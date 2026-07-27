Małopolskie zamki przyciągają turystów. W Czchowie rusza remont

Małopolska zachwyca miłośników historii licznymi zamkami, a najbardziej znane obiekty znajdują się na słynnym Szlaku Orlich Gniazd. Jednak warto pamiętać, że ciekawych zabytków tego typu jest w regionie znacznie więcej. Jednym z nich jest zamek w Czchowie. Średniowieczna warownia, położona nad Dunajcem na wzgórzu zwanym Basztą, stanowi popularną atrakcję turystyczną.

Osoby planujące wizytę w tym miejscu powinny jednak zapoznać się z najnowszymi informacjami. Zamek w Czchowie został bowiem właśnie zamknięty dla turystów z powodu rozpoczynającego się generalnego remontu i nadbudowy baszty.

Średniowieczny zamek nad Dunajcem. Nadbudują wieżę o 6 metrów

Historia warowni w Czchowie sięga XIII wieku, natomiast w źródłach pisanych pojawiła się po raz pierwszy w XIV w. Ten królewski zamek był częścią systemu obronnego Doliny Dunajca, który powstał, by strzec ważnego szlaku handlowego prowadzącego na Węgry. Miejsce przez setki lat miało duże znaczenie - na terenie zamku mieściła się komora celna, swoją siedzibę mieli starości czchowscy, funkcjonował sąd ziemski. W XVI w. warownia zaczęła powoli tracić na znaczeniu i została ostatecznie opuszczona w XVII w. Do naszych czasów częściowo zachowała się charakterystyczna, cylindryczna wieża (bez górnej kondygnacji) oraz fragmenty murów. Popadający w ruinę zabytek w 2018 r. częściowo odbudowano, odtwarzając m.in. bramę, dziedziniec i fragment domu gotyckiego.

W wieży, zwanej czchowską basztą, znajduje się obecnie punkt widokowy i wystawa archeologiczna. Na terenie warowni można zobaczyć także repliki średniowiecznej i nowożytnej broni w ramach Szlaku Militarno-Historycznego. Aby jednak odwiedzić zamek w Czchowie, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Warownia będzie bowiem przez dłuższy czas niedostępna dla ruchu turystycznego z powodu prowadzonych tam prac.

Głównym elementem projektu jest nadbudowa murów obecnie mającej około 20 metrów wieży o dodatkowe 6 metrów oraz wyposażenie jej w nowy taras widokowy. Inwestycja obejmuje również remont konserwatorski wieży - elewacji i murów wewnętrznych, wykonanie nowych schodów wewnętrznych, montaż oświetlenia wnętrza, wnęk i tarasu, oraz modernizację drogi dojazdowej od Skweru Katyńskiego do baszty.

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Zwiedzanie zamku w Czchowie. Kiedy ponowne otwarcie atrakcji?

Burmistrz Czchowa Krzysztof Szot poinformował, że całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 2,7 mln złotych, z czego blisko 994 tys. złotych pochodzi z dofinansowania unijnego z Funduszy Europejskich dla Małopolski w ramach programu na lata 2021-2027.

Wykonawca przejmuje obiekt tuż po zakończeniu obchodów Dni Czchowa (24-26 lipca). Umowa zakłada czas na realizację prac na zamku w Czchowie do końca 2027 roku. Lokalne władze liczą jednak, że będzie można udostępnić obiekt dla odwiedzających nieco wcześniej - już na sezon turystyczny w 2027 roku.



