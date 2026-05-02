Ile osób korzysta z mediów społecznościowych? To większość światowej populacji

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie datareportal.com, liczba użytkowników mediów społecznościowych wynosiła 5,79 mld na początku kwietnia. To około 69,9% światowej populacji.

Jak wynika z badania GWI przeprowadzonego w czwartym kwartale 2025 roku, 56,3% użytkowników powyżej 16 roku życia zadeklarowało korzystanie z Facebooka w ostantim czasie. Jeśli chodzi o YouTube, odsetek ten wyniósł 55,3%. Podium zamyka Instagram z wynikiem 54,6%. To trzy najpopularniejsze obecnie media społecznościowe.

Coraz więcej osób zaczyna jednak dostrzegać negatywne skutki użytkowania social mediów. Mowa tutaj między innymi o przytłoczeniu informacjami czy porównywaniu się do innych osób. Wobec tego, nie brakuje użytkowników, którzy starają się je ograniczyć bądź całkowicie z nich zrezygnować.

Czy rezygnacja z mediów społecznościowych może poprawić nasz nastrój?

Co w momencie, gdy wylogujemy się z Facebooka, odinstalujemy Tik Toka i porzucimy Instagrama? Czy definitywne zrezygnowanie z social mediów może poprawić nasz nastrój? Okazuje się, że naukowcy postanowili to zbadać.

Ciekawe wnioski ukazało badanie naukowców z Baruch College (CUNY) i Uniwersytetu w Melbourne. W 2024 roku zaproponowali oni grupie kilkuset studentów uzyskanie jednego dodatkowego punktu zaliczeniowego w zamian za tygodniową abstynencję od social mediów. Około 74 procent uczestników zgłosiła pozytywny nastrój w czasie "odstawienia" mediów spłecznościowych. Warto jednak wspomnieć, że studenci, którzy kompulsywnie korzystali z social mediów radzili sobie znacznie gorzej niż ci, którzy wykazywali znacznie mniejszy poziom "uzależnienia". Jednak zdaniem niektórych badaczy, to właśnie najbardziej angażujący się w social mediach ludzie mogą w długofalowym okresie osiągnąć największe korzyści z abstynencji (na przykład poprzez zmniejszenie poziomu stresu).

Co jednak istotne - w niektórych sytuacjach rezygnacja z mediów społecznościowych może przyczynić się do początkowego pogorszenia nastroju. Dotyczy to szczególnych przypadków osób, dla których social media stanowią źródło wsparcia emocjonalnego oraz tych, które wykazują wysoki poziom lęku przed wykluczeniem (zjawisko FOMO).

Jedną z prac poruszających ten aspekt jest badanie autostwa: Andrew K. Przybylskiego, Kou Murayama, Cody R. DeHaan i Valerie Gladwell opublikowane w czasopiśmie "Computers in Human Behavior". W badaniu tym stwierdzono, że u niektórych osób social media stanowią mechanizm służący do regulacji lęku. Odcięcie ich od tej możliwości może poskutkować pogorszeniem samopoczucia. Kluczowe może okazać się znalezienie innego źródła satysfakcji społecznej.

