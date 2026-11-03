Zagrożenie bombowe w Warszawie. Jak przebiegały działania służb?

We wtorek 3 listopada na warszawskich lotniskach ogłoszono alarm dotyczący zagrożenia bombowego. Akcja rozpoczęła się tuż po godz. 10, kiedy na lotnisku w Modlinie wylądował samolot lecący z Londynu na Lotnisko Chopina w Warszawie. Przekierowanie nastąpiło w związku z ogłoszonym o godz. 9:54 alarmem dot. zagrożenia bombowego na pokładzie maszyny. Chodzi o rejs LO286.

Zgłoszenie potencjalnego zagrożenia na pokładzie miała wpłynąć za pośrednictwem służb lotniskowych. Lotnisko w Modlinie zostało zamknięte na około dwie godziny. W tym czasie służby weryfikowały zgłoszone zagrożenie oraz zapewniały bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie portu lotniczego.

O godzinie 11:50 władze lotniska przekazały, że wznowiono operacje lotnicze z Modlina. Płyty SW oraz DK A3 i DK E pozostawały wciąż nieczynne do odwołania.

Prezes zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski tłumaczył w TVN24, że podwarszawskie lotnisko było wskazane dla lotu jako zapasowe.

- Zgodnie z procedurami samolot został przekierowany do nas i odstawiony w miejsce bezpieczne, w którym służby mogły podjąć działania - wskazał Kowalski.

Do sytuacji doszło w przerwie między szczytowymi momentami pracy lotniska, kiedy nie było wielu zaplanowanych operacji, więc prezes portu ma nadzieję, że uda się uniknąć dużych opóźnień samolotów rejsowych. Wszystkie utrudnienia już się zakończyły.

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Lotnisko Chopina w Warszawie także z utrudnieniami

We wtorek rano także na Lotnisku Chopina zapanował chwilowy chaos. Do służb wpłynęła informacja o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie samolotu linii SAS lecącego z Kopenhagi na Lotnisko Chopina.

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Piotr Rudzki, p.o. dyrektor Biura Komunikacji warszawskiego lotniska, przekazał, że w związku z informacją wdrożono niezwłocznie standardowe procedury bezpieczeństwa. Wyłączona została jedna z dróg startowych lotniska. Obecnie ruch odbywa się już normalnie.



