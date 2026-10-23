W skrócie Podczas lotu Wizz Air z Goteborga do Gdańska 9 października 2026 r. drugi pilot stracił przytomność po zgłoszeniu dolegliwości żołądkowych.

Kapitan ogłosił sygnał MAYDAY, a miejsce nieprzytomnego pilota w kabinie zajął członek załogi pokładowej, co umożliwiło bezpieczne lądowanie maszyny w Gdańsku.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie tego incydentu, który został oficjalnie uznany za poważne zdarzenie.

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Dramatyczny przebieg lotu z Goteborga do Gdańska

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych otworzyła postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło na pokładzie samolotu lecącego ze Szwecji. Podczas rejsu obsługiwanego przez linię Wizz Air Malta doszło do nagłej utraty przytomności drugiego pilota. Samolotem Airbus A321-200N-271NX o rejestracji 9H-WBK podróżowały osoby, które na szczęście nie odniosły ciężkich obrażeń. Sytuacja została oficjalnie zaklasyfikowana jako poważny incydent.

Zdarzenie miało miejsce 9 października 2026 r. około godziny 18:00 czasu lokalnego. Samolot znajdował się wtedy w odległości około 80 kilometrów (czyli około 40 mil morskich), przed punktem zniżania do lądowania w Gdańsku. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia jednego z członków załogi wymusiło natychmiastowe wdrożenie procedur alarmowych.

Masa startowa statku powietrznego przekraczała 5700 kg, co zalicza go do kategorii dużych samolotów pasażerskich. Mimo bardzo trudnych warunków i stresującej sytuacji w kokpicie dowódca maszyny przejął pełną kontrolę nad dalszym przebiegiem rejsu.

Warto odnotować, że standardowe procedury bezpieczeństwa w liniach lotniczych nakazują, aby kapitan i drugi pilot spożywali całkowicie odmienne posiłki przed oraz w trakcie lotu. Ta żelazna zasada ma zapobiec sytuacji, w której ewentualne zatrucie pokarmowe lub dolegliwości żołądkowe doprowadziłyby do jednoczesnej niezdolności do pracy obu członków załogi.

W opisywanym przypadku problemy zdrowotne dotknęły tylko jednego z pilotów, co pozwoliło drugiemu na bezpieczne przejęcie kontroli nad maszyną i doprowadzenie do pomyślnego lądowania.

Nagłe zasłabnięcie pilota przed podejściem do lądowania

Sytuacja w kabinie pilotów rozwinęła się bardzo dynamicznie tuż przed rozpoczęciem manewru podchodzenia do lądowania. Zgłoszenie o problemach zdrowotnych pojawiło się w momencie, gdy samolot znajdował się jeszcze na wysokości przelotowej.

"Podczas lotu, około 40 mil morskich przed punktem zniżania, drugi pilot zgłosił kapitanowi złe samopoczucie wraz z dolegliwościami żołądkowymi i poprosił o możliwość skorzystania z toalety przed rozpoczęciem zniżania. Po opuszczeniu kabiny pilotów stracił przytomność i został zaopiekowany przez personel pokładowy" - przekazała PKBWL.

"Po zgłoszeniu sytuacji MAYDAY przez kapitana i zajęciu fotela drugiego pilota przez członka załogi, lot kontynuowano do Gdańska. Podejście oraz lądowanie przebiegły bez zakłóceń. Po zaparkowaniu na stanowisku postojowym drugi pilot został przekazany do karetki pogotowia celem przeprowadzenia badań" - czytamy dalej w oficjalnym streszczeniu raportu, otwiera się w nowym oknie.

Zebrane dane dotyczące lotu oraz stanu zdrowia pilota będą szczegółowo analizowane przez śledczych z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Status badania zdarzenia pozostaje na ten moment (23 października) otwarty.

To nie pierwszy taki incydent medyczny w Wizz Air

To niedawne zdarzenie na trasie z Goteborga do Gdańska przypomina o innych podobnych przypadkach w lotnictwie cywilnym. Dolegliwości zdrowotne pilotów podczas wykonywania czynności lotniczych stanowią zawsze duże wyzwanie dla bezpieczeństwa pasażerów. Do analogicznej sytuacji doszło w sierpniu 2024 r., kiedy drugi pilot również zasłabł podczas rejsu obsługiwanego przez Wizz Air. Wówczas samolot wykonywał lot z Warszawy do Larnaki na Cyprze.

Tamten rejs musiał zostać przerwany, a kapitan podjął decyzję o natychmiastowym zawróceniu na Lotnisko Chopina w Warszawie, gdzie doszło do nieplanowanego lądowania awaryjnego, otwiera się w nowym oknie, o czym informowała Interia. Na pokładzie samolotu znajdowało się 225 pasażerów. Wtedy również żaden z podróżnych nie odniósł obrażeń, a sytuacja opanowana została dzięki szybkiej reakcji załogi.



