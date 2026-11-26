Dramat na pokładzie samolotu. Pasażer próbował otworzyć drzwi podczas lotu

Lot American Airlines z San Diego do Chicago został przekierowany do Phoenix wczesnym rankiem w środę po tym, jak jeden z pasażerów próbował sforsować drzwi wejściowe do samolotu. Udało się obezwładnić mężczyznę do czasu lądowania. Dalsza podróż odbyła się bez niego

Samolot wystartował z San Diego późnym wieczorem we wtorek 24 listopada. W ciągu pierwszej godziny, kiedy maszyna zbliżała się do granicy Kalifornii z Arizoną, agresywny pasażer opuścił swoje miejsce i przeszedł na przód samolotu - poinformowała policja z Phoenix.

Mężczyzna wielokrotnie odmawiał wykonywania poleceń załogi, która nakazywała mu powrót na swoje miejsce. Policja twierdzi, że próbował otworzyć drzwi podczas lotu.

Do akcji wkroczyli inni pasażerowie, którzy wraz z załogą pokładową unieruchomili agresywnego mężczyznę do momentu lądowania. Sytuacja wydarzyła się w nocy, ok. godz. 1 nad ranem czasu lokalnego wylądowali na lotnisku Phoenix Sky Harbor.

Na nagraniu uchwyconym przez jednego z pasażerów widać mężczyznę, który szarpie się ze stewardesami i innymi pasażerami. Został przyciśnięty do podłogi, a jego nadgarstki były zabezpieczone opaskami zaciskowymi.

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Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę przy bramce i przewieźli do szpitala, ponieważ w wyniku szarpaniny doznał niewielkich urazów. Nikt inny nie został ranny. Zostało powiadomione FBI, które ma zapoznać się z raportami policji.

FAA odnotowała 1,5 tys. zgłoszeń w samym 2026 roku

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że w 2026 roku otrzymała ponad 1,5 tys. zgłoszeń o agresywnych pasażerach. Niektórym z nich grożą zarzuty karne, a prócz tego kary cywilne i mandaty w wysokości nawet do 43 tys. dolarów za każde naruszenie.

Jednocześnie, aby uściślić, otwarcie drzwi samolotu na wysokości przelotowej jest praktycznie niemożliwe z powodu ciśnienia w kabinie, jak cytuje Aeroxplorer. Mimo wszystko każda ingerencja może stwarzać niebezpieczną sytuację, więc załoga ma obowiązek zareagować.



