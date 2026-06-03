Pierwszy egzemplarz (MSN 707) wykonał dziewiczy lot w Tuluzie, pozostając w powietrzu przez 3 godziny i 43 minuty i osiągając pułap ponad 41 tys. stóp. Test był początkiem dwumiesięcznej kampanii certyfikacyjnej, która ma potwierdzić zdolność samolotu do operacji ultradługodystansowych.

Dodatkowy zbiornik paliwa kluczem do sukcesu

Najważniejszą zmianą konstrukcyjną w wersji ULR (Ultra Long Range) jest integracja dodatkowego tylnego zbiornika paliwa. Dzięki temu zasięg samolotu zwiększono o ok. 1852 km względem standardowego A350-1000, co pozwala osiągnąć dystans ok. 18 520 kilometrów. To otwiera możliwość pozostawania w powietrzu niemal przez całą dobę i realizacji bezpośrednich lotów między Australią a Europą, dotychczas wymagających co najmniej jednego międzylądowania.

Rozwiń

Airbus testuje samolot na najdłuższe loty świata

Podczas pierwszego lotu testowano przede wszystkim osiągi maszyny oraz nową architekturę systemu paliwowego, który musi zapewnić stabilną pracę przez ekstremalnie długi czas.

W przypadku lotów trwających kilkanaście czy nawet ponad 20 godzin równie istotne są systemy pokładowe, dlatego Airbus sprawdza też nowe rozwiązania w zakresie chłodzenia zaplecza kuchennego, wentylacji oraz kontroli temperatury w kabinie. Nowy system ma być lżejszy i bardziej energooszczędny, co ogranicza masę samolotu i poprawia jego efektywność.

Kolejne egzemplarze już w produkcji

Równolegle trwa montaż drugiego A350-1000ULR dla Qantas, który znajduje się na zaawansowanym etapie produkcji i wkrótce opuści lakiernię. Po instalacji silników i wyposażenia kabiny w czteroklasowej konfiguracji premium, stanie się pierwszym egzemplarzem dostarczonym przewoźnikowi, co ma nastąpić planowo w kwietniu 2027 roku.

Qantas zamówił łącznie 12 takich maszyn, a dodatkowo kolejne 12 standardowych A350-1000 do obsługi dalekodystansowej siatki połączeń. Rodzina A350, do której należy nowy wariant ULR, w ogóle cieszy się dużym zainteresowaniem rynku, bo do końca kwietnia 2026 roku Airbus zebrał 1579 zamówień od 68 klientów, a ponad 700 samolotów jest już eksploatowanych przez 41 przewoźników.





Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press