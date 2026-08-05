Boeing świętuje sukces. 737-7 MAX w końcu z certyfikatem typu od FAA

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Po latach intensywnych prac i rygorystycznych testów Boeing otrzymał od FAA certyfikat typu dla samolotu 737-7 MAX. Firma wyczekuje teraz finału prac nad certyfikacją wariantu 737-10 MAX.

Biało-niebieski samolot Boeing 737-7 MAX lecący nad ośnieżonymi górami w promieniach słońca.
Kamień milowy dla programu 737 MAX.Boeing via PRNewswiremateriały prasowe

Czekali na to od lat. Certyfikacja 737-7 MAX

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała Boeingowi zmieniony certyfikat typu dla nowego samolotu 737-7 MAX, czyli najmniejszego i o największym zasięgu wariantu rodziny 737 MAX.

Oznacza to, że konstrukcja spełnia wymagania, by wejść do komercyjnej eksploatacji po kilku latach opóźnień związanych z zaostrzonym procesem certyfikacji po kryzysie.

- Ten ważny certyfikat potwierdza rygorystyczną konstrukcję naszego samolotu oraz jest wyrazem uznania dla determinacji i odporności naszego zespołu ds. rozwoju modelu 737 MAX - powiedziała Stephanie Pope, prezes i dyrektor generalny Boeing Commercial Airplanes.

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Najmniejszy i o największym zasięgu wariant z rodziny 737 MAX

737-7 MAX to najmniejszy przedstawiciel rodziny 737 MAX. Samolot może przewozić 135-160 pasażerów i przelecieć do około 7040 km, co czyni go najbardziej dalekozasięgowym wariantem rodziny MAX. Według Boeinga samolot zużywa około 20 proc. mniej paliwa i emituje o 20 proc. mniej CO₂ niż zazwyczaj zastępowane maszyny, a także generuje o połowę mniej hałasu.

Testy poprzedzające certyfikację trwały od 2018 r. i wg. Boeinga obejmowały łącznie ponad 1000 godzin prób w locie i testów naziemnych oraz kompleksową analizę bezpieczeństwa systemu i przeglądy czynników ludzkich. W trakcie prac Boeing musiał też m.in. zaktualizować system przeciwoblodzeniowy silnika, po wykryciu potencjalnych problemów podczas testów w locie. W trakcie prac zespół prowadził regularne rozmowy z FAA.

Certyfikacja 737-7 MAX to kolejny ważny krok w zakończeniu wieloletniego procesu zatwierdzania kolejnych wariantów rodziny 737 MAX po problemach związanych z uziemieniem samolotów, pandemią i zaostrzeniem wymagań regulatorów.

- Nasz zespół oddanych inżynierów i ekspertów ds. testów stawił czoła wyzwaniom, przedłużającej się pandemii i przejściu na nowe procesy certyfikacji - mówiła Pope. - Przez cały ten czas nasz zespół koncentrował się na spełnieniu wszystkich wymagań i dostarczeniu naszym klientom bezpiecznego i bardziej wydajnego samolotu.

Samolot pasażerski Boeing 737 MAX w locie, widoczny z boku podczas manewru skrętu na tle pochmurnego nieba.
737-7 oferuje zasięg do ok. 7040 km. Dla porównania, 737-8 do 6480 km, 737-9 do 6110 km, a 737-10 do 5740 km.By Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom - EGLF - Boeing 737 Max - N120IS, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70921481Wikimedia Commons

Certyfikacja Boeinga 737-10 MAX. Kiedy koniec procesu?

Portfel zamówień na rodzinę samolotów 737 MAX obejmuje ponad 7200 samolotów, z czego do końca czerwca 2026 r. dostarczono już ponad 2300. Jeśli chodzi o 737-7 MAX, Boeing zebrał niemal 300 zamówień od pięciu linii lotniczych, z czego najwięcej zamówiły Southwest Airlines. Pierwsze dostawy mają trafić właśnie do tego przewoźnika.

Teraz Boeing skupia się na certyfikacji największej wersji rodziny, 737-10 MAX. Proces ten może zostać zakończony jeszcze w 2026 r., jeśli FAA wyda zgodę.

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