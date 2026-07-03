Chwile grozy w samolocie. Pasażer próbował otworzyć drzwi podczas lotu

Julia Król

Julia Król

Pasażer samolotu lecącego z Indianapolis do Houston wywołał panikę na pokładzie, próbując otworzyć drzwi kabiny w trakcie lotu. Maszyna musiała awaryjnie lądować zaledwie 15 minut po starcie. Agresywny mężczyzna został obezwładniony przez innych pasażerów i przekazany policji. Federalny Urząd Lotnictwa prowadzi dochodzenie w tej sprawie i przypomina o surowych karach finansowych.

Pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu podczas lotu; samolot lądował awaryjnie.
Chciał otworzyć drzwi samolotu w trakcie lotu. Awaryjne lądowanie&amp;copy; Panthermedia

Jeden z pasażerów rejsu z Indianapolis do Houston 30 czerwca podczas lotu zaczął wzywać pomocy oraz usiłował otworzyć drzwi kabiny. Samolot musiał lądować awaryjnie.

Chciał otworzyć drzwi samolotu w chmurach. Pasażerowie przeżyli chwile grozy

Samolot Embraer E175 obsługiwał kurs United Express. Media podają, że 32-letni pasażer już podczas rozbiegu samolotu na pasie startowym zaczął siać panikę, dzwoniąc pod numer alarmowy i informując o zagrożeniu. Miał również krzyczeć: "Zatrzymajcie samolot!". Chwilę później rzucił się w kierunku przodu samolotu i próbował wyważyć drzwi kabiny.

Obecni na pokładzie pomogli obezwładnić prowodyra zamieszania.

- Mamy agresywnego pasażera, który próbuje otworzyć drzwi kabiny - powiedział pilot kontrolerom ruchu lotniczego. - Pasażerowie właśnie próbują go zabezpieczyć w fotelu.

Awaryjne lądowanie w Indianapolis. FAA bada próbę otwarcia drzwi samolotu

Przez tę sytuację załoga wróciła na lotnisko po niecałych 15 minutach w powietrzu. Samolot bezpiecznie wylądował, a na lotnisku pasażera przejęła policja. Cały lot został opóźniony o około 90 minut, nim ponownie można było wystartować.

W sprawę zaangażowała się policja, a Federalny Urząd Lotnictwa (FAA) prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie tego poważnego incydentu. Dane przekazane przez FAA wskazują, że w ciągu tego roku odnotowano już ponad 830 przypadków pasażerów wywołujących duże zamieszanie na pokładzie.

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Julia Król
Julia Król

Kary finansowe za zakłócenie porządku są naprawdę srogie

Ostatnio pewien mężczyzna próbował otworzyć drzwi wyjściowe samolotu Frontier Airlines, lecz został obezwładniony przez współpasażera, który był instruktorem jiu-jitsu. Inny incydent miał miejsce w zeszłym miesiącu, gdzie jeden z pasażerów wielokrotnie próbował włamać się do kokpitu.

Jak dodaje serwis CNN, FAA przestrzega, że pasażerowie, którzy zakłócają porządek, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, a kary sięgają nawet 43 tysięcy dolarów za każde naruszenie przepisów.

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