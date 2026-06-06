W skrócie Na lotnisku Guayaquil podczas ceremonii pożegnania Airbusa A350-900 doszło do uszkodzenia maszyny.

W wyniku uderzenia wysięgnika pojazdu strażackiego została naruszona końcówka skrzydła (winglet), co uniemożliwiło kontynuowanie lotu do Madrytu.

Linie lotnicze coraz częściej rozważają rezygnację z ceremonii salutu wodnego z powodu ryzyka wystąpienia podobnych incydentów.

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Airbus A350-900 uszkodzony podczas pokazu na lotnisku

Pożegnanie nowoczesnego samolotu pasażerskiego salutem wodnym miało być atrakcją na lotnisku Guayaquil, jednak doszło do błędu, który pokrzyżował plany wielu osobom. Gdy maszyna kołowała po płycie lotniska wśród strumieni wody, nic nie zapowiadało pomyłki. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi, by widowiskowa ceremonia zamieniła się w kosztowny incydent.

Uszkodzony został Airbus A350-900. Są to pasażerskie samoloty szerokokadłubowe o długości 66,80 m, rozpiętości skrzydeł 64,75 m, z napędem 2 x Rolls-Royce Trent XWB. Maszyny te uznawane są za jedne z najnowocześniejszych, najbardziej wydajnych i komfortowych samolotów pasażerskich dalekiego zasięgu na świecie. Największymi użytkownikami tego modelu są m.in. linie Singapore Airlines oraz Qatar Airways. Uszkodzony podczas pokazów Airbus lata natomiast we flocie Iberii.

Wóz strażacki zahaczył o skrzydło Airbusa i naruszył winglet

Do incydentu doszło na lotnisku w Guayaquil w Ekwadorze w trakcie uroczystego pożegnania nowoczesnego samolotu Airbus A350-900 obsługiwanego przez hiszpańskie linie lotnicze Iberia. Maszyna miała wykonać lot do Madrytu, a sam moment jej odlotu uświetniono tzw. salutem wodnym - tradycyjną ceremonią organizowaną przez lotniskową straż pożarną, polegającą na tworzeniu łuku z wody nad kołującym samolotem.

Tym razem jednak widowisko zakończyło się poważnym błędem. Jeden z wozów strażackich ustawił się zbyt blisko maszyny i w trakcie pokazu wysięgnik uderzył w końcówkę skrzydła samolotu.

Podczas salutu wodnego naruszony został tzw. winglet, czyli zakrzywione skrzydełko aerodynamiczne, ustawione na końcu skrzydła samolotu. Ma ono znaczenie dla aerodynamiki maszyny. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak samolot nie nadawał się do dalszego lotu. Z tego powodu został zawrócony i zaplanowany przelot do Madrytu odwołano.

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Symboliczna uroczystość zakończona klapą. Samolot nie poleciał

Cała sytuacja była o tyle symboliczna, że ekwadorskie lotnisko chciało uroczyście uczcić obecność nowoczesnego Airbusa A350 na tej trasie. Linia lotnicza Iberia zazwyczaj obsługuje bowiem połączenie Guayaquil-Madryt starszymi Airbusami A330, dlatego pojawienie się nowszego modelu było uznane za wyjątkowe wydarzenie, które miało zostać podkreślone efektowną ceremonią.

Międzynarodowy port lotniczy Guayaquil-José Joaquín de Olmedo zaplanował więc wylot Airbusa z pompą, jednak ostatecznie uszkodzono maszynę.

Serwis fly4free zwraca uwagę, że część linii lotniczych coraz częściej decyduje o rezygnacji z tego typu ceremonii, uznając je za potencjalnie ryzykowne, ponieważ w przeszłości w ich trakcie dochodziło już do mniejszych lub większych incydentów.





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