać latarkę UV. Wynika to z faktu, że bursztyn wykazuje właściwości fluorescencyjne. Wobec tego, jeśli poświecimy na niego światłem ultrafioletowym, może zacząć emitować charakterystyczną poświatę.

Innym sposobem na odróżnienie bursztynu zebranego nad Bałtykiem od zwykłych kamieni jest wrzucenie zebranych okazów do szklanki napełnionej wodą, w której trzeba wcześniej rozpuścić 2-3 łyżki soli. W przeciwieństwie do kamienia, bursztyn nie pójdzie na dno, a zacznie unosić się na powierzchni wody.

Gdzie nad Bałtykiem jest najwięcej bursztynów i jak je znaleźć?

Wiele osób chcących rozpocząć przygodę z poszukiwaniem bursztynów z pewnością zastanawia się, gdzie nad Bałtykiem warto ich szukać. Okazuje się, że największą szansę na znalezienie ciekawych okazów mamy wybierając się w okolice Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej. Poszukiwaczy bursztynów można najczęściej znaleźć w miejscowościach takich jak Stegna, Kąty Rybackie, Mikoszewo czy Jantar.

Co istotne - w poszukiwaniach bursztynu bardzo ważny jest czas. Na spacer bałtycką plażą dobrze jest wybrać się w momencie, gdy parę dni wcześniej panował sztorm. Wzburzone morze często wyrzuca bursztyn na brzeg - wtedy dobrze jest szukać go pomiędzy walającymi się wśród piasku gałęziami i wodorostami.

Ile kosztuje bursztyn? Ceny zależą od kilku czynników

Cena bursztynu jest uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim wpływ na ich wartość ma rozmiar i waga poszczególnych okazów. Im większy i cięższy bursztyn znajdziemy, tym wyższą ceną możemy za niego uzyskać. Najrzadsze okazują się duże bryłki, powyżej 50 g - w ich przypadku cena może sięgać nawet 5-9 tysięcy za kg. O wiele mniej dostaniemy za tak zwaną drobnice (okazy do mniej więcej 1 g). W ich przypadku cena waha się w okolicach 100-200 zł za kg.

Na cenę bursztynu ma również wpływ jego kolor. Najdroższe odmiany mają biały lub lekko niebieski odcień. Co ciekawe, jeśli znajdziemy okaz, w którym zachował się jakiś rzadki owad, to wówczas wartość takiego bursztynu może znacznie wzrosnąć.





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