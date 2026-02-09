Złoto w nietypowej formie. Nowa moneta kolekcjonerska NBP już w sprzedaży
Narodowy Bank Polski do sprzedaży wprowadził dziś, tj. 9 lutego 2026 r., kolekcjonerską złotą monetę z serii "Polskie banknoty obiegowe", tym razem inspirowaną współczesnym banknotem 100 zł. Nowość została wydana w nakładzie 1500 egzemplarzy. Kolekcjonerską monetę "Banknot o nominale 100 zł" można nabyć w oddziałach NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner, a jej cena wynosi 20 300 zł.
W skrócie
- Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży złotą monetę kolekcjonerską "Banknot o nominale 100 zł".
- Moneta jest wykonana ze złota próby 999,9, ma prostokątny kształt, waży 31,10 grama i jej nakład wynosi 1500 sztuk.
- Monetę można kupić w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner za 20 300 zł.
- Zapowiedziano też kolejne emisje na 11 marca 2026 roku.
Nowa złota moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski poinformował, że od dziś - czyli od poniedziałku, 9 lutego - w sprzedaży dostępne są złote monety kolekcjonerskie o nietypowym wyglądzie. Na pierwszy rzut oka trudno bowiem uznać je za monety, ponieważ swoją formą i kompozycją wizualną przypominają… banknoty. To właśnie ten nieoczywisty efekt stanowi główny wyróżnik najnowszej emisji monety kolekcjonerskiej zatytułowanej "Banknot o nominale 100 zł".
Nowa propozycja wpisuje się w konsekwentnie rozwijaną serię monet "Polskie banknoty obiegowe", zapoczątkowaną w 2023 r., której ideą jest przenoszenie znanych z codziennego obiegu motywów banknotowych do świata monet kolekcjonerskich. To już czwarta odsłona cyklu.
Kolekcjonerska moneta "Banknot o nominale 100 zł" już w sprzedaży
Narodowy Bank Polski podaje, że dostępna od 9 lutego nowość jest wykonana ze złota o próbie 999,9. Moneta kolekcjonerska ma kształt prostokąta o wymiarach 50,00 × 25,00 mm i masę 31,10 grama. Nakład monety "Banknot o nominale 100 zł" jest ograniczony do 1500 sztuk.
Wygląd monety nawiązuje do współczesnego banknotu 100 zł z serii "Władcy polscy". Na rewersie umieszczony jest w ozdobnym medalionie portret króla Władysława II Jagiełły, a na awersie ozdobny obraz tarczy z orłem, wzorowany na tej z nagrobka króla Władysława II Jagiełły. W tle widać zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku.
Oryginalne monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.
Gdzie kupić monety kolekcjonerskie NBP?
Monety kolekcjonerskie "Banknot o nominale 100 zł" można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP, a także w sklepie internetowym Kolekcjoner. Cena za taką złotą monetę w kształcie banknotu to 20 300 zł. Moneta w wyższej cenie pojawiła się już na aukcjach w serwisie Allegro.
Nowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego to kolejny dowód na to, że współczesna numizmatyka coraz częściej stawia na zaskakującą formę i narrację, a nie wyłącznie na sam kruszec. Zapowiedziano już kolejne monety kolekcjonerskie.
- Kolejne emisje są zaplanowane na 11 marca 2026 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu złotą monetę o nominale 500 zł oraz srebrną monetę o nominale 10 zł z serii "Hetmani Rzeczypospolitej" - "Jan Tarnowski" - podaje Narodowy Bank Polski.