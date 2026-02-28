Pasażerowie w piżamach. Lotnisko zamieściło wpis

Port lotniczy Tampa w stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych jest jednym z największych lotnisk w regionie. Port obsługuje ponad 100 bezpośrednich połączeń do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Europy. Lata stąd kilkanaście linii lotniczych, w tym American Airlines i British Airlines. Niedawno lotnisko ogłosiło, że łączna liczba pasażerów rocznie przekracza już 25 mln, a dzięki rozbudowie portu, do 2037 r. liczba ta ma zwiększyć się do 35 mln.

Coraz większy ruch pasażerski oznacza też coraz bardziej zróżnicowane typy podróżnych. W terminalach przewijają się ubrane na cebulkę osoby, które cierpliwie czekają na otwarcie bramki, są też pędzący z laptopem pod pachą pasażerowie biznesowi w eleganckich garniturach, a także podróżni, którzy na lotnisko przychodzą w wygodnym dresie, czy nawet w piżamie.

"Czas zakazać piżam". Port lotniczy Tampa wyjaśnia

Niedawno lotnisko Tampa postanowiło nawiązać do tego ostatniego fenomenu we wpisie opublikowanym na portalu X. W poście port lotniczy sugeruje, że wcześniej zakazał butów Crocs, a teraz przyszedł czas na piżamy.

Widzieliśmy już dość. Mamy dość. Czas zakazać piżam na międzynarodowym lotnisku w Tampie

Post lotniska wywołał ogromne poruszenie w sieci. Wywiązała się dyskusja na temat zasad podróżowania i komfortu w podróży. Jednak szybko ujawniono, że był to... żart. Kolejny w historii portu Tampa.

Wpis ma szerszy kontekst. Dyskusja o kulturze podróżowania

Port lotniczy Tampa w rozmowie z serwisem "USA Today" podkreślił, że zamieszczanie satyrycznych wpisów w social mediach jest dla tego lotniska standardem. Lotnisko nie wprowadziło więc oficjalnego zakazu noszenia piżam.

- Międzynarodowy Port Lotniczy Tampa regularnie publikuje w mediach społecznościowych lekkie, satyryczne treści w ramach naszych nieustających starań o zaangażowanie naszych obserwatorów. Dzisiejszy wpis o "zakazie" piżam był kolejnym żartobliwym nawiązaniem do debaty na temat mody w podróży. Zachęcamy naszych pasażerów do wygodnego podróżowania i doceniamy naszych lojalnych obserwatorów, którzy cenią sobie internetowy humor - zaznacza lotnisko Tampa.

Jak się ubrać na lotnisko? Niektóre linie oferują podróżnym piżamy

Sam wpis, choć żartobliwy, nawiązuje do wspomnianej "debaty na temat mody w podróży" - kampanii, którą rozpoczął Departament Transportu USA. Jak podaje "USA Today", sekretarz transportu Sean Duffy zachęca w niej podróżnych m.in. do tego, by na lotniska "ubierali się z szacunkiem", a nie w piżamy czy inne "stroje domowe". Jego zdaniem zbyt swobodny ubiór może prowadzić do braku szacunku między pasażerami.

Temat doboru ubioru przez pasażerów co jakiś czas przewija się jako element publicznej dyskusji o etykiecie w podróży. Komfort podczas długich lub nocnych lotów jest szczególnie istotny. Dlatego niektóre linie lotnicze same zapewniają pasażerom piżamy, w które można się przebrać na pokładzie samolotu (np. Qatar Airways i Etihad Airways w klasie biznes), albo inny wygodny strój, zapewniający wygodny lot (np. linie Emirates i ich "odzież wypoczynkowa").

