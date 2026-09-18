Nie wykonał ani jednego lotu, a już został po cichu zezłomowany. Boeing 777-9 miał stać się częścią floty linii Emirates, jednak nigdy nie wzbił się w powietrze. Przez sześć lat był przechowywany na lotnisku Paine Field. Ostatecznie podjęto decyzję o nieukończeniu budowy maszyny.

Boeing 777-9 trafił na złom przed debiutem. Koszty modernizacji przerosły producenta

Decyzję tę argumentowano koniecznością przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac, które miały na celu dostosowanie samolotu do najnowszych standardów. Podczas testów w 2024 roku doszło do awarii elementu napędu, co spowodowało konieczność wprowadzenia kosztownych zmian konstrukcyjnych. Wymagało to nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale także wielu godzin pracy, co nie było opłacalne.

Przywrócenie go do stanu gotowości byłoby droższe i bardziej skomplikowane niż rozpoczęcie prac nad nowym egzemplarzem zupełnie od podstaw. Pracownicy zdemontowali więc komponenty i pocięli kadłub. Był to nietypowy koniec niemal kompletnego odrzutowca szerokokadłubowego.

Pokazuje to, w jaki sposób długotrwałe opóźnienia mogą sprawić, że certyfikowane samoloty staną się obciążeniem finansowym. Podstawą tej decyzji było wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych nowych przepisów, mocno zaostrzających wymagania wobec certyfikacji samolotów.

Linie lotnicze rezygnują z dostaw

Linia Emirates w obliczu opóźnień odmówiła przyjęcia pierwszych dziesięciu maszyn Boeinga 777-9, które były produkowane w latach 2019-21. Po tak długim czasie przechowywania te jednostki stanowią niedopuszczalne ryzyko operacyjne. Samoloty są teraz unieruchomione w magazynach, generując bieżące koszty utrzymania, a mechanicy muszą poświęcać tysiące niestandardowych godzin pracy na każdy z nich.

Lufthansa wciąż prowadzi negocjacje w sprawie odrzucenia wybranych egzemplarzy 777-9 z wczesnych etapów budowy. Jednocześnie żąda odszkodowania za przyjęcie pozostałych. Niemiecki przewoźnik wydłużył okres eksploatacji swojej czterosilnikowej floty Airbusów A340-300, aby zabezpieczyć harmonogram lotów na 2027 rok.

United Airlines odrzuciła zakup egzemplarzy 777-9 pomimo dużych rabatów. Linia rzekomo chciała w ten sposób ominąć ogromne opóźnienia w dostawach samolotów długodystansowych, jednak później potwierdziła, że nie ma zamiaru odkupywać odrzuconych maszyn.

Linie lotnicze mogą teraz stanąć w obliczu dłuższych okresów oczekiwania lub zmian w harmonogramach dostaw, ponieważ producenci ponownie oceniają starsze, jeszcze niedostarczone jednostki. Będą likwidować opóźnione egzemplarze, zamiast je modernizować. Pasażerowie mogą spodziewać się więc zmniejszenia liczby dostępnych samolotów na trasach długodystansowych do czasu wprowadzenia nowych maszyn.



