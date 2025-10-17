Zmiana czasu 2025. Kiedy przestawimy zegary z lata na zimę?

Spis treści: Dlaczego zmieniamy czas? Kiedy zmiana czasu? Reguły obowiązujące w UE i Polsce Skutki zmiany czasu - dla nas i dla systemów Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Dlaczego zmieniamy czas?

Przejście między czasem letnim a zimowym ma swoje korzenie w XIX-XX wieku - w założeniu chodziło o lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energetyczne. Dziś jednak argumentów "z oszczędzaniem" używa się coraz rzadziej - wiele osób i ekspertów wskazuje, że zmiany przysparzają więcej problemów niż korzyści, zwłaszcza dla zdrowia i rytmu dobowego.

Warto też zaznaczyć, że w Polsce obowiązek zmiany czasu wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z marca 2022 roku, które określa harmonogram zmian czasu dla lat 2022-2026.

Kiedy zmiana czasu? Reguły obowiązujące w UE i Polsce

Dzisiaj co prawda większość urządzeń elektronicznych przestawia się sama, a automatyzacja pozwala nam uniknąć sytuacji, w której zapomnimy o zmianie czasu. Jeśli jednak musisz ręcznie przestawiać zegarki, oto kilka wskazówek, dzięki którym wszystko zapamiętasz.

w ostatnią niedzielę października, nocą - wskazówki cofamy z godziny 3:00 na 2:00. Zmiana na czas zimowy następuje- wskazówki cofamy z godziny 3:00 na 2:00.

Zmiana na czas letni odbywa się w ostatnią niedzielę marca - wtedy przestawiamy wskazówki z godziny 2:00 na 3:00, czyli śpimy godzinę krócej.

Te daty są ujednolicone w krajach UE dzięki dyrektywie unijnej, choć finalna decyzja co do zniesienia zmiany czasu wciąż nie zapadła.

Skutki zmiany czasu - dla nas i dla systemów

Zmiana czasu nie jest tylko formalnością - kłopoty z nią związane odczuwamy my, zwykli ludzie, ale także biznes i infrastruktura.

Dla zdrowia i samopoczucia

Pierwsze dni po przestawieniu zegarków bywają trudne - senność, spadki koncentracji, ogólne rozregulowanie rytmu dobowego.

U osób wrażliwych mogą nasilać się stany lękowe, problemy ze snem lub pogorszenie nastroju.

Niektóre badania wskazują na wzrost ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych krótko po zmianach czasu (choć dane bywają niejednoznaczne).

Dla systemów i biznesu

W branży transportowej (koleje, lotnictwo) trzeba uwzględniać godziny przestawienia w rozkładach.

W sektorze energetycznym raz się mówi o oszczędności - innym razem - o kosztach związanych z przestawianiem i obciążeniami szczytowymi.

W IT, usługach online, systemach automatyki - błędy lub zaniedbania w synchronizacji czasu mogą powodować problemy.

Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Coraz częściej pojawia się pytanie, czy to już koniec zmiany czasu. Od lat trwa w Unii Europejskiej dyskusja, by z niej zrezygnować. Choć KE zaproponowała to już w 2018 roku, państwa członkowskie nie mogły się dogadać, czy zostawić czas letni, czy zimowy.

W 2025 roku temat znów wrócił - Polska, sprawując prezydencję w UE, zaproponowała wprowadzenie stałego czasu w całej Unii na próbę przez dwa lata. Rząd sugeruje, że rozmowy ruszyły z miejsca.

Na razie jednak nic się nie zmienia - obowiązujące przepisy dotyczące zmiany czasu ważne są do końca 2026 roku.

74 procent Polaków popiera pozostanie przy czasie letnim - pisze Filip Mielczarek w Geekweeku. Dlatego nie jest wykluczone, że ostatni raz czas (z zimowego na letni) będziemy przestawiali w 2026 roku w ostatni weekend marca.

