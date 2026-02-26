60 tys. fałszywek. Części trafiały do Airbusów i Boeingów. Jest wyrok

60 tysięcy fałszywych certyfikatów. Jose Alejandro Zamora Yrala skazany

Sąd w Wielkiej Brytanii skazał 38-letniego Jose Alejandro Zamorę Yralę za obrót nieautoryzowanymi częściami do samolotów. Mężczyzna, były DJ, przez lata prowadził firmę AOG Technics. W ramach jej działalności Zamora sfałszował łącznie ok. 60 tys. certyfikatów.

Nielicencjonowane części trafiały do samolotów linii lotniczych na całym świecie, w tym do największych przewoźników. Przeważająca liczba fałszywej dokumentacji dotyczyła podzespołów wytwarzanego przez konsorcjum CFM International silnika CFM56. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę wyprodukowanych jednostek i trwającą eksploatację, jest to najpopularniejszy na świecie silnik samolotów komercyjnych. Napędza Boeingi 737 oraz Airbusy A320 i A340.

Nielicencjonowane części trafiały m.in. do Airbusów i Boeingów

AOG Technics działała od 2019 do 2023 roku - w tym czasie aż 90 proc. przychodów firmy pochodziło z fałszowania certyfikatów. W ramach działalności Jose Alejandro Zamora Yrala tworzył fikcyjnych pracowników, aby dodać przedsiębiorstwu wiarygodności. AOG w ofercie informowało też, że wiele części do silników pochodzi bezpośrednio od firmy Safran, potężnej francuskiej grupy technologicznej, producenta silników, działającego globalnie w branżach lotniczej, obronnej i kosmicznej.

Oszustwo wyszło na jaw w 2023 roku - wówczas to narodowa portugalska linia lotnicza TAP Air Portugal zwróciła się właśnie do firmy Safran o potwierdzenie autentyczności jednej z części zakupionej od AOG, podaje "Popular Science". Jedna z dostarczonych przez AOG części nie pasowała bowiem do zespołu napędowego. W ten sposób doszło do ujawnienia działań Zamory - organy nadzoru w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wydały ostrzeżenia bezpieczeństwa. Doprowadziło to do czasowego uziemienia wszystkich samolotów, które wyposażono w części pozyskane od AOG, zrealizowano też szereg inspekcji. Brytyjski Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (SFO) przeprowadził przeszukanie biur firmy AOG Technics.

Ucierpiały linie lotnicze na całym świecie. Wśród nich American Airlines i Ryanair

Straty związane z działalnością AOG oszacowano łącznie na 39 mln funtów (ok. 190 mln zł po obecnym kursie). Wśród poszkodowanych linii lotniczych obok TAP Air Portugal znalazły się m.in. American Airlines, Ethiopian Airlines, Malta Air czy Ryanair. Dochodzenie ciągnęło się latami. Podczas rozprawy, która odbyła się 23 lutego 2026 roku, Zamora przyznał się do oszustwa polegającego na sprzedaży części do silników samolotowych z podrobioną dokumentacją. Sąd w Wielkiej Brytanii skazał 38-letniego Jose Alejandro Zamorę Yralę na 4 lata i 8 miesięcy więzienia.

- Działanie Zamory naraziło bezpieczeństwo publiczne na skalę globalną w sposób, który przeczy wszelkim wątpliwościom - powiedziała w oświadczeniu Emma Luxton, dyrektor operacyjny brytyjskiego Urzędu ds. Zwalczania Poważnych Oszustw (SFO).

